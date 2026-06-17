SDP:n Helena Marttila jätti lakialoitteen: Rikoksen tekeminen lapsen läsnä ollessa tuomion koventamisperusteeksi
17.6.2026 18:34:16 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Helena Marttila (sd.) on jättänyt eduskunnalle lakialoitteen, jossa ehdotetaan muutosta rikoslakiin siten, että rikoksen tekeminen lapsen läsnä ollessa säädettäisiin rangaistusta koventavaksi perusteeksi. Ehdotuksen tavoitteena on vahvistaa lasten suojaa väkivallalta sekä tunnistaa nykyistä selkeämmin se, että lapsi voi kärsiä vakavaa haittaa myös silloin, kun hän ei ole rikoksen suora kohde, vaan altistuu väkivallalle todistajana.
- Lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön. Kun lapsi joutuu näkemään väkivaltaa, hän on aina tilanteessa uhri – vaikka lainsäädäntö ei sitä tällä hetkellä riittävän selkeästi tunnista, Marttila korostaa.
- Ero esimerkiksi lapsirauharikosta koskevaan aloitteeseen on, että koventamisperuste ei edellytä lapsen oikeudellisen aseman muuttamista ja siten lapsen osallistumista pitkään ja kuormittavaan rikosprosessiin. Se kuitenkin viestii selkeästi, kuinka vakavaa ja tuomittavaa lapsen altistaminen väkivallalle on, Marttila toteaa.
Nykyisessä lainsäädännössä rangaistuksen koventamisperusteita ovat esimerkiksi teon suunnitelmallisuus sekä erityisen nöyryyttävä tekotapa. Marttilan mukaan laki ei riittävällä tavalla tunnista sitä, että pelkkä lapsen läsnäolo väkivaltatilanteessa lisää teon vahingollisuutta merkittävästi.
- Tutkimustieto on kiistaton: väkivallan näkeminen voi aiheuttaa lapselle pitkäkestoisia psyykkisiä seurauksia ja horjuttaa hänen turvallisuuden tunnettaan. Tämä on otettava huomioon myös rikosoikeudessa, Marttila sanoo.
Toissaviikolla uutisoitiin oikeudenkäynnistä Turussa. Isä oli väkivalloin työntänyt 13-vuotiaan tyttären kylpyhuoneeseen ja surmannut tämän jälkeen äidin asunnossa. Marttilan kotikaupungissa Espoossa isä ampui viime syksynä äidin rappukäytävässä lasten silmien edessä.
- Tapaukset ovat äärimmäisiä, mutta ne kuvaavat surullista todellisuutta: lähisuhde- ja perheväkivallan ominaispiirre on, että tilanteessa on usein läsnä lapsi. Lähisuhdeväkivalta ei ole vain kahden aikuisen välinen asia. Lapsi kantaa seurauksia pitkälle tulevaisuuteen, Marttila toteaa.
Eduskuntaan odotetaan syyskaudella oikeusministerin esitystä naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisesta annetun direktiivin täytäntöönpanosta. Marttilan mukaan samassa yhteydessä rikoslakia tulee arvioida myös lapsen näkökulmasta.
“Kun EU:n direktiiviä toimeenpannaan, on hyvä tilaisuus tarkastella rikoslakia kokonaisuutena. Lapsen asema tulee huomioida nykyistä vahvemmin. Kyse on sekä lasten suojelusta että väkivallan ennaltaehkäisystä, Marttila sanoo.
Marttila kiittelee tuesta, jota aloite keräsi yli hallitus-oppositio-rajan.
- Tämä on selkeä viesti siitä, että yhteiskunta ei hyväksy lasten altistamista väkivallalle missään muodossa. Lakimuutos olisi askel kohti oikeudenmukaisempaa järjestelmää, jossa lapsen kokemus väkivallasta tunnistetaan ja otetaan vakavasti, Marttila summaa.
Aloitteen keskeinen sisältö:
Lakialoitteessa ehdotetaan, että rikoslain 6 luvun 5 §:ään lisätään uusi kohta, jonka mukaan rangaistusta koventavana perusteena otetaan huomioon se, että rikos on tehty lapsen läsnä ollessa. Koventamisperusteen soveltaminen ei edellyttäisi, että lapsi olisi rikoksen välitön kohde, vaan riittävää olisi, että lapsi on ollut tilanteessa läsnä ja voinut havaita teon.
Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaKansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fi
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