Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ajanvaraustekstiviesteille yhtenäinen lähettäjätunnus
18.6.2026 11:05:36 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella otetaan uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän myötä käyttöön yhtenäinen lähettäjätunnus IUHVA. Yhtenäisen lähettäjätunnuksen perusteella vastaanottaja voi varmistua, että lähettäjänä on hyvinvointialue.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tekemä lähettäjätunnuksen rekisteröinti takaa sen, että tekstiviestejä kansalaisille lähettävä taho voi suojata oman lähettäjätunnuksensa ja varmistua siitä, ettei mikään muu taho voi käyttää samaa tunnistetta lähettäessään viestejä suomalaisiin liittymänumeroihin. Lähettäjätunnuksen avulla pyritään estämään tietojenkalastelu- ja huijausviestejä.
Traficomissa rekisteröity, yhtenäinen lähettäjätunnus IUHVA tulee voimaan kesäkuussa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysasemien sekä hammashoidon lähettämiin viesteihin. Sujuvan suuklinikan viestit tulevat lähettäjältä IUSujuvaSuu, koska palvelun järjestelmä on hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmästä erillinen.
Hyvinvointialue ei koskaan pyydä tarkistamaan varattua aikaa linkkien kautta tai pyydä henkilön tili- tai muita tietoja esimerkiksi tekstiviestillä tai sähköpostilla. Oman varatun ajan voi tarkastaa sähköisen ajanvarauksen kautta tai soittamalla ajanvarauksen puhelinnumeroon.
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Yhteyshenkilöt
viestintä / kommunikationItä-Uudenmaan hyvinvointialue / Östra Nylands välfärdsområdeviestinta@itauusimaa.fi
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
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