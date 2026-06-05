Suosittu Veneelle uusi elämä -kisa etsii veneitä helmikuun messuille
17.6.2026 14:24:11 EEST | Messukeskus | Tiedote
Vene 27 Båt -messuilla järjestetään nyt kolmatta kertaa Veneelle uusi elämä -kisa, jossa esitellään kiinnostavia kunnostusprojekteja. Kisa on tuonut Helsingin kansainvälisille venemessuille oman kiinnostavan säväyksen ja kisaa on käyty molempina kertoina hyvässä yhteisöllisessä hengessä. Uusien veneiden rinnalla kunnostetut veneet osoittaa, että veneilyn voi aloittaa myös kunnostamalla käytetystä veneestä itselleen sopivan. Valmiit tai lähes valmiit veneet esitellään Venemestarin Telakalla venemessuilla 12. – 21.2.2027 Helsingin Messukeskuksessa ja ne kisaavat keskenään palkinnoista.
Venemessut tuo kisan kautta esille kierrätystä parhaimmillaan. Uudet veneet ovat toki turvallisia ja uudella tekniikalla varustettuja, mutta kunnostetuilla veneillä on oma paikkansa veneilyssä ja monet klassikkoveneiden entisöimisprojektit ovat kulttuurihistoriallisesti tärkeitä. Tänä vuonna kisan osallistui messuilla kolme venettä, jotka oli kunnostettu lähes käyttökelvottomista upeiksi veneiksi. Tuomaristo palkitsi voittajaksi Henri Reivolahden kunnostaman Carita HT:n. Vene voitti myös yleisöäänestyksen.
Vuoden 2026 Veneelle uusi elämä -voittaja Carita on ollut jo vesillä muutamaan otteeseen. ” Vielä ei ole päässyt Merimaskun Rantamakasiinia pidemmälle, mutta kesällä kyllä on tarkoitus veneellä retkeillä kauempanakin. Ensimmäisten kokeiden jälkeen voi vain olla tyytyväinen uuteen moottoriin. Vene kulkee todella nätisti ja kevään parhaat huiput ovat olleet noin 45 solmua”, kertoo Reivolahti.
Kisa jätti hyviä muistoja Reivolahdelle. ”Fiilis kisassa oli hyvä. Taisin ilmoittautua siihen lähes heti, kun ilmoittautuminen avattiin. Loppusyksystä päivitin malttamattomana aika monta kertaa sähköpostia, kun odotin lopullisia valintoja. Kisan jälkeen fiilikset olivat erinomaiset, kun voitto molemmissa kategorioissa osui kohdalle. Eipä moista osannut aavistaa, kun kisaan ilmoittauduin, saatikka silloin kun veneen ostin. Keväällä kisan jälkeen tuli vielä jotain pientä fiksailtua, lähinnä sähköihin liittyen, kun talvella koneen ja mittareiden sähköt eivät ihan olleet valmiina. Nyt vene kuitenkin on lähes valmis, joten voi vaan nauttia kesästä. Sopiva potkuri toki pitää vielä löytää. Retkeilyvarustusta olisi tarkoitus vielä myös parantaa, jotta veneessä nukkuminen onnistuisi hieman mukavammin”, jatkaa Reivolahti.
Seuraavaksi Reivolahden on tarkoitus fiksailla oma purjevene kuntoon, joka on odotellut sopivaa aikaa jo muutaman vuoden.
Tuumasta toimeen
Veneelle uusi elämä -kisaan voi ilmoittaa oman klassikon entisöintiprojektin, mutta myös heittokalastukseen tai kisapeliksi tuunatun oman veneen tai sitten ihan vaan omaan käyttöön kunnostetun veneen. Tarkoituksena on tehdä vanhasta veneestä mahdollisimman hieno ja paras palkitaan. Kisaan voivat osallistua soutu-, moottori- ja purjeveneet. Materiaalirajoitteita ei ole, joten kyse voi olla esimerkiksi puu-, lasikuitu- tai alumiiniveneestä. Vene saa olla enintään 6,5 metriä pitkä. Kisaan ilmoittautuneista projektiveneistä valitaan messuille 2-3 venettä, joita voi myös viimeistellä messuilla.
Voittajan valitsee arvovaltainen veneilytoimittajista koostuva raati. Arvostelukriteereissä otetaan huomioon veneen ulkonäkö, turvallisuus ja funktionaalisuus. Messuilla on myös yleisöäänestys. Raadin valinta palkitaan Veneelle uusi elämä -tunnustuksella ja tarvikelahjakortilla (arvo 1000 e). Raatiin kuuluvat Kippari-lehden toimittaja Jouko Saarinen, Venemestari-lehden ja Totalvene.fi:n päätoimittaja Jan Sjölund, toimittaja Pasi Nuutinen sekä vuoden 2026 kisan voittanut Henri Reivolahti. Yleisöäänestyksen voittaja palkitaan tarvikelahjakortilla (arvo 500 e). Palkinnot jaetaan lauantaina 20.2.2027 venemessuilla.
>> Veneen voi ilmoittaa kisaan täältä 31.10.2026 asti.
Olemme yhteydessä kaikkiin ilmoittautuneisiin marraskuun puoleen väliin mennessä.
Helsingin kansainväliset venemessut helmikuussa
Helsingin Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Vene 27 Båt Helsingin kansainväliset venemessut 12.–21.2.2027 Helsingin Messukeskuksessa Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta.
Kuvia median käyttöön http://mediabank.messukeskus.com
Lisätietoja: Helsingin Messukeskus, viestinnän asiantuntija Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com
Venealan keskusliitto Finnboat ry, toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo, puh. 040 673 4032, jarkko@finnboat.fi
www.venemessut.fi #venemessut #suomiveneilee
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Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Pohjoismaiden muuntuvin tapahtumatalo ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskuksen tulovaikutus pääkaupunkiseudulle oli 304 miljoonaa euroa ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 4140 henkilötyövuotta vuonna 2025. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) is the most versatile event venue and meeting place in the Nordics. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2025, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 304 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 4,140 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
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