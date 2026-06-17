SDP EDUSKUNTA

SDP:n Saku Nikkanen: Kansalaisjärjestöiltä leikkaaminen osuu väistämättä kohtaavaan työhön

17.6.2026 17:15:30 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Jaa

Jätin kirjallisen kysymyksen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA:n päättämistä uusista avustuskriteereistä. Ministeri Rydmanin mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöihin kohdistuvat avustusleikkaukset eivät kohdistu asiakkaita kohtaavaan työhön. Näin asia ei kansalaisjärjestöjen mukaan ole. Sotejärjestöjen avustuksia leikataan puoleen näiden uudistusten kanssa samanaikaisesti. Näin suuria muutoksia avustukseen ei voida tehdä ilman, että se vaikuttaa myös kohtaavaan työhön. Vaikuttaa siltä, että STEAn avustuspolitiikan muutoksilla halutaan vaientaa kansalaisjärjestöjen vaikuttamistyötä sosiaali- ja terveyspolitiikassa. Kansalaisten äänen on kuuluttava keskusjärjestöjen vaikuttamis- ja neuvontatyön kautta jatkossakin, vaatii kansanedustaja Saku Nikkanen (sd.).

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

– Tämän hallituksen aikana leikataan puolet järjestörahoituksesta, ja on suorastaan sumutusta väittää, että näin massiivisella leikkauksella ei olisi vaikutusta käytännön kohtaamistyöhön, lausuu Nikkanen.

Uusien linjausten mukaan avustusten myöntämistä rajataan huomattavasti aiempaa tiukemmin. Jatkoavustusta ei jatkossa myönnetä muun muassa järjestöille, joiden toiminta painottuu yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön, eikä järjestöille, joiden toiminnalla ei katsota olevan riittävää yhteyttä terveyden edistämiseen tai toimintakyvyn tukemiseen. Lisäksi keskus- ja kattojärjestöjen rahoitusta karsitaan merkittävästi.

– Kansalaisjärjestöjen toiminta on kansalaisia varten. Järjestöjen keskeinen tehtävä on tarjota kansalaisille mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ja kuulua tällä tavoin hyvinvointia edistäviin yhteisöihin, selventää Nikkanen.

– Esimerkiksi parhaillaan paljon yhteiskunnallista keskustelua herättänyt perhe- ja lähisuhdeväkivalta on asia, mihin järjestöt tarvitsisivat pikemminkin lisäresursseja kuin leikkauksia. Puhumattakaan lukuisista potilasjärjestöistä, joiden toiminnan kautta vakavasti sairastuneiden tavallisten suomalaisten ääni kuuluu päätöksentekoon. Ovatko nämä niitä ihmisiä, joita hallitus haluaa hiljentää, kysyy Nikkanen.

– Kyse on erittäin merkittävästä muutoksesta avustuspolitiikkaan. STEA-avustuksien myöntämisessä on perinteisesti korostettu laajaa harkintaa, läpinäkyvyyttä sekä valmistelun moniportaista luonnetta. Nyt esitettyjen tietojen mukaan sosiaali- ja terveysministeri on yksin päättänyt uusista avustuskriteereistä, joiden perusteella STEA valmistelee avustusehdotuksen. Tämä herättää vakavia kysymyksiä päätöksenteon menettelytavoista, toimivallan käytöstä sekä poliittisen ohjauksen ja hallinnollisen valmistelun suhteesta, arvioi Nikkanen.

– Aikooko hallitus edes tehdä vaikutusten arvioinnin, kysyy Nikkanen.

– Eikö näin merkittävät linjaukset, joilla käytännössä suljetaan kokonaisia järjestökentän toimijoita rahoituksen ulkopuolelle, tulisi käsitellä valtioneuvoston kollegiaalisessa päätöksenteossa, linjaa Nikkanen.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

SDP:n Eveliina Heinäluoma ja Saku Nikkanen: Hallitus leikkaa lähes 400 miljoonaa euroa hyvinvointialueilta17.6.2026 09:17:58 EEST | Tiedote

Hallintovaliokunta sai eilen 16.6. valmiiksi mietintönsä hyvinvointialueiden rahoituslakiin esitetyistä muutoksista. SDP:n hallintovaliokunnan jäsenet vaativat vastalauseessaan esityksen hylkäämistä. Hallitus perustelee muutoksia tarpeella kehittää rahoitusmallia vastaamaan paremmin hyvinvointialueiden erilaisia olosuhteita, palvelutarpeita ja alueellisia haasteita. Samalla esitys kuitenkin vähentää hyvinvointialueiden rahoitusta lähes 400 miljoonalla eurolla.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye