Sähköisiä ajanvarauskirjeitä koekäytettiin Kempeleessä keskiviikkona 17.6. ja sen perusteella aloitettiin ajanvarauskirjeen pilottivaihe.

Suomi.fi-viestit on kansalaisen sähköinen postilaatikko viranomaisposteille, johon saapuu postia eri viranomaisilta. Suomi.fi-viesteihin voi lähettää myös sellaisia henkilötietoja sisältäviä viestejä, joita ei ole tietoturvallista lähettää sähköpostitse. Palvelua ylläpitää digi- ja väestötietovirasto. Digitaalisuudesta tulee viranomaisviestinnän ensisijainen tapa vuonna 2026.

Pohteella Suomi.fi-viestejä testataan ensimmäisenä Kempeleen perusterveydenhuollon ajanvarauskirjeiden osalta. Asukkaille se tarkoittaa sitä, että hän saa ajanvarauskutsun paperikirjeen sijaan sähköisenä Suomi.fi-palvelussa. Jos Suomi.fi-palvelu ei ole vielä käytössä, se kannattaa ottaa nyt käyttöön.

Palvelun käyttöönotto laajenee Pohteella asteittain ja koskee lopulta koko hyvinvointialuetta. Tulevaisuudessa sinne voi ohjautua muutakin Pohteen postia, esimerkiksi laskut.

Suomi.fi-palvelu ei koske kansalaisia, jotka eivät asioi digitaalisesti eivätkä käytä Suomi.fi-tunnistusta. Se ei myöskään koske alaikäisiä, edunvalvonnassa olevia, eikä henkilöitä, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta. He saavat jatkossakin viranomaisviestit paperikirjeenä kotiin.

Paperiposti säilyy vaihtoehtona

Eduskunta hyväksyi 11. maaliskuuta lakimuutokset, joiden mukaan viranomaiset lähettävät jatkossa tiedoksiannot ensisijaisesti digitaalisesti niille kansalaisille, jotka käyttävät muutoinkin viranomaisten digitaalisia palveluita. Paperinen viranomaisposti säilyy kuitenkin vaihtoehtona.

Viranomaisten tiedoksiannot lähetettäisiin jatkossa ensisijaisesti sähköisesti niille täysi-ikäisille käyttäjille, joille se on mahdollista. Uudistus ei koske kansalaisia, jotka eivät asioi digitaalisesti eivätkä käytä Suomi.fi-tunnistusta. Se ei myöskään koske alaikäisiä, edunvalvonnassa olevia, eikä henkilöitä, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta.

Suomi.fi-tunnistusta käyttävälle täysi-ikäiselle henkilölle avataan lakimuutosten myötä tunnistautumisen yhteydessä Suomi.fi-viestit-tili, jos käyttäjällä ei sitä vielä ole. Tiliä ei avata käyttäjän tietämättä, vaan siitä kerrotaan tunnistustapahtuman yhteydessä ja pyydetään antamaan sähköpostiosoite viestien heräteilmoituksia varten. Käyttäjä voi halutessaan sulkea tilin ja palata paperiseen postiin omalla ilmoituksella. Puolesta-asiointi ei aktivoi sähköisiä tiedoksiantoja.

Lue lisää suomi.fi-viesteistä Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta.