Teoksen tietokirjauutuudet johdattavat pohtimaan kielen merkityksiä ja sanontojen taustoja

Mitä kieli oikeastaan on? Mistä tutut sanonnat ovat peräisin? Teoksen kesän tietokirjauutuudet pureutuvat kielen moniin ulottuvuuksiin. Kielitieteilijä Janne Saarikiven Kieli vie tarkastelee kieltä ihmisen olemassaolon perustana, kun taas professori emerita Kaisa Häkkisen Tikusta asiaa avaa suomen kielen tunnetuimpien sanontojen taustoja. Yhdessä kirjat muodostavat innostavan kokonaisuuden kaikille kielen filosofiasta, historiasta ja ilmaisuvoimasta kiinnostuneille.

Kielen monet merkitykset

Kirjassaan Kieli vie Janne Saarikivi tarkastelee kieltä ennen kaikkea ihmisen ruumiillisena, paikallisena ja yhteisöllisenä kokemuksena. Hänen mukaansa kieli ei ole vain viestinnän väline, vaan tapa hahmottaa todellisuutta.

Kirjassa liikutaan sujuvasti kirjoituksen historiasta sosiaalisen median aikaan, musiikista filosofiaan, matematiikasta politiikkaan ja tekoälyyn. Saarikivi muistuttaa, että kielellinen monimuotoisuus on samalla ajattelun monimuotoisuutta: kun pienet kielet katoavat, myös maailmankuvien kirjo kapenee ja ajattelu köyhtyy.

Kieli vie on laaja-alainen ja ajatuksia herättävä puheenvuoro aikana, jolloin globalisaatio, teknologia ja valtakielet muokkaavat yhä voimakkaammin ihmisten tapaa kommunikoida.

Kieli vie ilmestyy 1.7.

Yllin kyllin asiaa sanonnoista

Siinä missä Saarikivi tarkastelee kielen suuria linjoja, Kaisa Häkkinen perehtyy sen herkullisimpiin yksityiskohtiin.

Tikusta asiaa kokoaa yksiin kansiin 137 suomen kielen vakiintunutta sanontaa merkityksineen ja syntyhistorioineen. Mukana ovat niin A ja O, Aasinsilta, Ei kuuna kullan valkeana, Akilleen kantapää kuin kirjan nimisanontakin Tikusta asiaa.

Monien sanontojen juuret ulottuvat Raamattuun, antiikin tarustoihin, kansanrunouteen tai entisaikojen arkielämään. Häkkinen osoittaa, kuinka vuosisatojen aikana syntyneet kielikuvat elävät edelleen puheessa – usein ilman, että niiden alkuperää tiedostetaan.

Teos yhdistää tutkimustiedon, kulttuurihistorian ja tarinankerronnan tavalla, joka sekä viihdyttää että sivistää.

Tikusta asiaa ilmestyy 22.6.

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