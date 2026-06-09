Heroiini palaamassa suomalaisille huumemarkkinoille –nitatseeniopioidit aiheuttavat myös huolta

Heroiinia myydään edullisesti pieninä annoksina

Heroiini on kentältä saatujen tietojen mukaan palannut myyntiin. Sitä myydään erittäin edullisesti ja myös pieninä annoksina, mikä huolestuttaa ammattilaisia. Havaintoja on tehty toukokuusta alkaen ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla. Toistaiseksi ilmiö ei näy viranomaiskanavissa.

Suomessa ei ole ollut merkittävää heroiiniongelmaa vuosikymmeniin, vaan viime vuosina heroiinin käyttö on ollut satunnaista ja aine on ollut vain harvojen ihmisten käytössä.

“Nykyiset tai uudet käyttäjät eivät välttämättä tunne ainetta tai tiedä, mitä riskejä käyttöön liittyy, mikä tekee tilanteesta erityisen huolestuttavan”, sanoo NOPSA-hankkeen hankepäällikkö Annuska Dal Maso Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:stä.

Toistaiseksi on liian aikaista sanoa, onko tämä pysyvä muutos suomalaisessa huumekentässä.

“Toivotaan, että kyseessä on vain ohimenevä ilmiö, joka ei kasva tai jää pysyväksi tilanteeksi”, Dal Maso toteaa.

Heroiinin ja myös muiden opioidien, kuten fentanyylin ja nitatseenin, yliannostukseen käytetään vasta-aine naloksonia, jota jaetaan joissain maissa huumeidenkäyttäjille. Se kumoaa opioidin vaikutuksen ja voi siten pelastaa henkiä. Suomessa naloksonin anonyymin jakelun salliva lakimuutos on valmisteilla ja lain lausuntokierros on juuri päättynyt. Jos laki hyväksytään, se astuisi voimaan vuodesta 2027 alkaen.

“Nyt olisi tärkeää tiedottaa heroiinin käytön riskeistä ja saada naloksonia jakeluun mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti kaikille sitä tarvitseville. On tärkeää, että huumeita käyttäviä ihmisiä kohtaavilla on riittävät työkalut vastata yliannostustilanteisiin.”

Protonitatseeni yhdistyy kahteen kuolemaan eri puolilla Suomea

THL:n oikeustoksikologiset vainajatutkimukset ovat paljastaneet protonitatseenia kahdelta vainajalta huhti-toukokuussa 2026. Henkilöt ovat kuolleet eri puolilla Suomea: Pohjanmaalla ja Kymenlaaksossa, eikä yhteyttä heidän välillään ole tiedossa. Ennen näitä tapauksia protonitatseenia oli havaittu suomalaisissa vainajatutkimuksissa vain kolmesti vuosina 2023 ja 2024.

Nitatseenit ovat synteettisiä opioideja, joiden teho on moninkertainen morfiinin tai fentanyylin käyttöön verrattuna. Ne aiheuttavat samankaltaisia haittavaikutuksia kuin heroiini, fentanyyli ja morfiini: väsymystä, pahoinvointia, hengityslamaa ja koomaa. Nitatseenien yliannostus voi johtaa kuolemaan.

EUDAn mukaan Euroopassa on vahvistettu vähintään 150 nitatseeneihin liittyvää kuolemaa. Virossa nitatseenit, pääasiassa metonitatseeni ja protonitatseeni, olivat osallisena yli puolessa (52 %) kaikista huumekuolemista vuonna 2023.

Protonitatseenia on takavarikoitu Englannissa kapseleista, joissa on ollut “OC80”-merkintä – tunniste, jota käytetään yleisesti Oxycontin-kipulääkkeestä. Eli käyttäjät voivat saada monin verroin vahvempaa nitatseenia, vaikka luulevat käyttävänsä paljon heikompitehoisempaa ainetta. Oxycontin-kipulääkettä liikkuu päihdekäytössä myös Suomessa.

“Nitatseenien voimakkaampi rantautuminen Suomeen on todennäköisesti vain ajan kysymys, joten tämä on syytä ottaa varoitusmerkkinä. Siksi näistä yksittäisistäkin, lyhyen ajan sisällä tapahtuneista kuolemantapauksista pitää olla huolissaan, varsinkin kun käytössä oli sama nitatseeni”, Dal Maso varoittaa.

Amfetamiinia poikkeuksellisen paljon saatavilla, alfa-PVP ei ole syrjäyttänyt sitä

Usea hyvinvointialue raportoi myös amfetamiinia olevan tällä hetkellä poikkeuksellisen hyvin saatavilla ja sen hinta on alhainen. Alfa-PVP ei ole syrjäyttänyt amfetamiinia, vaan on tullut sen rinnalle.

Molemmat stimulantit ovat nyt laajasti käytössä valtakunnallisesti, mikä kasvattaa päihdehaittoja entisestään.

NOPSA (Nopean huumetiedon verkosto) on EHYTin koordinoima valtakunnallinen varhaisen varoituksen järjestelmä, joka seuraa huumetilannetta Suomessa.