Maksullista pysäköintiä laajennetaan Kaitaalla ja Leppävaarassa kesäkuussa
17.6.2026 16:02:02 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kaupunginhallituksen maaliskuussa tekemän päätöksen mukaisesti Espoossa ollaan laajentamassa maksullisen pysäköinnin vyöhykkeitä. Liikennemerkkien muutostyöt aloitetaan Kaitaan ja Leppävaaran alueella kesäkuussa. Kuljettajia pyydetään tarkkailemaan liikennemerkkejä pysäköidessään, sillä maksullisuus astuu heti voimaan, kun liikennemerkit on vaihdettu. Pysäköinnin maksullisuus osoitetaan kuvan mukaisilla liikennemerkeillä. Tiedotteen lopussa olevista linkeistä voi ladata kartan ja luettelon kaduista, joilla muutoksia tapahtuu.
Pysäköinnin hinta ja maksullisuuden voimassaoloaika
Pysäköinti maksaa 1. vyöhykkeellä 3,5 euroa / tunti ja 2. vyöhykkeellä 2,5 euroa / tunti. Maksullinen pysäköinti tulee olemaan voimassa arkisin klo 8–20, lauantaisin klo 8–18 ja vyöhykkeellä 1 myös sunnuntaisin klo 8–18. Liikennemerkit osoittavat maksullisuuden voimassaolon. Pysäköinti on maksutonta ja sallittu ilman aikarajoitusta muina aikoina.
Alla on linkki päätöspöytäkirjan pykälään, jossa kaupunginhallitus päätti maksullisen pysäköinnin laajentamisesta ja uusista vyöhykkeistä Espoossa:
Kaupunginhallitus Pöytäkirja 16.03.2026/Pykälä 82 | Dynasty tietopalvelu : Espoon kaupunki
Espoon kaupungin nettisivuilta löytyy lisätietoa pysäköinnin maksullisuuden laajentamisesta:
Maksullisen pysäköinnin laajentaminen | Espoon kaupunki
Espoon kaupungin nettisivuilta voi myös lukea sähköautojen pysäköinnin alennuksen poistumisesta tarkemmin tämän linkin kautta:
Sähköautojen pysäköinnin alennus päättyy Espoossa 19.4.2026 | Espoon kaupunki
Seuraavasta linkistä löytyy tietoa kuinka pysäköinnin voi maksaa:
Lisätietoja:
Liikenteenhallintapäällikkö Jussi Yli-Seppälä
Espoon kaupunki
puh. +358 40 5569499
jussi.yli-seppala@espoo.fi
Liitteet
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Mykkänen: “Kaukolämmön muutosmatka on ollut Espoon merkittävin ilmastoteko”17.6.2026 09:09:49 EEST | Tiedote
Kaukolämmöntuotannon ominaispäästöt ovat Espoossa vähentyneet jo lähes 90 prosenttia vuoden 2014 päästöhuipusta. Seuraavien vuosien aikana niiden odotetaan putoavan nollatasolle. Espoolaisista kolme neljästä asuu asunnossa, joka lämpenee kaukolämmöllä, mikä tekee siirtymästä vähäpäästöisiin polttoaineisiin erityisen merkittävän.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti nuorisoyhdistysten yleisavustuksista16.6.2026 19:27:41 EEST | Tiedote
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti kesäkuun kokouksessaan nuorisoyhdistysten yleisavustuksista, kulttuuriavustuksista sekä kulttuuritalojen käyttöhintojen korottamisesta.
Kaupunginhallitus: Espoo valittaa hallinto-oikeuteen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksestä ns. Suvivirsi-asiassa15.6.2026 19:23:37 EEST | Tiedote
Kokouksessaan kaupunginhallitus myös valitsi kokouksessaan Taneli Kalliokosken Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtajaksi sekä antoi lausunnon koulujen loma-aikojen mahdollisesta siirtämisestä.
Ympäristö- ja rakennuslautakunta: Hepokorven datakeskuksen kolmannelle vaiheelle rakennuslupa12.6.2026 12:37:00 EEST | Tiedote
Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunta myönsi 11.6.2026 kokouksessaan Microsoft 3465 Finland Oy:lle luvan datakeskuksen, sen toimintaa tukevien apurakennusten ja muiden rakennelmien rakentamiseen Espoon Hepokorpeen. Lisäksi lautakunta myönsi luvan rakentamistöiden aloittamiseen ennen luvan lainvoimaisuutta.
Liikunta- ja hyvinvointilautakunta päätti liikunnan ja urheilun avustusperiaatteiden uudistuksesta11.6.2026 22:38:50 EEST | Tiedote
Liikunnan avustuksia ovat tuettu tilahinnoittelu, liikuntatoiminta-avustus, soveltavan liikunnan liikuntatoiminta-avustus, edullisemman harrastamisen avustus, liikuntatilojen vuokra-avustus, kohdeavustukset sekä koulutusavustus. Uudet avustusten myöntämisperusteet tulevat voimaan 1.1.2027.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme