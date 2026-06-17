Bergqvist: Opintotukiuudistus ei turvaa maksutonta koulutusta kaikille

Saaristoasiain neuvottelukunta kiinnittää lausunnossaan erityistä huomiota oppivelvollisten asumislisään. Ehdotus nykyisen oppivelvollisten majoituskorvauksen poistamisesta ja sen korvaamisesta erillisellä asumislisällä on sinänsä myönteinen. Nykyinen järjestelmä on aiheuttanut tulkinnanvaraisia tilanteita, kun taas ehdotus selkeyttää etuutta. Saaristoasiain neuvottelukunta kuitenkin kyseenalaistaa, turvaako ehdotus aidosti maksuttoman koulutuksen kaikille oppivelvollisille.

– Monien saaristossa ja harvaan asutuilla alueilla asuvien nuorten on peruskoulun jälkeen muutettava pois kotoa voidakseen suorittaa oppivelvollisuutensa. Jos oppilaitos ei pysty tarjoamaan maksutonta majoitusta, yleisin vaihtoehto on vuokrata oma asunto. Ehdotettu asumislisä kattaa vain osan todellisista kustannuksista, mikä herättää kysymyksen siitä, voidaanko oppivelvollisuuden todella katsoa olevan yhdenvertaisesti maksuton kaikille, Bergqvist sanoo.

Bergqvistin mukaan on suuri ero siinä, voiko opiskelija jatkaa asumista kotona vai joutuuko hän muuttamaan pois kotoa jo 16-vuotiaana pitkien etäisyyksien vuoksi.

– On tosiasia, että moni opiskelija joutuu tällä hetkellä tarkastelemaan talouttaan saadakseen arjen toimimaan. Nyt puhumme hyvin rajatusta alaikäisten opiskelijoiden ryhmästä, jonka on pakko muuttaa pois kotoa voidakseen suorittaa oppivelvollisuutensa. Ei voi olla niin, että koulutuksen maksuttomuus toteutuu vain silloin, kun oppilaitos sijaitsee lähellä kotia. Meidän on kyettävä takaamaan tämä yhdenvertaisesti kaikille, Bergqvist sanoo.

Bergqvist piti asiaa esillä jo opintotukiuudistuksen valmistelussa toimiessaan liikunta-, urheilu- ja nuorisoministerinä, ja on nyt tyytyväinen siihen, että asia etenee ainakin osittain.

– Tiedän, että RKP nosti opintotukiuudistuksen neuvottelujen loppuvaiheessa asian esiin ja toi pöytään vaihtoehtoja, jotka olisivat paremmin turvanneet maksuttoman oppivelvollisuuden myös niille opiskelijoille, jotka asuvat kauempana oppilaitoksista. Toivon, että lausuntokierroksella saatavan palautteen perusteella kokonaisuutta tarkastellaan vielä uudelleen, Bergqvist päättää.

Linkki Saaristoasiain neuvottelukunnan lausuntoon: Saaristopolitiikka | Saaristoasiain neuvottelukunta lausui opintotuen…