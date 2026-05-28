Lääkärihelikoptereilla kiireinen juhannus – tehtäviä selvästi tavanomaista enemmän
22.6.2026 16:01:00 EEST | FinnHEMS Oy | Tiedote
Juhannuksen vietto työllisti tänä vuonna lääkäri- ja lääkintähelikoptereita selvästi viimevuotista enemmän. Perjantain juhannusaatosta sunnuntaihin kestäneen viikonlopun aikana kirjattiin yhteensä 139 hälytystä, joissa kohdattiin 59 potilasta. Potilaskohtaamisia oli juhannusviikonloppuna 64 prosenttia enemmän kuin kesäkuun aiempina viikonloppuina ja 44 prosenttia enemmän kuin juhannuksena 2025.
Erityisen vilkasta oli Vantaan, Turun, Tampereen ja Kuopion tukikohdissa, joissa kussakin vastaanotettiin yli 20 hälytystä juhannuksen aikana. Vuoden alussa toimintansa aloittaneessa Kouvolan tukikohdassa ensimmäinen juhannus osoittautui työntäyteiseksi: tehtäviä oli 15 ja niissä kohdattiin yhteensä kahdeksan potilasta.
Yleisin hälytyssyy lääkäri- ja lääkintähelikoptereille oli elottomuus. Tänä vuonna korostuivat myös vesipelastustehtävät, kun taas tieliikenneonnettomuuksiin liittyviä hälytyksiä oli tavanomaista vähemmän.
Kaikki tehtäväkirjaukset eivät ole vielä päivittyneet järjestelmään, joten esitetyt tehtävä- ja potilasmäärät voivat vielä tarkentua ylöspäin.
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Yhteyshenkilöt
Tiina KoutajokiviestintäpäällikköFinnHEMS OyPuh:+358 400 415 635tiina.koutajoki@finnhems.fi
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