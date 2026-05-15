Kulmuni: ”Muuttaako hallitus vaalilakeja itselleen mieluisaksi?”
18.6.2026 11:27:32 EEST | MEP Katri Kulmuni | Tiedote
Hallitus ehdottaa lakiluonnoksessaan, että jatkossa vaalipiirejä olisi nykyisen perustuslain määräämän 12–18 sijaan 9–15. Ehdotus tarvitsee taakseen kahden eduskunnan kahden kolmanneksen enemmistön.
KANNANOTTO 18.6.2026
Julkaisuvapaa välittömästi
Mep Katri Kulmuni (kesk./Renew) kommentoi lakiehdotusta omassa somepostauksessaan:
- Juuri kun onneton ääntenlaskentauudistus, jolla pohjoissuomalaisten äänet olisi laskettu eri tavalla kuin muiden suomalaisten, saatiin pysäytettyä, esittää maan hallitus vaalipiirien vähentämistä. Vieläpä niin, että muutetut ala- ja ylärajat kirjoitettaisiin perustuslakiin.
Kulmuni kuvaa, että Suomessa on edelleenkin verrattain hyvä pienempienkin puolueiden edustus, jos verrataan moneen sellaiseen maahan, joissa on käytössä joko enemmistövaalipiirit tai vähimmäisäänikynnys.
- Tietenkin on harmillista, että väestön keskittymisen myötä toisissa vaalipiireissä ns. piilevä äänikynnys on korkeampi kuin toisissa, mutta myös alueellisella kattavuudella pitkien välimatkojen maassa on itseisarvonsa.
- Joka tapauksessa pohjoismaisessa vakaassa demokratiassa tällaiset uudistukset tulisi tehdä vain laajassa parlamentaarisessa valmistelussa. Ei niin, että kulloinenkin vallassaoleva koalitio muuttaa vaalilakeja itselleen mieluisiksi. Toivon, että siten toimivia maita ei kukaan Suomessa haluaisi demokratiakehityksessä seurata.
Yhteyshenkilöt
Katri KulmuniEuroparlamentaarikkoPuh:+358 44 2555 903katri.kulmuni@europarl.europa.eu
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta MEP Katri Kulmuni
Mep Katri Kulmuni: Herääkö hallitus ja viranomaiset vasta, kun uhka koskee Uuttamaata?15.5.2026 14:56:16 EEST | Tiedote
Kulmuni kysyy, eikö harvan asutuksen suomalainen ole yhtä tärkeä?
Katri Kulmuni: Pakottaako hallitus vaihtamaan junaa - EU ei sitä tee7.5.2026 11:14:47 EEST | Tiedote
Euroopan parlamentin jäsen Katri Kulmuni (Kesk./Renew) on saanut vastauksen EU:n komissiolta kysymykseensä koskien henkilöjunaliikenteen julkisten hankintojen kilpailutusta.
Hallitus kohdistaa säästöt myös alueellisesti epätasa-arvoisesti1.5.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
Euroopan parlamentin jäsen Katri Kulmuni (kesk./Renew) piti vappupuheensa kotikaupungissaan Torniossa Keskustan Peräpohjolan piirin järjestämässä Vihreä Vappu -tapahtumassa. Puheessaan Kulmuni nosti esiin desentralismin, hajautetun yhteiskuntajärjestelmän, keskustalaiseksi vaihtoehdoksi hallituksen keskittämispolitiikalle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme