Sofia Virta: “Toivottavasti pääministerin kantti kestää loppuun saakka”
22.6.2026 15:55:00 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta pitää pääministeri Petteri Orpon päätöstä viedä STEA-avustusten kriteerit koko valtioneuvoston käsiteltäväksi oikeana ratkaisuna ja toivoo, että pääministeri pysyy lujana perussuomalaisten painostuksesta huolimatta.
Viime tiistaina Virta vaati, että pääministeri käyttää oikeuttaan esittää yksittäisen ministerin toimivallassa olevaa asiaa koko valtioneuvoston päätettäväksi.
– Hienoa, että pääministeri näyttää kerrankin kuulleen opposition viestin ja teki oikean ratkaisun viedä STEA-avustusten kriteerit koko valtioneuvoston käsittelyyn. Toivottavasti pääministerin kantti kestää nyt loppuun saakka ja hän pysyy lujana perussuomalaisten paineesta huolimatta, Virta toteaa.
Hallitus on päättänyt merkittävistä leikkauksista järjestöavustuksiin tulevina vuosina. Virran mukaan leikkausten vaikutukset eivät kohdistu vain mahdollisiin hallinnollisiin rakenteisiin, vaan myös käytännön palveluihin, kuten kriisipuhelimiin, vertaistukeen ja ennaltaehkäisevään työhön.
– Epävarmoina aikoina suomalaiset tarvitsevat ennakoitavuutta ja luottamusta rakentavia tekoja, eivätkä lisää epävarmuutta ja huolta. Järjestöt ovat monelle ihmiselle viimeinen turvaverkko silloin, kun elämässä tulee vaikeuksia, Virta sanoo.
Virta nostaa esiin myös tänään uutisoidut Sosten muutosneuvottelut.
– Tänään on uutisoitu myös Sosten mittavista muutosneuvotteluista. Jos pahimmillaan 29 ihmisen irtisanominen on hallituksen käsitys hyvästä työllisyyspolitiikasta, niin on mahdotonta tukea hallituksen linjaa, Virta päättää.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
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