MTK: Eduskunta tunnisti omaisuudensuojan keskeisen merkityksen ennallistamissuunnitelmassa

Pitkälle tulevaisuuteen ulottuva ennallistamissuunnitelma vaatii kestävät ja selkeät reunaehdot. Perustuslakivaliokunta katsoi välttämättömäksi turvata maanomistajien oikeudet siten, ettei kartta-aineistoilla kohdenneta ennallistamistoimia yksityisille alueille. Linjaus ehkäisee epäselvän oikeustilan syntymistä ja tuo kaivattua ennakoitavuutta.

“Ennallistamissuunnitelma ei saa muodostua keinoksi kaventaa omaisuudensuojaa suoraan tai epäsuorasti esimerkiksi lupaharkinnan tai kaavoituksen kautta. Omaisuudensuojaa on kunnioitettava toimeenpanossa”, MTK:n elinvoimajohtaja Leena Kristeri korostaa.

Valiokunnat korostivat poikkihallinnollisen valmistelun tarvetta, sillä suunnitelma vaikuttaa samanaikaisesti maa- ja metsätalouteen, elinkeinoihin, valtion talouteen ja aluekehitykseen. MTK pitää keskeisenä linjausta, jonka mukaan kansalliseen suunnitelmaan ei tule sisällyttää EU-asetusta pidemmälle meneviä toimia. Liikkumavaraa on käytettävä kustannustehokkaasti ja maanomistajille kohtuullisesti.

Koska toimeenpano ulottuu vuoteen 2050, ennallistamissuunnitelman tulee olla tarkkarajainen eikä se saa toimia itsenäisenä oikeusperustana omaisuuden käytön rajoittamiselle. Näin mittavan ja pitkäkestoisen kokonaisuuden onnistuminen edellyttää myös ennakoitavuutta yli hallituskausien.

“Ennallistaminen ei onnistu ilman maanomistajia eikä ilman luottamusta siihen, että perusoikeuksia kunnioitetaan kaikissa tilanteissa. Kun puhutaan näin mittavista taloudellisista kokonaisuuksista, ratkaisujen on oltava myös käytännössä toteuttamiskelpoisia”, Kristeri muistuttaa.