Autolla ulkomaille? Nämä asiat unohtuvat helposti ennen matkaa

Väärin kuormattu auto on turvallisuusriski

Auton kunto kannattaa varmistaa ennen matkaa: renkaat, jarrut, valot, akku, pyyhkijät ja nesteiden määrä on hyvä tarkastaa. Samoin määräaikaishuolto ja katsastus on mahdollisuuksien mukaan hyvä hoitaa ennen matkaa. Joskus turvallisuusriskit syntyvät kuitenkin vasta pakkausvaiheessa.

”Auton kunnon lisäksi on hyvä kiinnittää huomiota tavaroiden pakkaamiseen. Kun auto on pakattu tasapainoisesti, ohjattavuus säilyy. Auto tulee kuormata niin, että kaikki tavarat ovat hyvin kiinnitettyinä ja kaikkein painavimmat tavarat ovat tavaratilassa auton takaselkänojassa kiinni. Näin ne eivät pääse liikkumaan äkkipysähdyksessäkään”, Palonen painottaa.

Muista tärkeät asiakirjat mukaan

Ulkomaille lähdettäessä kuljettajalla kannattaa olla mukana ainakin:

voimassa oleva ajokortti, tarkista tarvitaanko kohdemaassa myös kansainvälinen ajokortti

henkilöllisyystodistus tai passi

viisumit, jos kohdemaassa niitä tarvitaan

auton rekisteröintitodistus

valtakirja, jos matkustat ajoneuvolla, jonka ajoneuvorekisteriin merkitty omistaja tai haltija et ole

vihreä kortti, joka toimii kansainvälisenä todistuksena liikennevakuutuksen voimassaolosta. Vihreä kortti kannattaa hankkia, jos matkustat ajoneuvollasi Pohjoismaita pidemmälle. Tarkista etukäteen maat, joissa vihreä kortti on voimassa, sillä vaatimukset vaihtelevat maittain.

todiste ajoneuvovakuutuksesta eli kaskosta

kansainvälinen vahinkoilmoitus auttaa vahingon selvittelyssä. Se kannattaa tulostaa mukaan ihan kaiken varalta.

FIN-tunnus – myös EU-maissa, jos autossa ei ole virallisia EU-kilpiä

Huolehdi vakuutusturvasi kuntoon

Ennen matkaa kannattaa tarkistaa, mitä nykyinen autovakuutus korvaa ulkomailla. Erityisen tärkeää on varmistaa, saako vakuutuksesta apua esimerkiksi silloin, jos auto jää tielle tai sattuu kolari. Vakuutusehdoista on hyvä tarkistaa myös, missä maissa vakuutus on voimassa ja miten toimia vahinkotilanteessa.

Myös matkavakuutuksen voimassaolo kannattaa tarkistaa ennen lähtöä. Vieraassa maassa sairastuminen tai loukkaantuminen voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia, joten jokaisen matkustajan vakuutusturva on hyvä varmistaa etukäteen. Samalla kannattaa tarkistaa, miten matkatavarat on vakuutettu.

Pakkaa mukaan tärkeimmät turvavarusteet

Eri maissa on erilaisia määräyksiä ajoneuvoissa mukana pidettävistä varusteista. Tarkista ennen matkaasi kohdemaan säännöt sille, millaisia varusteita ajoneuvossa edellytetään olevan.

Turvallisuuden kannalta autossa on hyvä olla ainakin:

heijastinliivi jokaiselle matkustajalle

varoituskolmio

ensiapulaukku

sammutin

taskulamppu

käynnistyskaapelit

puhelimen latausvälineet

vararengas tai rengaskorjaussarja

”Ulkomaan automatkalla pienetkin ennakkovalmistelut voivat säästää paljon vaivaa. Esimerkiksi kohdemaiden liikennesääntöihin, pakollisiin varusteisiin ja vihreän kortin sekä erilaisten päästö- ja ympäristötarrojen tarpeeseen kannattaa tutustua jo ennen lähtöä. Näin matka sujuu turvallisemmin ja mahdollisissa tarkastuksissa vältytään ongelmilta”, Palonen sanoo.

”Vakuutusyhtiön yhteystiedot kannattaa tallentaa puhelimeen ja mielellään pitää mukana myös paperisena. Lisäksi tärkeistä asiakirjoista on hyvä ottaa sähköiset kopiot.”