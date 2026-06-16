Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Kutsu medialle: Erilainen Mingle juhlii 10 vuotta – teemana luottamus yhteiskuntaan

22.6.2026 12:00:00 EEST | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL | Kutsu

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Media on lämpimästi tervetullut seuraamaan ja osallistumaan Erilaiseen Mingleen, joka järjestetään tiistaina 23.6.2026 klo 13.00–15.00 Keski-Porin kirkossa osana SuomiAreenaa.

Kohtaamistapahtuma järjestetään tänä vuonna kymmenennen kerran. Juhlavuoden teemana on luottamus yhteiskuntaan: mikä on muuttunut viimeisen vuosikymmenen aikana, ja mihin olemme matkalla?

Tilaisuudessa kuullaan kansallisen dialogin paneelikeskustelu, jossa eri taustoista tulevat osallistujat peilaavat kokemuksiaan menneestä tähän päivään ja tulevaan. Keskustelun yhteenveto ja suositeltavat toimenpiteet lähetetään kansallisten dialogien mukaisesti Valtionvarainministeriölle, jonka kautta julkisen hallinnon päättäjät ja kehittäjät voivat hyödyntävää dialogien tietoja työssään.

Luottamus yhteiskuntaan, mikä on muuttunut vuosikymmenessä?

Sydämellisesti tervetuloa 23.6.2026 avaamaan SuomiAreenan keskusteluviikkoa Keski-Porin kirkkoon klo 13:00–15:00.

Erilaisen Minglen suojelijana toimii Arkkipiispa Tapio Luoma ja tilaisuuden juontaa Jenni Kokander. Musiikista vastaa Sauli Toivo Trio.

Kansallisen dialogin paneelikeskustelijat jakavat ajatuksiaan vuosien takaa peilaten niitä tähän hetkeen ja katsoen tulevaan. Panelisteina ovat mukana JHL:n toimialajohtaja Mari Keturi sekä diakoniatyöntekijä Heli Lukka, Satakunnan työllisyysalueen monialaisten palveluiden asiantuntija Mari Järvinen sekä kokemusasiantuntija Tapani Tuulivaara.

Kirkon pihalle katamme yhteisen keittolounaan, jonka voi tapahtuman päätteeksi nauttia keskusteluja jatkaen.

Tule mukaan viettämään Erilaisen Minglen 10-vuotisjuhlavuotta yhdessä kanssamme!

Ohjelma

13:00 Tapahtuman juontajan avaussanat: Jenni Kokander

13:05 Suojelijan puheenvuoro: arkkipiispa Tapio Luoma

13:10 Paikallisten järjestöjen tervetulotoivotus: Mirva Heino, Tukiranka ry

13:15 Musiikkiesitys

13:20 Anna äänesi kuulua, kansallinen dialogi:

Keskustelun vetäjä: Annmari Salmela, seurakuntavaalien projektipäällikkö

Keskustelijat: Mari Keturi JHL:n toimialajohtaja, diakoni Heli Lukka, kokemusasiantuntija Tapani Tuulivaara, Satakunnan työllisyysalueen asiantuntija Mari Järvinen

Kirjuri: Karoliina Haapalehto, Sydämen sivistystä 750 juhlavuoden projektikoordinaattori

14:00 Keskustelun summaus: arkkipiispa Tapio Luoma ja Jenni Kokander

14:15 Musiikkiesitys

14:30 Maksuton keittolounas kirkon pihalla

Tilaisuuden suojelijana toimii arkkipiispa Tapio Luoma ja keskustelun juontaa Jenni Kokander. Musiikista vastaa Sauli Toivo Trio.

  • haastattelut panelistien ja järjestäjien kanssa
  • kuvaukset kirkossa ja pihapiirissä
  • näkökulmia kansalliseen dialogiin ja luottamukseen

Tapahtuma on maksuton eikä vaadi ilmoittautumista.

Tilaisuuden jälkeen kirkon pihalla on tarjolla keittolounas, joka tarjoaa mahdollisuuden jatkaa keskustelua rennossa ympäristössä.

Aika: Tiistai 23.6.2026 klo 13.00–15.00

Paikka: Keski-Porin kirkko, Pori

Haastattelupyynnöt:

Arkkipiispa Tapio Luoman erityisavustaja Meri-Anna Paloniemi, meri-anna.paloniemi@evl.fi,  p. 0401416348

Lisätietoja:

Erilainenmingle.fi
Facebook: Erilainen Mingle
Instagram: @erilainenmingle

Tietoja julkaisijasta

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 160 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.

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