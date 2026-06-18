Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ajanvaraustekstiviesteille yhtenäinen lähettäjätunnus

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tekemä lähettäjätunnuksen rekisteröinti takaa sen, että tekstiviestejä kansalaisille lähettävä taho voi suojata oman lähettäjätunnuksensa ja varmistua siitä, ettei mikään muu taho voi käyttää samaa tunnistetta lähettäessään viestejä suomalaisiin liittymänumeroihin. Lähettäjätunnuksen avulla pyritään estämään tietojenkalastelu- ja huijausviestejä.

Traficomissa rekisteröity, yhtenäinen lähettäjätunnus IUHVA tulee voimaan kesäkuussa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysasemien sekä hammashoidon lähettämiin viesteihin. Sujuvan suuklinikan viestit tulevat lähettäjältä IUSujuvaSuu, koska palvelun järjestelmä on hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmästä erillinen.

Hyvinvointialue ei koskaan pyydä tarkistamaan varattua aikaa linkkien kautta tai pyydä henkilön tili- tai muita tietoja esimerkiksi tekstiviestillä tai sähköpostilla. Oman varatun ajan voi tarkastaa sähköisen ajanvarauksen kautta tai soittamalla ajanvarauksen puhelinnumeroon.