Ted Urho Anna-Maja Henrikssonin uudeksi avustajaksi Euroopan parlamenttiin

– On hienoa saada Ted viestinnän ammattilaisena osaksi tiimiäni täällä Brysselissä, sanoo Henriksson. Hän on aiemmin tehnyt tämän kanssa podcastia, kun Urho toimi Bakom kulisserna med Anna-Maja Henriksson -podcastin tuottajana.

Koulutukseltaan Urho on kasvatustieteiden kandidaatti. Ennen ajatushautomo Agendaa hän työskenteli kymmenen vuotta Svenska Ylellä muun muassa tuottajana, juontajana ja toimittajana.

– Odotan innolla mahdollisuutta keskittyä viestintään täysipäiväisesti. Anna-Maja työskentelee Brysselissä monien tärkeiden kysymysten parissa, ja nykyisessä polarisoituneessa maailmassa, jossa sosiaalisen median merkitys kasvaa jatkuvasti, on tärkeää, että Anna-Majan ja RKP:n edustama liberaali keskitie saa äänensä kuuluviin, sanoo Urho.

Viestinnän lisäksi hän keskittyy kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan (LIBE) työhön. Urho liittyy tiimiin, johon kuuluvat jo Minna Österholm, Oscar Byman ja Alexandra Gäddnäs sekä Liberal Praktik -ohjelman harjoittelija.

Urho aloittaa työnsä Euroopan parlamentissa 1. syyskuuta. Hän seuraa tehtävässä Alexander Junellia, joka siirtyy Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Brysselin-toimistoon 17. elokuuta alkaen.

Lisätietoja antaa:

Ted Urho

tel. 0505447730