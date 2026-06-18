SDP:n Paula Werning ja Juha Viitala: Hallituksen leikkaukset uhkaavat juuri niitä palveluita, jotka estävät ongelmien kasautumista

Hallituksen mukaan esityksen tavoitteena on kehittää hyvinvointialueiden rahoitusmallia vastaamaan paremmin alueiden erilaisia olosuhteita, palvelutarpeita ja haasteita. SDP mukaan tavoitteet ja keinot eivät kuitenkaan kohtaa.

– Hallituksen viesti hyvinvointialueille on poikkeuksellinen: palvelutarve saa kasvaa, mutta rahoitus ei saa seurata perässä. Samaan aikaan hyvinvointialueilta leikattaisiin lähes 400 miljoonaa euroa. SDP mielestä yhtälö on kestämätön ja johtaa väistämättä uusiin säästöihin palveluissa. Kun rahaa on vähemmän mutta ihmisten avun tarve kasvaa, seuraukset näkyvät ennen pitkää suomalaisten arjessa, sanoo SDP kansanedustaja Paula Werning.

SDP mukaan suurin huoli liittyy siihen, että hyvinvointialueet joutuvat etsimään uusia säästöjä samaan aikaan, kun väestö ikääntyy, mielenterveyspalveluiden tarve kasvaa ja yhä useampi tarvitsee sosiaali- ja terveyspalveluita.

– Jokainen ymmärtää, että ihmistä kannattaa auttaa ennen kuin ongelmat kasvavat suuriksi. Lapsiperheiden varhainen tuki, nuorten mielenterveyspalvelut, ikäihmisten kotona asumisen tukeminen ja matalan kynnyksen palvelut ovat juuri niitä palveluita, jotka ehkäisevät raskaampien ja kalliimpien palveluiden tarvetta. Nyt hallituksen linja uhkaa kasvattaa juuri kalliiden palveluiden tarvetta, sanoo SDP kansanedustaja Juha Viitala.

Viitalan mukaan hyvinvointialueilla on jo nyt kova paine tasapainottaa talouttaan ja kattaa aiempien vuosien alijäämiä. Uudet leikkaukset lisäävät riskiä sille, että säästöjä joudutaan hakemaan juuri ennaltaehkäisevistä palveluista.

– Kun apua ei saa ajoissa, ongelmat eivät katoa. Ne siirtyvät eteenpäin ja muuttuvat usein vaikeammiksi ja kalliimmiksi ratkaista. Siksi ennaltaehkäisystä leikkaaminen on usein kaikkein kallein säästö, Viitala toteaa.

SDP pitää hallituksen linjaa ristiriitaisena myös siksi, että samaan aikaan kun hyvinvointialueiden rahoitusta leikataan, hallitus käyttää vaalikauden aikana lähes 500 miljoonaa euroa yksityisen terveydenhuollon Kela-korvausten laajentamiseen.

– Hallitus löytää rahaa yksityisen terveydenhuollon tukemiseen, mutta leikkaa julkisista palveluista, joita suomalaiset käyttävät joka päivä. SDP mielestä verovarat pitäisi käyttää ensisijaisesti julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden vahvistamiseen ja hoitoon pääsyn parantamiseen kaikille suomalaisille, Werning sanoo.

SDP korostaa, että hyvinvointialueiden rahoituksen tulee perustua todelliseen palvelutarpeeseen ja turvata laadukkaat, vaikuttavat ja yhdenvertaiset sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut koko maassa.

– Hyvinvointialueiden tehtävä on auttaa ihmisiä silloin, kun apua tarvitaan, ja ehkäistä ongelmien kasvamista suuriksi. Hallituksen esitys tekee tästä tehtävästä entistä vaikeamman. Siksi SDP eduskuntaryhmä esittää hallituksen esityksen hylkäämistä, Viitala toteaa.