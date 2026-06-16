SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi: Perustuslain avaaminen vaalipiiriasiassa on hätiköity ratkaisu
17.6.2026 16:54:14 EEST | SDP | Tiedote
Oikeusministeriö tiedotti tänään pyytävänsä lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla muutettaisiin perustuslaissa säädettyä eduskuntavaalien vaalipiirien vähimmäis- ja enimmäismäärää. SDP ei kannata esitystä.
– Orpon hallitus on tehnyt hätiköidyn ratkaisun päättäessään viedä eteenpäin perustuslain uudistamista. Vaaleja ja demokratiaa koskevassa päätöksenteossa pitää pyrkiä aina mahdollisimman laajaan yhteisymmärrykseen yli puoluerajojen. Oikea paikka näin merkittävien muutoksien valmistelulle on hallitusneuvottelut. SDP ei näe perusteltuna asiassa kiirehtimistä vain kymmenen kuukautta ennen eduskuntavaaleja, SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi toteaa.
– Tausta uudistuksen kiirehtimiselle on siinä, että Orpon hallituksen ohjelmassa sovittu Lapin ja Oulun vaalialuemalli kaatui. Vaalialuemallilla tavoiteltiin ratkaisua etenkin Lapin vaalipiirin korkeaan piilevään äänikynnykseen. Liian korkeaa piilevää äänikynnystä pidetään laajasti ongelmana ja sen vuoksi SDP oli valmis tukemaan hallitusohjelmakirjausta. Valitettavasti Orpon hallituksen puolueet kaatoivat itse oman hallitusohjelmatavoitteensa ja siitä syystä kiirehditään nyt perustuslain avaamista. Tämä on kestämätöntä, Näkkäläjärvi muistuttaa.
– Kun perustuslain avaamisessa on tarkoitus muuttaa sitä kohtaa, jossa säädetään vaalipiirien vähimmäismäärästä, niin herää kysymys, että minkä vaalipiirien yhdistämistä Orpon hallituksen puolueet oikein ajavat? Nyt on oikea aika tulla julkisuuteen ja kertoa avoimesti, että mitkä vaalipiirit pitäisi kokoomuksen ja perussuomalaisten mielestä laittaa yhteen. Jos on kyse Lapin ja Oulun vaalipiireistä, niin se osoittaa kyllä harvinaisen vahvaa vieraantumista tavallisten ihmisten arjesta, kun tiedetään, että tämä vaalipiiri kattaisi puolet Suomen pinta-alasta ja matkaa Nuorgamista Pyhäjärvelle olisi lähes 900 kilometriä. Mitään muuta perustetta perustuslain avaamiselle tältä osin ei ole kuin se, että pöytälaatikossa on suunnitelma laittaa tulevaisuudessa vaalipiirejä yhteen, Näkkäläjärvi päättää.
Yhteyshenkilöt
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