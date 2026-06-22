Keski-iän insuliiniresistenssi ennustaa muistin heikkenemistä vanhuudessa
23.6.2026 09:00:00 EEST | Turun yliopisto | Tiedote
Tuore tutkimus viittaa keski-iän insuliiniresistenssin ja Alzheimerin taudin yhteyteen.
Turun yliopiston, Turun valtakunnallisen PET-keskuksen ja THL:n 20 vuoden seurantatutkimus osoittaa, että keski-iän insuliiniresistenssi altistaa tapahtumamuistin heikkenemiselle myöhäisiässä. Tutkijoiden mukaan keski-iän insuliiniresistenssin ehkäisy ja hoito voivat ehkäistä muistin heikentymistä ja muistisairausriskiä vanhuusiässä.
Turun yliopiston väitöskirjatutkija Elina Pietilä tutki työryhmänsä kanssa, onko keski-iän insuliiniresistenssi yhteydessä tiedonkäsittelyn muutoksiin myöhemmin vanhuusiässä. Insuliiniresistenssi tarkoittaa elimistön alentunutta insuliiniherkkyyttä, jolloin insuliinin vaikutus kudoksissa on heikentynyt. Insuliiniresistenssi liittyy usein tyypin 2 diabetekseen, diabeteksen esiasteeseen ja keskivartalolihavuuteen.
– Lisäksi tutkimme, onko beeta-amyloidi-proteiinin kerääntymisellä aivoihin yhteyttä tiedonkäsittelyn muutoksiin vanhuusiässä. Hyödynsimme tutkimuksessa PET-kuvantamista, jolla voidaan tutkia beeta-amyloidi-proteiinin kerääntymistä, mitä pidetään Alzheimerin taudin varhaisena patologisena aivomuutoksena, Pietilä kertoo.
Tapahtumamuistin heikentymistä myöhäisiässä havaittiin enemmän niillä tutkimukseen osallistuneilla, joilla oli keski-iässä todettu insuliiniresistenssi. Keski-iän insuliiniresistenssin vaikutuksen myöhäisiän tapahtumamuistin heikkenemiseen havaittiin välittyvän myöhäisiän aivojen amyloidikertymän kautta.
– Tutkimuksessamme tutkittiin tietääksemme ensimmäistä kertaa keski-iän insuliiniresistenssin ja myöhäisiän tiedonkäsittelyn yhteyttä 20 vuoden seurantatutkimuksessa. Tuloksemme insuliiniresistenssin vaikutuksesta muistin heikkenemiseen viittaa insuliiniresistenssin ja Alzheimerin taudin yhteyteen, Pietilä sanoo.
Tutkimuksessa tarkasteltiin insuliiniresistenssin vaikutusta myöhäisiän kognitioon, jolla tarkoitetaan eri tiedonkäsittelyn osa-alueiden kokonaisuutta, joka muodostuu toiminnanohjauksesta, tiedonkäsittelyn nopeudesta, kielellisistä toiminnoista ja muistista. Aiemmissa tutkimuksissa insuliiniresistenssi on yhdistetty kognition heikentymiseen ja dementiaan.
Tutkimukseen osallistui 43 kognitiivisilta kyvyiltään tervettä vapaaehtoista. Tutkimukseen osallistuneilta oli 55-vuotiaina määritetty heidän keski-iän insuliiniresistenssi ja paastoveren glukoosi- ja insuliinipitoisuudet. Heidän kognitionsa testattiin noin 70 vuoden ja 75 vuoden iässä. Lisäksi 42 tutkimukseen osallistuneen aivojen amyloidikertymää tutkittiin PET-kuvantamisella, kun he olivat noin 70-vuotiaita. Tutkimus suoritettiin valtakunnallisessa PET-keskuksessa Turussa.
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Yhteyshenkilöt
Elina PietiläväitöskirjatutkijaTurun yliopistoempiet@utu.fi
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
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