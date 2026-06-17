Ted Urho Anna-Maja Henrikssonin uudeksi avustajaksi Euroopan parlamenttiin
17.6.2026 15:48:40 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Europarlamentaarikko Anna-Maja Henriksson (RKP) on nimittänyt KK Ted Urhon uudeksi avustajaksi Euroopan parlamentin tiimiinsä. Urho on viimeksi toiminut ajatushautomo Agendan toiminnanjohtajana ja aloittaa tehtävässään syyskuussa.
– On hienoa saada Ted viestinnän ammattilaisena osaksi tiimiäni täällä Brysselissä, sanoo Henriksson. Hän on aiemmin tehnyt tämän kanssa podcastia, kun Urho toimi Bakom kulisserna med Anna-Maja Henriksson -podcastin tuottajana.
Koulutukseltaan Urho on kasvatustieteiden kandidaatti. Ennen ajatushautomo Agendaa hän työskenteli kymmenen vuotta Svenska Ylellä muun muassa tuottajana, juontajana ja toimittajana.
– Odotan innolla mahdollisuutta keskittyä viestintään täysipäiväisesti. Anna-Maja työskentelee Brysselissä monien tärkeiden kysymysten parissa, ja nykyisessä polarisoituneessa maailmassa, jossa sosiaalisen median merkitys kasvaa jatkuvasti, on tärkeää, että Anna-Majan ja RKP:n edustama liberaali keskitie saa äänensä kuuluviin, sanoo Urho.
Viestinnän lisäksi hän keskittyy kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan (LIBE) työhön. Urho liittyy tiimiin, johon kuuluvat jo Minna Österholm, Oscar Byman ja Alexandra Gäddnäs sekä Liberal Praktik -ohjelman harjoittelija.
Urho aloittaa työnsä Euroopan parlamentissa 1. syyskuuta. Hän seuraa tehtävässä Alexander Junellia, joka siirtyy Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Brysselin-toimistoon 17. elokuuta alkaen.
Lisätietoja antaa:
Ted Urho
tel. 0505447730
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