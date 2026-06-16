Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli arviointikertomusta ja tilinpäätöstä

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2025 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lautakuntien lausunnot. Valtuusto kehotti kaupunginhallitusta raportoimaan vuoden loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin arviointikertomus on johtanut.

Kaupunginvaltuusto merkitsi myös tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2025 ja hyväksyi tilinpäätöksen tilintarkastuksen perusteella sekä myönsi vastuuvapauden tilikaudelta 2025 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille.

Kansalliskielilautakunnan vuosikertomus merkittiin tiedoksi

Kaupunginvaltuusto käsitteli kansalliskielilautakunnan vuosikertomusta ja toimenpide-ehdotuksia, jotka valtuusto merkitsi tiedoksi. Vuosikertomuksessa käydään läpi ruotsinkielisten palvelujen toteutumista Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palveluissa.

Keskeisimmät haasteet koskevat palveluiden ja ruotsinkielentaitoisen henkilöstön saatavuutta, henkilöstön kieliosaamisen rekisteröintiä henkilöstöjärjestelmään sekä potilas- ja asiakastietojen kirjaamista.

Aleksanterin teatterin yhteyteen tulossa hotelli

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kampissa Bulevardin varrella sijaitsevan Aleksanterin teatterin asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisu mahdollistaa teatterin laajennuksen ja osittaisen käyttötarkoituksen muutoksen hotelliksi. Aleksanterin teatterin vanhin, vuonna 1879 valmistunut osa säilyy pääosin teatterikäytössä, eikä sinne olla tekemässä juurikaan muutoksia. Asemakaavan muutoksen yhteydessä tarkastellaan myös tontin rakennussuojelun kokonaisuutta.

Pukinmäenkaaren peruskoulua korjataan

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pukinmäenkaaren peruskoulun Kenttäkuja 12:ssa sijaitsevan toimipisteen perusparannuksen hankesuunnitelman. Arvio hankkeen enimmäishinnasta arvonlisäverottomana on 32,7 miljoonaa euroa syyskuun 2025 kustannustasossa.

Perusparannuksessa korjataan vuonna 2000 valmistunutta laajennusosaa ja vuonna 1984 valmistunutta osaa. Perusparannuksessa tilat suunnitellaan 750 oppilaalle, kun nykyinen oppilasmäärä on noin 680.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjojen sivulla. Kaupunginvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 26. elokuuta.

Ilona Turtola

Viestintäasiantuntija

P. 040 192 90 03

ilona.turtola@hel.fi