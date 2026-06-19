Salibandyliiton puheenjohtaja ja hallitus valitaan marraskuussa

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää kolmen vuoden välein kokoontuva liiton varsinainen kokous, jossa jäsenseurojen valtuuttamat edustajat tekevät päätöksiä liiton tulevaisuudesta ja valitsevat luottamusjohdon seuraavalle toimikaudelle.

Liiton jäseniä ovat liiton hallituksen hyväksymät salibandya ja sählyä harrastavat rekisteröidyt yhdistykset sekä näiden muodostamat rekisteröidyt piiri- ja aluejärjestöt. Salibandyliitolla on yli 600 jäsenseuraa, joissa salibandya harrastaa pitkälti yli 50 000 henkilöä. Sarjaotteluita pelataan kaudessa lähemmäs 30 000.

– Salibandyliitto on jäsentensä eli seurojen yhteenliittymä. Siksi on varsin luontevaa, että päätösvaltaa liiton kokouksessa käyttävät seurojen valtuuttamat edustajat, avaa Salibandyliiton kehitysjohtaja Mervi Kilpikoski avaa liiton kokouksen merkitystä.

Seurojen edustajat valitsevat luottamusjohdon

Liiton varsinainen kokous valitsee luottamusjohdon kokousten väliselle kolmivuotiskaudelle 2027–2029. Luottamushenkilöpohjaisia toimielimiä ovat liiton hallitus ja valtuusto, valituslautakunta ja valiokunnat. Kolme ensin mainittua valitaan liiton kokouksessa.

Hallitus johtaa Salibandyliiton toimintaa. Nykyisten toimintasääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä 6–9 jäsentä. Hallituksen jäsenistä yhtä sukupuolta voi olla enintään kaksi kolmasosaa (2/3). Yhden hallitukseen valittavista jäsenistä tulee olla aktiivinen pääsarjapelaaja taikka henkilö, joka on pelaajia edustavan tahon ehdottama. Hallituksen alaisuudessa toimii liiton toiminnanjohtaja, joka johtaa liiton operatiivista työskentelyä.

Liiton kokousten suurin mielenkiinto kohdistuu liiton puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valintaan, jotka tapahtuvat äänestämällä silloin kun ehdokkaita on enemmän kuin jaossa olevia paikkoja.

– Vaalit kuuluvat demokratiaan. Olisi suotavaa, että ehdokkaita asettuisi siten, että seuraväki pääsee valitsemaan edustajansa isommasta joukosta. Niin puheenjohtajan kuin hallituksen jäsenetkin, Kilpikoski toteaa.

Kuinka puheenjohtajan ja hallituksen valinta tapahtuu? Entä miten seurojen äänimäärät määrittyvät?

– Äänestyksellä eli henkilövaaleilla siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. On siis kaksi vaalia. Oma äänestys puheenjohtajasta ja oma hallituksen jäsenistä. Hallitus vahvistaa jäsenten äänimäärät 31.5.2026 pelipassitilanteen mukaan.

Äänimäärät on määritelty toimintasäännöissä (8§) seuraavasti:

”Liiton kokouksissa on kullakin jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä vähintään yksi varsinainen ääni. Yhden varsinaisen äänen lisäksi voi jäsenellä olla enintään kaksi lisä-ääntä, siten kuin tässä määrätään.

Varsinainen jäsen saa yhden lisä-äänen, jos jäseneen on liiton kokousta edeltävän toukokuun viimeiseen päivään mennessä kyseisenä pelikautena lunastettu vähintään sata (100) hallituksen vahvistamaan pelipassiluokitukseen kuuluvaa pelipassia sekä toisen lisä-äänen, kun näin lunastettujen pelipassien määrä on yhteensä viisisataa (500) tai sitä enemmän”.



Kuinka henkilö pääsee ehdolle hallitukseen tai puheenjohtajaksi?

Liiton äänioikeutettu jäsen eli seura voi asettaa ehdokkaan hallituksen puheenjohtajaksi sekä hallituksen jäseneksi. Ehdokkaan asettaminen tapahtuu ilmoittamalla ehdokkaasta kirjallisesti hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen liiton kokousta.

– Muilla kuin äänioikeutetuilla jäsenillä ei ole oikeutta asettaa ehdokkaita liiton hallituksen jäseneksi tai hallituksen puheenjohtajaksi, Kilpikoski selventää.

– Määräajan umpeuduttua ehdolle asettuneet henkilöt julkaistaan liiton kanavissa ja heistä laaditaan myös laajemmat esittelyt, joissa kandidaatit voivat kertoa tavoitteensa eli ”vaaliohjelmansa”. Tämä on reilu tapa, jotta kenttäväki voi tutustua paremmin ehdokkaisiin ja heidän näkemyksiinsä.

Milloin kutsut liiton kokoukseen lähtevät ja kenelle kutsu osoitetaan?

– Liiton varsinainen kokous pidetään joka kolmas vuosi loka-marraskuussa liiton hallituksen kutsusta. Kokouksen tarkemman ajankohdan ja paikan päättää liiton hallitus. Tarkka ajankohta on ilmoitettava jäsenille kirjallisesti viimeistään kuusikymmentä (60) vuorokautta ennen kokousta ja kutsu toimitetaan seuran viralliselle yhteyshenkilölle.

Liiton kokous valitsee myös 21-jäsenisen valtuuston kokoukseen tuotavan esityksen pohjalta. Valtuusto on Salibandyliiton seitsemään toiminnalliseen alueeseen pohjautuva toimielin, johon alueet nimeävät ehdokkaansa eri paikkakunnilla pidettävissä aluekokouksissa. Aluekokoukset pidetään liiton varsinaisen kokouksen tapaan kolmen vuoden syklissä.

Valtuusto pitää tilikausittain yhden varsinaisen kokouksen maalis-huhtikuussa, jossa se käsittelee mm. Salibandyliiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Kuluvana vuonna valtuusto kokoontui 25.4. Helsingissä.

Liiton kokoukseen jäsenet voivat tuoda käsittelyyn tärkeiksi katsomiaan aiheita. Miten asia pääsee kokouslistalle?

– Asioista, joita jäsenet haluavat liiton kokouksen käsittelevän, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta, Mervi Kilpikoski kertoo.

Salibandyliitto tiedottaa liiton kokouksen tarkemmasta ajankohdasta, ehdokasasettelusta sekä aluekokouksista kesän ja syksyn aikana omissa kanavissaan.