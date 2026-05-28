Lääkärihelikoptereilla kiireinen juhannus – tehtäviä selvästi tavanomaista enemmän

Juhannuksen vietto työllisti tänä vuonna lääkäri- ja lääkintähelikoptereita selvästi viimevuotista enemmän. Perjantain juhannusaatosta sunnuntaihin kestäneen viikonlopun aikana kirjattiin yhteensä 139 hälytystä, joissa kohdattiin 59 potilasta. Potilaskohtaamisia oli juhannusviikonloppuna 64 prosenttia enemmän kuin kesäkuun aiempina viikonloppuina ja 44 prosenttia enemmän kuin juhannuksena 2025.