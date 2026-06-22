Kaupunkiniityt edistävät luonnon monimuotoisuutta

Kaupunkiniityt ovat herättäneet viime vuosina paljon huomiota, ja tämä on innostanut mukaan niin kaupunkeja kuin kaupunkilaisia ja yrityksiäkin. Myös uusia niittyjä on perustettu ahkerasti kylvämällä niittykasvien siemeniä tai antamalla nurmikoiden kasvaa niittyinä.

– Nyt oli hyvä katsoa, mitä tällä on saatu käytännössä aikaan, tutkija Pasi Pouta kertoo.

Pouta tarkasteli väitöstutkimuksessaan, miten kasvien monimuotoisuutta voidaan lisätä kaupunkiniityillä. Hän tutki, mikä vaikuttaa kaupunkiniittyjen kasvillisuuteen ja miten erilaiset kaupunkiniityt vertautuvat toisiinsa. Tutkimukseen sisältyi esimerkiksi nurmikoita, tienpientareita, entisiä peltoja, kallioita ja vanhoja perinneniittyjä. Myös uudet kylvämällä tai nurmikoista perustetut niityt olivat mukana.

Tutkimuksen mukaan kaupunkiniityt tarjoavat tärkeän elinympäristön monille kasveille. Niityttämisen avulla voidaan luoda monilajisempaa kasvillisuutta verrattuna tavallisiin nurmikoihin. Silti monet vanhojen perinneniittyjen lajit usein puuttuvat nuoremmilta kaupunkiniityiltä.

– Siihen, mitä erilaisilla kaupunkiniityillä kasvoi, vaikutti erityisesti niittyjen tuottavuus ja häiriöhistoria, kuten maan aiempi kaivaminen ja hoidon voimakkuus. Myös esimerkiksi kaupungistuneisuus, valon määrä ja sijainti vaikuttivat kasvillisuuteen, Pasi Pouta tiivistää.

Niityistä on monenlaista hyötyä ja iloa

Kyselytutkimuksessa viheralan ammattilaiset näkivät niityistä olevan monenlaista hyötyä:

avoimet maisemat ja kauneusarvot,

virkistys ja oppiminen,

myönteiset terveysvaikutukset.

Muuttuvassa ilmastossa niityt nähtiin arvokkaina hulevesien ja lämmön säätelijöinä. Monet mainitsivat, että niityt tulevat usein nurmikoita halvemmiksi ja tarjoavat tärkeitä elinympäristöjä pölyttäjille. Myös erilaisia ajankäyttömahdollisuuksia nähtiin kymmeniä, aina piknikeistä niittyretkiin ja keskiaikaisiin juominkeihin.

Niittyjen tuominen osaksi lähiluontoa voi edelleen edistää ihmisten tietoisuutta ja luontosuhdetta tai vaikka kerätä väkeä niittotalkoisiin.

– Niittyjen tuominen kuntalaisten lähettyville tuo myös mahdollisuuden lisätä tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden merkityksestä ja sitä kautta lisätä ihmisten kiinnostusta huomioida lumo myös omilla pihoillaan, kirjoitti yksi kyselyn vastaajista.

Monimuotoisuuteen voi vaikuttaa pienin keinoin

Viheralan ammattilaiset tunnistivat koko joukon keinoja, joilla niittyjen monimuotoisuuteen voidaan vaikuttaa suoraan:

niittyverkostojen muodostuminen täytyy taata nykyistä suunnitelmallisemmin,

niittyjen määrää voidaan lisätä mitä erilaisimmissa paikoissa kaupungissa,

niittyjen laatua voidaan edistää esimerkiksi sopivalla hoidolla ja pyrkimällä vähentämään rehevöitymistä.

Ammattilaisten mukaan myös ihmisten ajattelutapoja ja käyttäytymistä on pystyttävä muuttamaan. Tämä voisi tapahtua antamalla tietoa, vaikuttamalla asenteisiin ja tekemällä niittymyönteisestä toiminnasta helpompaa.

Pouta painottaa kaupunkiniittyjen kehittämisen tärkeyttä. Nykyisin moni niitty jää ilman riittävää hoitoa, mikä uhkaa niiden monimuotoisuutta

–Kauniit ja monimuotoiset niityt tukevat paitsi luontoa myös asukkaiden elämänlaatua.

Työssä kerättiin mittava kasviaineisto pääkaupunkiseudulta. Se antaa tärkeää tietoa pääkaupunkiseudun niittyluonnon tilasta.