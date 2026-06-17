Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Kotimainen salaatti kynnetään peltoon? – kaupan hyllyssä ulkomainen tuote

17.6.2026 15:27:51 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote

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Suomalainen varhaisvihannessato on parhaimmillaan, mutta kotimaista jäävuorisalaattia, kiinankaalia ja nippuporkkanaa uhkaa jäädä korjaamatta peltoon. Syy: kaupan hyllyssä on yhä vastaavia tuontituotteita. MTK vaatii kauppaa nostamaan kotimaisen sesonkituotteen esille nyt.

Roomansalaatti
Roomansalaatti MTK aineistopankki Kaikki oikeudet annetaan

MTK:n tietoon on tullut tapauksia, joissa tuottajat harkitsevat sadon kyntämistä takaisin peltoon, koska ostajatahot jatkavat tuontituotteiden myyntiä kotimaisen sesongin käynnistyttyä. Vastaava tilanne koettiin jo kotimaisen varhaisperunan kanssa tänä keväänä.

Tilanne on viljelijöille taloudellisesti vakava. Sadon eteen on tehty työtä, hankittu pakkausmateriaalit ja käytetty viljelypanoksia. Myyntitulot uhkaavat kuitenkin jäädä saamatta, jos tuoretta kotimaista tuotetta ei saada ajoissa liikkeelle.

MTK:n asiantuntija Mika Virtasen mukaan viivästykset ketjussa kertaantuvat nopeasti. Kun pellolta ei saada tavaraa normaalissa rytmissä, seuraavat erät menevät yli parhaasta käyttöhetkestään. Seurauksena on lisää hävikkiä, laaturiskejä ja painetta tuottajahintoihin.

”Monet viljelijät eivät uskalla kommentoida tilannetta omalla nimellään, sillä he pelkäävät ostajatahon kostotoimenpiteitä”, kertoo Virtanen.

Ongelmaa kärjistävät epätasaiset laatu- ja kokovaatimukset. Kotimaisilta tuotteilta edellytetään usein tarkkaa kokoluokkaa, kun taas tuontituotteet voivat olla huomattavasti suurempia. Kaupoissa on nähty ylikokoisia tuontijäävuorisalaatteja, jotka eivät käy kaupaksi, mutta vievät hyllytilaa tuoreelta kotimaiselta sadolta.

"Kotimaisen ruuantuotannon kannattavuus edellyttää, että markkina toimii myös käytännössä. Jos sesongin tuore kotimainen tuote jää peltoon, koko ketjun toimintalogiikassa on korjattavaa. Tämä on ääriesimerkki siitä, miksi elintarvikemarkkinalakia uudistetaan heikomman osapuolen aseman turvaamiseksi”, sanoo MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin.

Tilanne heijastuu myös kuluttajaan: huonosti liikkuva tuontituote luo mielikuvan tyhjästä kasvishyllystä, vaikka tuoretta kotimaista satoa olisi saatavilla läheltä. MTK kehottaa myös kuluttajia vaatimaan kaupalta kotimaisia, tuoreita ja lähellä tuotettuja vihanneksia.

Lisätiedot:
Jyrki Wallin, toiminnanjohtaja, MTK, 050 522 5207
Mika Virtanen, asiantuntija, MTK, 040 054 4728

Avainsanat

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Vihanneskori
Vihanneskori
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Lehtikaali
Lehtikaali
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Roomansalaatti
Roomansalaatti
MTK aineistopankki Kaikki oikeudet annetaan
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Varhaisvihanneksia
Varhaisvihanneksia
MTK aineistopankki Kaikki oikeudet annetaan
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