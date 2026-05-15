MEP Katri Kulmuni

Kulmuni: ”Muuttaako hallitus vaalilakeja itselleen mieluisaksi?”

18.6.2026 11:27:32 EEST | MEP Katri Kulmuni | Tiedote

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Hallitus ehdottaa lakiluonnoksessaan, että jatkossa vaalipiirejä olisi nykyisen perustuslain määräämän 12–18 sijaan 9–15. Ehdotus tarvitsee taakseen kahden eduskunnan kahden kolmanneksen enemmistön.

Kuvaaja: Laurie DIEFFEMBACQ © European Union 2026 - Source : EP
Kuvaaja: Laurie DIEFFEMBACQ © European Union 2026 - Source : EP

KANNANOTTO 18.6.2026
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Mep Katri Kulmuni (kesk./Renew) kommentoi lakiehdotusta omassa somepostauksessaan:

-    Juuri kun onneton ääntenlaskentauudistus, jolla pohjoissuomalaisten äänet olisi laskettu eri tavalla kuin muiden suomalaisten, saatiin pysäytettyä, esittää maan hallitus vaalipiirien vähentämistä. Vieläpä niin, että muutetut ala- ja ylärajat kirjoitettaisiin perustuslakiin.

Kulmuni kuvaa, että Suomessa on edelleenkin verrattain hyvä pienempienkin puolueiden edustus, jos verrataan moneen sellaiseen maahan, joissa on käytössä joko enemmistövaalipiirit tai vähimmäisäänikynnys.

-    Tietenkin on harmillista, että väestön keskittymisen myötä toisissa vaalipiireissä ns. piilevä äänikynnys on korkeampi kuin toisissa, mutta myös alueellisella kattavuudella pitkien välimatkojen maassa on itseisarvonsa.

-    Joka tapauksessa pohjoismaisessa vakaassa demokratiassa tällaiset uudistukset tulisi tehdä vain laajassa parlamentaarisessa valmistelussa. Ei niin, että kulloinenkin vallassaoleva koalitio muuttaa vaalilakeja itselleen mieluisiksi. Toivon, että siten toimivia maita ei kukaan Suomessa haluaisi demokratiakehityksessä seurata.

Yhteyshenkilöt

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