Fingo ja SOSTE: Rydmanin avaus on suoraa jatkumoa järjestöjen systemaattiselle vaientamiselle
17.6.2026 16:28:30 EEST | Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry | Tiedote
”Järjestöt tuovat poliittiseen päätöksentekoon tietoa, innovatiivisia näkökulmia ja niiden ihmisten ääniä, joiden viestit eivät muuten kantaisi eduskuntatalon neuvottelupöytiin”, sanoo Fingon hallituksen puheenjohtaja Eva Biaudet.
Sosiaali‑ ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) esittämät uudet kriteerit STEA-järjestöavustusten myöntämiselle eivät yllätä SOSTEa ja Fingoa. Esitys on suoraa jatkumoa tällä hallituskaudella tehdyille rahoitusleikkauksille ja muille järjestöjen toimintaedellytysten heikennyksille.
Esimerkiksi lainvalmistelun lyhentyneet lausuntoajat ja päätöksenteon avoimuuden vähentyminen ovat jo aiemmin heikentäneet järjestöjen mahdollisuuksia osallistua julkiseen päätöksentekoon.
”Olemme iloisia siitä, että niin hallituksesta kuin oppositiosta on kuulunut painokkaita puheenvuoroja Rydmanin räikeää avausta vastaan. Esitys ei nauti kaikkien hallituspuolueiden tukea, mikä tekee entistä ilmeisemmäksi, että kyse on poliittisesta irtiotosta, joka vaikuttaa ennen kaikkea identiteettipoliittiselta tempulta”, sanoo SOSTEn hallituksen puheenjohtaja Hanna Markkula-Kivisilta.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on vaatinut, että järjestöavustuksia koskevat linjaukset tulisi käsitellä hallituksessa yhteisesti. Tästä huolimatta ministeri Rydman on edennyt yksin, mikä herättää kysymyksen siitä, mikä esityksen todellinen tarkoitus on ja miksi hallituksen sisäinen yhteinen valmistelu on sivuutettu.
Esityksen ilmeinen kohdentuminen erityisesti vähemmistöasemassa oleviin ryhmiin on huolestuttavaa ja omiaan heikentämään jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asemaa ja hyvinvointia. Fingon ja SOSTEn mukaan tällainen avointa vastakkainasettelua lietsova ehdotus tulee sivuuttaa.
Uusien kriteereiden mukaan STEA-avustusta ei vuonna 2027 myönnetä myöskään järjestöille, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön.
”Järjestöt tuovat poliittiseen päätöksentekoon tietoa, innovatiivisia näkökulmia ja niiden ihmisten ääniä, joiden viestit eivät muuten kantaisi eduskuntatalon neuvottelupöytiin. Avoin, kriittinen ja rakentava vuoropuhelu on oikeusvaltion ja demokratian edellytys”, toteaa Fingon hallituksen puheenjohtaja Eva Biaudet (r.).
SOSTE ja Fingo painottavat, että Suomen monimuotoinen järjestökenttä on yhteiskunnan kulmakivi, eikä kuluerä, josta voidaan loputtomasti leikata identiteettipoliittisella ohjauksella.
”Koska kyse on niin merkittävästä osasta suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan toimintaa, tulee järjestöjen rahoitusta koskevien linjausten perustua avoimeen ja läpinäkyvään valmisteluun”, sanoo SOSTEn hallituksen puheenjohtaja Markkula-Kivisilta.
Rydmanin esitys heikentää entisestään Orpon hallitusohjelman lupausta siitä, että heikommassa asemassa olevista pidetään huolta.
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Yhteyshenkilöt
Ilmari Nalbantoglujohtaja, vaikuttaminen ja oppiminenSuomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ryPuh:+358 50 317 6693ilmari.nalbantoglu@fingo.fi
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