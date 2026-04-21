Miten eläkevarojen sijoittaminen muuttuu? Elon podcast pureutuu uudistuksen ytimeen

Eläkeuudistus astuu voimaan 1.7.2026 ja muuttaa tapaa, jolla eläkevaroja sijoitetaan, hajautetaan ja riskiä kannetaan. Muutokset toteutetaan vuoden aikana kolmessa vaiheessa. Uudistus lisää mahdollisuuksia tavoitella parempia tuottoja eläkevaroille, mutta samalla sijoitusten riskitaso ja tuottojen vaihtelu kasvavat.

Mitä muutos tarkoittaa käytännössä sijoitussalkulle, odotettaville tuotoille ja eläkejärjestelmän kestävyydelle? Näihin kysymyksiin pureudutaan Elon podcastin Helenius & Vatanen – SYVÄPUHETTA TALOUDESTA uudessa jaksossa.

Keskustelijoina ovat Elon pääekonomisti Tiina Helenius ja allokaatiojohtaja Kari Vatanen. He ovat kokeneita makrotalouden ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntijoita, jotka avaavat uudistuksen taustoja ja vaikutuksia analyyttisesti ja pintaa syvemmältä.

Podcastissa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin:

Miksi eläkeuudistus tarvitaan nykyisessä talousympäristössä?

Miten pitkä matalan korkotason jakso on vaikuttanut eläkevarojen tuottoihin ja järjestelmän kestävyyteen?

Miten eläkeyhtiön sijoitussalkku muuttuu uudistuksen myötä verrattuna aiempaan?

Mitä lisääntynyt riskinotto tarkoittaa tuotto-odotuksille?

Miten korkosijoitusten osuuden pieneneminen vaikuttaa hajautukseen?



Podcastjakso avaa, millaisia valintoja uudistuksen taustalla on tehty ja mitä valinnat tarkoittavat käytännössä eläkevarojen sijoittamiselle.

Jos haluat ymmärtää, mistä eläkeuudistuksessa on sijoittamisen näkökulmasta kyse ja mitä uudistus merkitsee laajemmin sijoitusmarkkinoille, tarjoaa tämä keskustelu olennaiset näkökulmat tiiviissä paketissa.

Kuuntele tuore Helenius & Vatanen -podcastjakso Youtubesta: https://youtu.be/qJoQOIX9qig?si=8kZiR0e-CHlWgNxJ



