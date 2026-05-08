Pelastus- ja ensihoitopalveluiden juhannusterveiset
17.6.2026 15:20:32 EEST | Pirkanmaan pelastuslaitos | Tiedote
Hyvinvointialueen pelastus- ja ensihoitopalvelut toivottavat turvallista juhannusta kaikille pirkanmaalaisille. Sääennuste lupailee kuivaa keliä, ja avotulen kanssa on muistettava vastuullinen ja varovainen toiminta. Haluamme muistuttaa myös uimareissujen ja veneilyn turvallisuudesta sekä mökkien osoitemerkintöjen kunnossapidosta.
Juhannuksen sääennuste ennakoi Pirkanmaalle poutaista keskikesän juhlaa. Maastopalovaroitus ei tällä hetkellä ole voimassa, joten juhannuskokkojen kannalta tilanne näyttää toistaiseksi lupaavalta. Voimassa olevat varoitukset on kuitenkin tarkistettava ennen kokon tai muun avotulen sytyttämistä, esimerkiksi osoitteesta ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset.
Vaikka maastopalovaroitusta ei olisi annettu, tulenteossa on aina pidettävä varovaisuus ja harkinta mukana. Avotulta ei saa tehdä, jos tuulinen sää tai muut olosuhteet aiheuttavat vaaran palon leviämiselle. Maasto voi olla varoituksista riippumatta paikoittain hyvin kuivaa.
Avotulella tarkoitetaan mitä tahansa tulta, jonka on mahdollista päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Erityisen riskialttiita kuivan maapohjan kanssa ovat kertakäyttögrillit. Avotuli on aina sytyttäjänsä vastuulla ja sen tekemiseen tarvitaan maanomistajan lupa.
Juhannuskokon polttopaikan tulee olla kaukana rakennuksista. Lähiympäristöä on hyvä kastella runsaasti ennen kokon sytyttämistä ja myös kokon polttamisen jälkeen. Varaa lähelle alkusammutusvälineitä tulen karkaamisen varalta. Kokko voi kyteä pitkään, joten sitä ei pidä jättää palamaan valvomatta. Pirkanmaalla yksityishenkilöiden ei tarvitse ilmoittaa juhannuskokon poltosta pelastuslaitokselle.
Valvo lapsia veden äärellä
Uimareissut ja vesillä liikkuminen kuuluvat usein juhannuksen viettoon. Aikuisten tehtävänä on varmistaa, että perheen pienimpien vesileikit sujuvat turvallisesti. Uimarannalla aikuisen vastuulla on selvittää rantaolosuhteet ja mahdolliset veden alla piilevät vaarat.
On erityisen tärkeää huomioida, etteivät puhelimet tai muut häiriötekijät vie huomiota uimassa olevien lasten valvomisesta. Uimataidotonta, pientä lasta ei kannata vedessä päästää käsivarren mittaa kauemmas. Lasten on hyvä leikkiä aikuisen ja rannan välissä, jolloin kukaan ei pääse huomaamatta livahtamaan syvemmälle. Yhteiset uimisen pelisäännöt kannattaa kerrata lasten kanssa hyvissä ajoin.
Aikuistenkin on hyvä kertoa jollekin, kun on menossa uimaan. Pienessä hetkessä ehtii tapahtua paljon, eikä hukkuvaa henkilöä osata aina havaita ja tunnistaa.
Lisäksi on hyvä muistaa, että vesillä liikuttaessa tulee käyttää pelastusliivejä.
Osaatko neuvoa avun perille?
Juhannuksena suunnataan mökeille ja kesäasunnoille erilaisissa seurueissa. Jos juhlapaikka ei ole kaikille ennalta tuttu, jokaisen on hyvä selvittää ja painaa mieleensä juhlapaikan tarkka sijainti. Hätätilanteen sattuessa avun pitää löytää paikalle mahdollisimman nopeasti.
112 Suomi -mobiilisovellus on tähän hyvä apuväline. Kun hätäpuhelun soittaa sovelluksen kautta, välittyy soittajan tarkka sijainti suoraan hätäkeskukselle. Sovelluksen voi ladata ilmaiseksi oman puhelimen sovelluskaupasta.
Mökkien omistajat voivat edistää turvallisuutta pitämällä hyvää huolta kiinteistöjen osoitemerkinnöistä. Kiinteistön osoitemerkintöjen pitää näkyä tielle. Kesämökki voi olla kaukana siitä tiestä, jonka mukaan osoite on annettu, joten numerokyltti tulee viedä mökkitien alkupäähän. Selkeät merkinnät voivat säästää hätätilanteessa elintärkeitä minuutteja.
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Tietoa julkaisijasta
Vastaamme pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden järjestämisestä Pirkanmaalla. Osana Suomen suurinta hyvinvointialuetta työllistämme pelastuspalveluiden palvelulinjalla yli 700 vakituista henkilöä. Lisäksi pelastustoimen hälytystehtäville osallistuu sopimuspalokuntalaisia ja sivutoimista henkilöstöämme, joita on yhteensä noin 950 henkilöä.
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