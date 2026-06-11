Juhannuksen sää on poutainen ja lämmin – ukkoset mahdollisia sunnuntaina
17.6.2026 14:31:25 EEST | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Keskikesän juhlaa vietetään melko tyypillisissä lämpötiloissa ja laajalti poutaisessa säässä.
Ilmatieteen laitoksen 17. kesäkuuta tekemän ennusteen mukaan Suomen säähän vaikuttaa torstaista lauantaihin korkeapaineen selänne, ja sää on laajalti poutaista. Pilvisyys on vaihtelevaa, päivisin on yleisimmin puolipilvistä.
Sää lämpenee juhannusta ja viikonloppua kohden. Päivälämpötilat ovat torstaista alkaen 15–23 astetta.
"Lämpimimmät päivät ovat lauantai ja sunnuntai, jolloin lämpötila kohoaa yleisesti 17–25 asteeseen", Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Mikko Laine sanoo.
Juhannusyönä lämpötila laskee seitsemän ja viidentoista asteen välille, vesistöjen läheisyydessä pysytellään kymmenen ja viidentoista asteen välillä.
"Sateiden myötä maastopalovaroitus ei ole todennäköisesti voimassa lähipäivinä", Laine ennakoi. Sen sijaan UV-säteily on voimakasta maan eteläosassa ja paikoin lännessä viikonloppuna. Ihoa kannattakin suojata auringossa oleskeltaessa.
Sunnuntaina sade- ja ukkoskuuroja voi tulla koko maassa
Sunnuntaina Suomen säähän vaikuttaa Lapin yli liikkuva matalapaine. Ensimmäiset sateet tulevat Lappiin jo lauantaina, ja todennäköisesti myös sunnuntai on Lapissa sateinen. Sunnuntaina sade- ja ukkoskuuroja voi tulla myös muualla maassa.
"Matalapaine voimistaa tuulen puuskat koviksi Lapin alueella sunnuntaina. Myös etelämpänä ukkoskuurojen yhteydessä voi esiintyä kovia tuulenpuuskia, jotka voivat kaataa puita", Laine sanoo.
Keskimäärin joka toinen tai joka kolmas juhannus on poutainen
Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan päivän ylin lämpötila on juhannuksena suuressa osassa maata tyypillisesti 20 asteen tietämillä, Pohjois-Lapissa ollaan lähempänä viittätoista astetta. Yön alin lämpötila on tavallisesti noin kymmenen astetta, Pohjois-Lapissa noin kuusi astetta.
Keskimäärin joka toinen tai joka kolmas juhannus on poutainen ja myös aurinkoinen.
Viime vuonna juhannusaattoa vietettiin maan etelä- ja keskiosassa ajankohtaan nähden tavanomaisissa lämpötiloissa, maan pohjoisosassa oli paikoin tavanomaista viileämpää. Aattona oli pääosin poutaa. Juhannuspäivänä sateet viilensivät säätä maan etelä- ja länsiosassa: lämpötilat jäivät lännessä paikoin vain noin kymmeneen asteeseen, mikä on poikkeuksellista. Juhannusaaton korkein lämpötila, 21,3 astetta, mitattiin Raaseporin Jussarön havaintoasemalla. Juhannuspäivänä lämpimintä oli Lumparland Långnäsin satamassa, jossa mitattiin 18,7 astetta. Eniten juhannuspäivänä satoi vuosi sitten Juupajoen Hyytiälässä, 26,3 millimetriä.
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Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde).
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