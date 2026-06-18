Sofia Virta: “Toivottavasti pääministerin kantti kestää loppuun saakka”

Sofia Virta: Ministeri Rydmanilla ei edelleenkään ole Vihreiden luottamusta – nyt nähdään johtaako hallitusta perussuomalaiset vai pääministeri 18.6.2026 14:51:12 EEST | Tiedote

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan Vihreiden suhtautuminen Rydmaniin ei ole muuttunut mihinkään: luottamusta hänen toimintaansa sosiaali- ja terveysministerinä ei ole koskaan ollutkaan. Virran mukaan tulevan viikon eduskuntakeskusteluissa nähdään, luottaako pääministeri sokeasti ministeriinsä ja antaa perussuomalaisten ministereiden johtaa hallitusta.