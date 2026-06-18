Kesähitti puun takaa kaataa genrerajoja – Palovaara: Mustelmilla kuultavissa suoratoistoissa juhannusaattona

Palovaara on aiemmin Go Go Gods -nimellä esiintyneen helsinkiläisen yhtyeen uusi tuleminen. Go Go Gods julkaisi vuonna 2016 nimeään kantavan minialbumin ruotsalaisen Erik Axl Sund -levy-yhtiön kautta, mutta julkaisu jäi pienen, vaan sitäkin innokkaamman fanikunnan aarteeksi. Kitaristi Ari Tarvaisen lähdettyä bändistä Go Go Gods pysyi trio-kokoonpanossa vuosia keikkaillen myös silloin tällöin. Kitaristi Janne Takala liittyi yhtyeeseen vuonna 2024. Bändi nauhoitti tovi sitten muutamankin kappaleen Vihti’s Barefoot Bar & Studion sessioissa äänittäjä-muusikko Miikka Sipilän johdolla, jonka jälkeen musiikkiasioitsija Njetche Komradjev aloitti biisien miksausurakan.

Aika tuntuu juuri nyt otolliselta uuden, pitkään hiotun ensimmäisen singlen julkaisulle ja bändin uudelleensyntymälle.

– Varmaan mahdollisimman vaikea päivä ensimmäiselle julkaisulle tämä arkkipyhä, jos haluaisi olla todella in, pop ja kartalla. Mutta näemmä myös ikoninen ja ikuisesti paras J. Karjalainen julkaisee samana päivänä uuden hittinsä. Muut ei uskalla! Milla Palovaara nauraa.

– Mustelmilla on ylistys keskikesän taian luomalle kaikkivoipaisuuden illuusiolle, voimahetkelle, jolloin kaikki on kirkasta, lämmintä ja hyvin – toivo palaa sinisellä liekillä. Mutta kun lujakaan usko ja toivo ei auta, ja harha rakkaudesta romahtaa, on muututtava itse, jotta voi edes elää. Bändin nimestä painotan, että kyseessä ei ole sooloprojektini. Päädyimme Palovaara-nimeen, koska se kuvaa musiikkiamme, lyriikoitamme, koko bändin nykyolemusta ja yleistä asennetta tarpeeksi täsmällisesti. Kaikessa aina kytee!

Palovaaran musiikkityyli on kiteytynyt edeltäjästään Go Go Godsista entistäkin rosoisempaan, melodisempaan ja genrerajoista piittaamattomampaan suuntaan – tunne saa viedä, laulukielikin voi olla vaikka latina jos se tuntuu sävellykseen oikealta.

Yhtye aloittaa keikkailun kesän loppupuolella, kun seuraava single Pahasti julkaistaan.

Lataa Mustelmilla täältä: https://www.dropbox.com/scl/fo/kuiwiwgakldk0q4jvhd25/ALvJ2doBXgM0bv_-hqdrr_4?rlkey=ymh9h5kyqgwobnk89sy06v4xl&dl=0

ISRC-koodi: FIR702600025

Palovaarassa soittavat:

Milla Palovaara: laulu, rummut

Hanna Hopea: kitara, taustalaulut

Janne Takala: kitara, taustalaulut

Juha Pikkarainen: basso

Mustelmilla-tiimi:

Säv. & san. & sov.: Milla Palovaara

Säv. & sov.: Janne Takala, Hanna Hopea, Juha Pikkarainen

Äänitys: Miikka Sipilä, Vihti’s Barefoot Bar & Studio

Miksaus: Njetche Komradjev

Masterointi: Teemu Korpipää

Levy-yhtiö: Blue Bear Records

Promokuvat & singlen kansikuva: Anni Porrasmäki

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