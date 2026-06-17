Sinilevää sisävesissä ajankohtaan nähden normaalia runsaammin
18.6.2026 14:30:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Valtakunnallisen sinileväseurannan sisävesihavaintopaikoilla on havaittu sinilevää kuluvalla viikolla runsaammin kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Erittäin runsaita sinileväesiintymiä ei kuitenkaan ole todettu. Sinilevää esiintyy runsaasti yhteensä kuudella havaintopaikalla Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa.
Hieman sinilevää havaittiin yhteensä 22:lla sisävesien havaintopaikalla 10 eri maakunnassa. Valtaosa havainnoista sijoittui Etelä- ja Keski-Suomeen. Sinilevätilannetta seurataan viikoittain noin 300 havaintopaikalla.
Merialueiden valtakunnallisen sinileväseurannan havaintopaikoilla tilanne vaikuttaa rauhallisemmalta kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Hieman sinilevää havaittiin kahdella havaintopaikalla Uudellamaalla ja yhdellä havaintopaikalla Kymenlaaksossa. Runsaita tai erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei ole tehty.
Kesän edetessä ja vesien lämmetessä sinileväkukintojen todennäköisyys kasvaa. Vuosien 1998–2025 sinileväbarometrien perusteella sinilevien esiintyminen sisävesillä lisääntyy tasaisesti kohti elokuun loppua. Merialueilla huippu ajoittuu tyypillisesti heinäkuun loppuun, minkä jälkeen esiintyminen vähenee.
"Sinilevätilanne voi muuttua nopeasti, sillä sinilevät reagoivat herkästi ympäristöolosuhteiden muutoksiin. Ennen uimista tai veden käyttöä on hyvä varmistaa, ettei vedessä ole sinilevää" sinileväseurannan koordinaattori Vilma Eronen Lupa- ja valvontavirastosta painottaa.
Sinilevähavaintoihin voi tutustua Järvi-meriwikissä ja sekä vesi.fi:ssä:
Lupa- ja valvontavirasto seuraa kesällä sinilevien esiintymistä osana ympäristön tilan seurantaa
Valtakunnallinen sinileväseuranta toteutetaan yhteistyössä kuntien ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisten sekä Suomen ympäristökeskuksen (Syke) kanssa. Myös Suomen rotarit ja koulutetut yksityishenkilöt osallistuvat aktiivisesti sinileväseurantaan. Seuranta jatkuu syyskuun loppuun asti.
Lupa- ja valvontavirasto tiedottaa sinilevätilanteesta kahden viikon välein kesäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin asti. Leväkatsaukset löytyvät myös lvv.fi-verkkopalvelusta.
Ohjeita sinilevän tunnistamiseen
Vähäinen määrä sinilevää näkyy vedessä vihreinä, sinivihreinä tai kellertävinä hiukkasina. Rantaan voi ajautua kapeita leväraitoja. Runsaana esiintyessään sinilevä muodostaa tyynellä säällä veden pinnalle vihertäviä tai kellertäviä lauttoja ja kasaantuu rantaveteen.
Sinilevää voi tunnistaa myös yksinkertaisilla testeillä. Tikulla kokeiltaessa sinilevämassa hajoaa pieniksi hiukkasiksi veteen. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on yleensä jokin muu levä. Vesiastiassa sinilevät nousevat usein pintaan noin tunnin kuluessa kaasurakkuloidensa ansiosta.
Lisätietoa:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sinileväseuranta:
• Sinileväseurannan koordinaattori Vilma Eronen, p. 0295 255 303, etunimi.sukunimi@lvv.fi
• Vesistöasiantuntija Pekka Sojakka, p. 0295 255 763, etunimi.sukunimi@lvv.fi, (tavoitettavissa 3.8. alkaen)
• Ylitarkastaja Titta Lahtinen, p. 0295 254 322, etunimi.sukunimi@lvv.fi, (tavoitettavissa 29.6.–26.7.)
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