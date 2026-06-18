Sofia Virta: Ministeri Rydmanilla ei edelleenkään ole Vihreiden luottamusta – nyt nähdään johtaako hallitusta perussuomalaiset vai pääministeri

Virran mukaan ministeri Rydmanin STEA-avustuslinjauksissa kyse ei ole vain yhdestä ministeristä, vaan hallituksessa toistuvasta kuviosta: perussuomalainen ministeri sanelee kansallista linjaa, hallituskumppanit hämmästelevät julkisuudessa ja pääministeri puuttuu tilanteeseen vasta pakon edessä eikä silti saa hallituksensa rivejä kuriin.

– Se, että Rydman ilmoitti kansallisesti merkittävistä avustuskriteereistä omalla päätöksellään ja kieltäytyi viemästä niitä hallituksen yhteiseen käsittelyyn, ei ole yksittäisen ministerin erehdys. Se on oire siitä, ettei pääministeri pidä hallitustaan kasassa. Orpo ei saa perussuomalaisia ministereitään kuriin, vaan joutuu yhä uudelleen puuttumaan heidän irtiottoihinsa vasta sitten, kun asia on jo räjähtänyt julkisuudessa. Se ei ole johtamista, se on perässä juoksemista, Virta sanoo.

Rydman ilmoitti, ettei kriteerejä käsitellä hallituksen yhteisissä kokoonpanoissa, vaan hänen linjauksensa pitävät. Vasta tämän jälkeen – ja sen jälkeen kun kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen ja RKP:n Anders Adlercreutz olivat julkisesti tyrmänneet menettelyn – Orpo ilmoitti ottavansa asian hallituksen yhteiseen käsittelyyn.

– Sama ministeri nostettiin aikanaan hallitukseen edellisen kurikriisin jäljiltä, kun Vilhelm Junnila joutui eroamaan. Senkin jälkeen pääministeri on toistuvasti joutunut selittelemään ministeriensä ulostuloja ja reagoimaan niihin vasta julkisuuden pakottamana. Kun pääministeri puuttuu asioihin vasta painostettuna, hän ei johda hallitusta vaan hallitus johtaa häntä, toteaa Virta.

Virta muistuttaa, että kiinnostavaa on ennen kaikkea se, luottavatko ministeri Rydmaniin ne hallituspuolueiden edustajat, jotka ovat kritisoineet Rydmanin toimia.

– Jos luottamusäänestys tulee, minä en tietenkään ministeri Rydmanin puolesta tule äänestämään. Siinä ei ole uutista. Uskon, että suomalaisia kiinnostaa eniten se, mitä tekee pääministeri, mitä tekevät kokoomuslaiset ja rkp:n ministerit ja edustajat. Aikovatko nämä Rydmanin toimia hallituspuolueiden riveistä kritisoineet edustajat silti äänestää Rydmanin luottamuksen puolesta, kysyy Virta.