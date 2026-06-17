SDP:n Saku Nikkanen: Kansalaisjärjestöiltä leikkaaminen osuu väistämättä kohtaavaan työhön
17.6.2026 17:15:30 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
– Jätin kirjallisen kysymyksen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA:n päättämistä uusista avustuskriteereistä. Ministeri Rydmanin mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöihin kohdistuvat avustusleikkaukset eivät kohdistu asiakkaita kohtaavaan työhön. Näin asia ei kansalaisjärjestöjen mukaan ole. Sotejärjestöjen avustuksia leikataan puoleen näiden uudistusten kanssa samanaikaisesti. Näin suuria muutoksia avustukseen ei voida tehdä ilman, että se vaikuttaa myös kohtaavaan työhön. Vaikuttaa siltä, että STEAn avustuspolitiikan muutoksilla halutaan vaientaa kansalaisjärjestöjen vaikuttamistyötä sosiaali- ja terveyspolitiikassa. Kansalaisten äänen on kuuluttava keskusjärjestöjen vaikuttamis- ja neuvontatyön kautta jatkossakin, vaatii kansanedustaja Saku Nikkanen (sd.).
– Tämän hallituksen aikana leikataan puolet järjestörahoituksesta, ja on suorastaan sumutusta väittää, että näin massiivisella leikkauksella ei olisi vaikutusta käytännön kohtaamistyöhön, lausuu Nikkanen.
Uusien linjausten mukaan avustusten myöntämistä rajataan huomattavasti aiempaa tiukemmin. Jatkoavustusta ei jatkossa myönnetä muun muassa järjestöille, joiden toiminta painottuu yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön, eikä järjestöille, joiden toiminnalla ei katsota olevan riittävää yhteyttä terveyden edistämiseen tai toimintakyvyn tukemiseen. Lisäksi keskus- ja kattojärjestöjen rahoitusta karsitaan merkittävästi.
– Kansalaisjärjestöjen toiminta on kansalaisia varten. Järjestöjen keskeinen tehtävä on tarjota kansalaisille mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ja kuulua tällä tavoin hyvinvointia edistäviin yhteisöihin, selventää Nikkanen.
– Esimerkiksi parhaillaan paljon yhteiskunnallista keskustelua herättänyt perhe- ja lähisuhdeväkivalta on asia, mihin järjestöt tarvitsisivat pikemminkin lisäresursseja kuin leikkauksia. Puhumattakaan lukuisista potilasjärjestöistä, joiden toiminnan kautta vakavasti sairastuneiden tavallisten suomalaisten ääni kuuluu päätöksentekoon. Ovatko nämä niitä ihmisiä, joita hallitus haluaa hiljentää, kysyy Nikkanen.
– Kyse on erittäin merkittävästä muutoksesta avustuspolitiikkaan. STEA-avustuksien myöntämisessä on perinteisesti korostettu laajaa harkintaa, läpinäkyvyyttä sekä valmistelun moniportaista luonnetta. Nyt esitettyjen tietojen mukaan sosiaali- ja terveysministeri on yksin päättänyt uusista avustuskriteereistä, joiden perusteella STEA valmistelee avustusehdotuksen. Tämä herättää vakavia kysymyksiä päätöksenteon menettelytavoista, toimivallan käytöstä sekä poliittisen ohjauksen ja hallinnollisen valmistelun suhteesta, arvioi Nikkanen.
– Aikooko hallitus edes tehdä vaikutusten arvioinnin, kysyy Nikkanen.
– Eikö näin merkittävät linjaukset, joilla käytännössä suljetaan kokonaisia järjestökentän toimijoita rahoituksen ulkopuolelle, tulisi käsitellä valtioneuvoston kollegiaalisessa päätöksenteossa, linjaa Nikkanen.
Yhteyshenkilöt
Saku NikkanenKansanedustajaPuh:044 530 8326saku.nikkanen@eduskunta.fi
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