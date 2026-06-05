Suosittu Veneelle uusi elämä -kisa etsii veneitä helmikuun messuille

Venemessut tuo kisan kautta esille kierrätystä parhaimmillaan. Uudet veneet ovat toki turvallisia ja uudella tekniikalla varustettuja, mutta kunnostetuilla veneillä on oma paikkansa veneilyssä ja monet klassikkoveneiden entisöimisprojektit ovat kulttuurihistoriallisesti tärkeitä. Tänä vuonna kisan osallistui messuilla kolme venettä, jotka oli kunnostettu lähes käyttökelvottomista upeiksi veneiksi. Tuomaristo palkitsi voittajaksi Henri Reivolahden kunnostaman Carita HT:n. Vene voitti myös yleisöäänestyksen.



Vuoden 2026 Veneelle uusi elämä -voittaja Carita on ollut jo vesillä muutamaan otteeseen. ” Vielä ei ole päässyt Merimaskun Rantamakasiinia pidemmälle, mutta kesällä kyllä on tarkoitus veneellä retkeillä kauempanakin. Ensimmäisten kokeiden jälkeen voi vain olla tyytyväinen uuteen moottoriin. Vene kulkee todella nätisti ja kevään parhaat huiput ovat olleet noin 45 solmua”, kertoo Reivolahti.



Kisa jätti hyviä muistoja Reivolahdelle. ”Fiilis kisassa oli hyvä. Taisin ilmoittautua siihen lähes heti, kun ilmoittautuminen avattiin. Loppusyksystä päivitin malttamattomana aika monta kertaa sähköpostia, kun odotin lopullisia valintoja. Kisan jälkeen fiilikset olivat erinomaiset, kun voitto molemmissa kategorioissa osui kohdalle. Eipä moista osannut aavistaa, kun kisaan ilmoittauduin, saatikka silloin kun veneen ostin. Keväällä kisan jälkeen tuli vielä jotain pientä fiksailtua, lähinnä sähköihin liittyen, kun talvella koneen ja mittareiden sähköt eivät ihan olleet valmiina. Nyt vene kuitenkin on lähes valmis, joten voi vaan nauttia kesästä. Sopiva potkuri toki pitää vielä löytää. Retkeilyvarustusta olisi tarkoitus vielä myös parantaa, jotta veneessä nukkuminen onnistuisi hieman mukavammin”, jatkaa Reivolahti.



Seuraavaksi Reivolahden on tarkoitus fiksailla oma purjevene kuntoon, joka on odotellut sopivaa aikaa jo muutaman vuoden.

Tuumasta toimeen



Veneelle uusi elämä -kisaan voi ilmoittaa oman klassikon entisöintiprojektin, mutta myös heittokalastukseen tai kisapeliksi tuunatun oman veneen tai sitten ihan vaan omaan käyttöön kunnostetun veneen. Tarkoituksena on tehdä vanhasta veneestä mahdollisimman hieno ja paras palkitaan. Kisaan voivat osallistua soutu-, moottori- ja purjeveneet. Materiaalirajoitteita ei ole, joten kyse voi olla esimerkiksi puu-, lasikuitu- tai alumiiniveneestä. Vene saa olla enintään 6,5 metriä pitkä. Kisaan ilmoittautuneista projektiveneistä valitaan messuille 2-3 venettä, joita voi myös viimeistellä messuilla.



Voittajan valitsee arvovaltainen veneilytoimittajista koostuva raati. Arvostelukriteereissä otetaan huomioon veneen ulkonäkö, turvallisuus ja funktionaalisuus. Messuilla on myös yleisöäänestys. Raadin valinta palkitaan Veneelle uusi elämä -tunnustuksella ja tarvikelahjakortilla (arvo 1000 e). Raatiin kuuluvat Kippari-lehden toimittaja Jouko Saarinen, Venemestari-lehden ja Totalvene.fi:n päätoimittaja Jan Sjölund, toimittaja Pasi Nuutinen sekä vuoden 2026 kisan voittanut Henri Reivolahti. Yleisöäänestyksen voittaja palkitaan tarvikelahjakortilla (arvo 500 e). Palkinnot jaetaan lauantaina 20.2.2027 venemessuilla.

>> Veneen voi ilmoittaa kisaan täältä 31.10.2026 asti.



Olemme yhteydessä kaikkiin ilmoittautuneisiin marraskuun puoleen väliin mennessä.



Helsingin kansainväliset venemessut helmikuussa

Helsingin Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Vene 27 Båt Helsingin kansainväliset venemessut 12.–21.2.2027 Helsingin Messukeskuksessa Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta.

Kuvia median käyttöön http://mediabank.messukeskus.com

Lisätietoja: Helsingin Messukeskus, viestinnän asiantuntija Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

Venealan keskusliitto Finnboat ry, toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo, puh. 040 673 4032, jarkko@finnboat.fi

www.venemessut.fi #venemessut #suomiveneilee

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