Lupa- ja valvontavirasto

Sinilevää sisävesissä ajankohtaan nähden normaalia runsaammin

18.6.2026 14:30:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote

Jaa

Valtakunnallisen sinileväseurannan sisävesihavaintopaikoilla on havaittu sinilevää kuluvalla viikolla runsaammin kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Erittäin runsaita sinileväesiintymiä ei kuitenkaan ole todettu. Sinilevää esiintyy runsaasti yhteensä kuudella havaintopaikalla Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa.

På bilden finns en sjö.
Kuva: Lupa- ja valvontavirasto

Hieman sinilevää havaittiin yhteensä 22:lla sisävesien havaintopaikalla 10 eri maakunnassa. Valtaosa havainnoista sijoittui Etelä- ja Keski-Suomeen. Sinilevätilannetta seurataan viikoittain noin 300 havaintopaikalla.

Merialueiden valtakunnallisen sinileväseurannan havaintopaikoilla tilanne vaikuttaa rauhallisemmalta kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Hieman sinilevää havaittiin kahdella havaintopaikalla Uudellamaalla ja yhdellä havaintopaikalla Kymenlaaksossa. Runsaita tai erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei ole tehty.

Kesän edetessä ja vesien lämmetessä sinileväkukintojen todennäköisyys kasvaa. Vuosien 1998–2025 sinileväbarometrien perusteella sinilevien esiintyminen sisävesillä lisääntyy tasaisesti kohti elokuun loppua. Merialueilla huippu ajoittuu tyypillisesti heinäkuun loppuun, minkä jälkeen esiintyminen vähenee.

"Sinilevätilanne voi muuttua nopeasti, sillä sinilevät reagoivat herkästi ympäristöolosuhteiden muutoksiin. Ennen uimista tai veden käyttöä on hyvä varmistaa, ettei vedessä ole sinilevää" sinileväseurannan koordinaattori Vilma Eronen Lupa- ja valvontavirastosta painottaa.

Sinilevähavaintoihin voi tutustua Järvi-meriwikissä ja sekä vesi.fi:ssä:

Lupa- ja valvontavirasto seuraa kesällä sinilevien esiintymistä osana ympäristön tilan seurantaa

Valtakunnallinen sinileväseuranta toteutetaan yhteistyössä kuntien ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisten sekä Suomen ympäristökeskuksen (Syke) kanssa. Myös Suomen rotarit ja koulutetut yksityishenkilöt osallistuvat aktiivisesti sinileväseurantaan. Seuranta jatkuu syyskuun loppuun asti.  

Lupa- ja valvontavirasto tiedottaa sinilevätilanteesta kahden viikon välein kesäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin asti.  Leväkatsaukset löytyvät myös  lvv.fi-verkkopalvelusta.  

Ohjeita sinilevän tunnistamiseen

Vähäinen määrä sinilevää näkyy vedessä vihreinä, sinivihreinä tai kellertävinä hiukkasina. Rantaan voi ajautua kapeita leväraitoja. Runsaana esiintyessään sinilevä muodostaa tyynellä säällä veden pinnalle vihertäviä tai kellertäviä lauttoja ja kasaantuu rantaveteen.

Sinilevää voi tunnistaa myös yksinkertaisilla testeillä. Tikulla kokeiltaessa sinilevämassa hajoaa pieniksi hiukkasiksi veteen. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on yleensä jokin muu levä. Vesiastiassa sinilevät nousevat usein pintaan noin tunnin kuluessa kaasurakkuloidensa ansiosta.

Lisätietoa:

Avainsanat

sinilevälevätilannelupa- ja valvontavirasto

Yhteyshenkilöt

Sinileväseuranta:

• Sinileväseurannan koordinaattori Vilma Eronen, p. 0295 255 303, etunimi.sukunimi@lvv.fi
• Vesistöasiantuntija Pekka Sojakka, p. 0295 255 763, etunimi.sukunimi@lvv.fi, (tavoitettavissa 3.8. alkaen)
• Ylitarkastaja Titta Lahtinen, p. 0295 254 322, etunimi.sukunimi@lvv.fi, (tavoitettavissa 29.6.–26.7.)

Kuvat

På bilden finns en sjö.
Kuva: Lupa- ja valvontavirasto
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. 

Lupa- ja valvontavirasto 
PL 20
13035 LVV
lvv.fi

Lupa- ja valvontavirasto.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto

UWE Bristol -koulutusta koskenut oikeusprosessi on päättynyt, Valviran aiemmat päätökset jäivät voimaan – Lupa- ja valvontavirasto on ohjeistanut hakijoitaa17.6.2026 13:36:02 EEST | Tiedote

Korkein hallinto-oikeus on 21.4.2026 hylännyt Helsingin Psykoterapiainstituutin (HPI) ja University of the West of England Bristolin (UWE Bristol) yhteistyössä toteutettua Solution Focused Therapy -koulutusta koskevat valituslupahakemukset. Aiemmat Valviran kielteiset päätökset jäävät voimaan, eikä koulutus oikeuta psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöön Suomessa. Lupa- ja valvontavirasto on ollut yhteydessä niihin hakijoihin, joiden asia on edelleen vireillä, ja ohjeistanut heitä jatkotoimista.

Suomen järvet ja pohjavedet tilaltaan pääosin hyviä tai erinomaisia, joki- ja rannikkovesien tila heikompi17.6.2026 09:00:00 EEST | Tiedote

Lupa- ja valvontavirasto ja ympäristöministeriö Vesien tila on pysynyt pääosin ennallaan verrattuna aiempaan vuoden 2019 tila-arvioon. Järvistä 79 prosenttia on ekologiselta tilaltaan hyviä tai erinomaisia. Rannikkovesien ja jokien tila on huonompi: rannikkovesistä vain 6 prosenttia on hyvässä tilassa ja joista 55 prosenttia on hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Pohjavesialueista 97 prosenttia on hyvässä kemiallisessa tilassa. Pohjavesien kemiallisessa tilassa on nähtävissä pientä heikentymistä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye