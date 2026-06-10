ABC Kuorttiin S-market, Hesburger, Buffetmaailma sekä lisää kapasiteettia sähköautojen lataukseen

ABC Kuortin uudistuksen tavoitteena on palvella paikallisia ja viitostiellä liikkuvia asiakkaitaan entistä edullisemmilla hinnoilla, laajemmilla valikoimilla sekä erittäin kattavalla palvelukokonaisuudella oheismyymälöineen.

- S-market muutoksella haluamme tarjota asiakkaillemme entistä laajemmat päivittäistavaravalikoimat ja kilpailukykyisen hintatason. Sen jälkeen Kuortin ABC on entistäkin houkuttelevampi päivittäistavaroiden ostopaikka niin paikallisille kuin alueelle tuleville mökkiläisillekin, kommentoi matkailu- ja ravitsemiskaupan sekä liikennekaupan toimialajohtaja Sami Kovanen Osuuskauppa Suur-Savolta, ja jatkaa: Uudistusten toivomme houkuttelevan viitostiellä liikkujia pysähtymään Kuorttiin ja tutustumaan Mäntyharjuun ja samalla turvaavan sekä kehittävän alueen palveluja. Onhan Kuortti myös sijainniltaan etelästä tullessa portti Etelä-Savoon ja Saimaalle.



Uusi Hesburger ja Buffetmaailma

ABC Kuortin ravintolaan tullaan tekemään kevään 2027 aikana uusi Hesburger-ravintola ja monipuolinen Buffetmaailma. Buffetmaailma on valmistuessaan laajuudeltaan Suur-Savon ABC Ravintoloiden suurin. Perinteisen ABC Noutopöydän lisäksi tarjolle tulee uusi Buffetmaailma, jonka keskiössä on asioinnin nopeus, helppous ja monipuolisuus. Asiakas maksaa yhden hinnan, jolla hän saa nauttia perinteistä kotiruokaa, salaattia, pizzaa, kebabia sekä aasialaista ruokaa jälkiruokineen noutopöydästä. Buffetmaailmassa on tarjolla myös laajat kahvi- ja hanavirvokevalikoimat. ABC:n käyttämä liha on aina alkuperältään 100 % suomalaista.

- Hesburger kaikkien suomalaisten tuntemana ketjukonseptina tuo herkullisen ja nopean vaihtoehdon Kuortissa pysähtyville asiakasomistajille. Olemme saaneet Mikkelin Pitkäjärven ABC:ltä hyviä kokemuksia viime joulukuussa avatusta Hesburgerista ja on luontevaa tuoda Hesburger myös Kuorttiin, toteaa liikennekaupan ryhmäpäällikkö Arttu Toroi Osuuskauppa Suur-Savolta.



Sähköautolatauksen kokonaisteho lähes tuplaantuu

Sähköautokannan jatkuvan kasvun myötä myös sähkölatauksen tarve kasvaa entisestään. ABC Kuortin sähköautolatauksen kokonaisteho kasvaa nykyisestä 1,6 megawatista jättimäiseen 3 megawattiin, joka tulee olemaan kokonaisteholtaan toistaiseksi Suomen suurin. Sähköautoilijat arvostavat tehokasta lataamista, väljiä parkkiruutuja, suurta määrää latauspistokkeita ja monipuolisia ravintolapalveluja.

Reilun kahden miljoonan euron kokonaisinvestoinnin arvioidaan valmistuvan keväällä 2027. Uudistustyöt järjestetään niin, että liikennemyymälä pystyy palvelemaan asiakkaitaan koko uudistuksen ajan ja henkilökunnalla on töitä. ABC Kuortti työllistää noin 50 henkilöä ja määrä lähes tuplaantuu kesäsesonkiin. Uudistustyöt työllistävät kymmeniä yhteistyökumppaneita ja töiden valmistuttua avautuu ABC Kuorttiin noin kymmenen uuttaa työpaikkaa.

ABC Kuortti on yksi Suomen suosituimmista ja ensimmäisistä ABC-ketjun liikennemyymälöistä. Se on palvellut asiakkaita tutulla paikallaan vuodesta 2000 lähtien.