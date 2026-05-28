Teos-kustantamo

Teoksen tietokirjauutuudet johdattavat pohtimaan kielen merkityksiä ja sanontojen taustoja

18.6.2026 11:36:50 EEST | Teos-kustantamo | Tiedote

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Janne Saarikiven tietokirja Kieli vie tarkastelee kieltä ihmisen olemassaolon perustana. Kaisa Häkkisen teos Tikusta asiaa näyttää, kuinka menneiden sukupolvien ajatukset ja kokemukset elävät yhä jokapäiväisissä ilmauksissamme.

Janne Saarikiven Kieli vie ilmestyy 1.7., Kaisa Häkkisen Tikusta asiaa 22.6.
Janne Saarikiven Kieli vie ilmestyy 1.7., Kaisa Häkkisen Tikusta asiaa 22.6.

Mitä kieli oikeastaan on? Mistä tutut sanonnat ovat peräisin? Teoksen kesän tietokirjauutuudet pureutuvat kielen moniin ulottuvuuksiin. Kielitieteilijä Janne Saarikiven Kieli vie tarkastelee kieltä ihmisen olemassaolon perustana, kun taas professori emerita Kaisa Häkkisen Tikusta asiaa avaa suomen kielen tunnetuimpien sanontojen taustoja. Yhdessä kirjat muodostavat innostavan kokonaisuuden kaikille kielen filosofiasta, historiasta ja ilmaisuvoimasta kiinnostuneille.

Kielen monet merkitykset

Kirjassaan Kieli vie Janne Saarikivi tarkastelee kieltä ennen kaikkea ihmisen ruumiillisena, paikallisena ja yhteisöllisenä kokemuksena. Hänen mukaansa kieli ei ole vain viestinnän väline, vaan tapa hahmottaa todellisuutta.

Kirjassa liikutaan sujuvasti kirjoituksen historiasta sosiaalisen median aikaan, musiikista filosofiaan, matematiikasta politiikkaan ja tekoälyyn. Saarikivi muistuttaa, että kielellinen monimuotoisuus on samalla ajattelun monimuotoisuutta: kun pienet kielet katoavat, myös maailmankuvien kirjo kapenee ja ajattelu köyhtyy.

Kieli vie on laaja-alainen ja ajatuksia herättävä puheenvuoro aikana, jolloin globalisaatio, teknologia ja valtakielet muokkaavat yhä voimakkaammin ihmisten tapaa kommunikoida.

Kieli vie ilmestyy 1.7.

Yllin kyllin asiaa sanonnoista

Siinä missä Saarikivi tarkastelee kielen suuria linjoja, Kaisa Häkkinen perehtyy sen herkullisimpiin yksityiskohtiin.

Tikusta asiaa kokoaa yksiin kansiin 137 suomen kielen vakiintunutta sanontaa merkityksineen ja syntyhistorioineen. Mukana ovat niin A ja O, Aasinsilta, Ei kuuna kullan valkeana, Akilleen kantapää kuin kirjan nimisanontakin Tikusta asiaa.

Monien sanontojen juuret ulottuvat Raamattuun, antiikin tarustoihin, kansanrunouteen tai entisaikojen arkielämään. Häkkinen osoittaa, kuinka vuosisatojen aikana syntyneet kielikuvat elävät edelleen puheessa – usein ilman, että niiden alkuperää tiedostetaan.

Teos yhdistää tutkimustiedon, kulttuurihistorian ja tarinankerronnan tavalla, joka sekä viihdyttää että sivistää.

Tikusta asiaa ilmestyy 22.6.

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tikusta asiaa
Tikusta asiaa
Kirjan ulkoasu: Taru Staudinger
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Kieli vie
Kieli vie
Kirjan ulkoasu: Sanna-Reeta Meilahti
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Janne Saarikivi
Janne Saarikivi
Kuva: Juho Sallinen
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Kaisa Häkkinen
Kaisa Häkkinen
Kuva: Mika Okko
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Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.

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