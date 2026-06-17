Maksullista pysäköintiä laajennetaan Kaitaalla ja Leppävaarassa kesäkuussa

Kaupunginhallituksen maaliskuussa tekemän päätöksen mukaisesti Espoossa ollaan laajentamassa maksullisen pysäköinnin vyöhykkeitä. Liikennemerkkien muutostyöt aloitetaan Kaitaan ja Leppävaaran alueella kesäkuussa. Kuljettajia pyydetään tarkkailemaan liikennemerkkejä pysäköidessään, sillä maksullisuus astuu heti voimaan, kun liikennemerkit on vaihdettu. Pysäköinnin maksullisuus osoitetaan kuvan mukaisilla liikennemerkeillä. Tiedotteen lopussa olevista linkeistä voi ladata kartan ja luettelon kaduista, joilla muutoksia tapahtuu.

Pysäköinnin hinta ja maksullisuuden voimassaoloaika

Pysäköinti maksaa 1. vyöhykkeellä 3,5 euroa / tunti ja 2. vyöhykkeellä 2,5 euroa / tunti. Maksullinen pysäköinti tulee olemaan voimassa arkisin klo 8–20, lauantaisin klo 8–18 ja vyöhykkeellä 1 myös sunnuntaisin klo 8–18. Liikennemerkit osoittavat maksullisuuden voimassaolon. Pysäköinti on maksutonta ja sallittu ilman aikarajoitusta muina aikoina.

Alla on linkki päätöspöytäkirjan pykälään, jossa kaupunginhallitus päätti maksullisen pysäköinnin laajentamisesta ja uusista vyöhykkeistä Espoossa:

Kaupunginhallitus Pöytäkirja 16.03.2026/Pykälä 82 | Dynasty tietopalvelu : Espoon kaupunki

Espoon kaupungin nettisivuilta löytyy lisätietoa pysäköinnin maksullisuuden laajentamisesta:

Maksullisen pysäköinnin laajentaminen | Espoon kaupunki

Espoon kaupungin nettisivuilta voi myös lukea sähköautojen pysäköinnin alennuksen poistumisesta tarkemmin tämän linkin kautta:

Sähköautojen pysäköinnin alennus päättyy Espoossa 19.4.2026 | Espoon kaupunki

Seuraavasta linkistä löytyy tietoa kuinka pysäköinnin voi maksaa:

Pysäköinti | Espoon kaupunki

Lisätietoja: