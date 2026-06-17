Kulttikirjailijan dark romance -teos sarjamurhaajasta, jolla on moraalinen kompassi
23.6.2026 09:00:00 EEST | Like Kustannus | Tiedote
Mitä tapahtuu, kun kostoa janoava nainen rakastuu sarjamurhaajaa saalistavaan FBI-agenttiin? Alkaa kissa ja hiiri -leikki, jolla on yllättävä loppu.
S. T. Abby: Mindf*ck 1–3: Riski, Sivuraiteella & Tulipunainen enkeli
Ilmestynyt 16.6.
Lana Myersin elämällä on yksi ainoa tarkoitus: kostaa niille, jotka tuhosivat hänet ja hänen perheensä. Hänellä ei ole tilaa muulle, ei varsinkaan rakkaudelle. Mutta FBI-agentti Logan Bennett tekee maailmasta turvallisemman, paremman paikan. Myös Lanan maailmasta. Logan ei kuitenkaan tiedä, että hänen pelastaessaan henkiä Lana riistää niitä – ja on hänen jäljittämänsä sarjamurhaaja...
S. T. Abbyn Dark romance -hittitrillerisarja on täynnä sysimustaa raivoa, hyytävää jännitystä ja sähköistä romantiikkaa.
Viidestä pienoisromaanista koostuva Mindf*ck-sarja julkaistaan painettuna kahdessa osassa. Tämä moraalisesti harmaalla alueella liikkuva, graafinen rakkaus- ja kostotarina ei sovi heikkohermoisille.
S. T. Abby tunnetaan synkistä ja seksikkäistä romanttisista trillereistään. Valtavissa huutokaupoissa ympäri maailmaa myydystä Mindf*ck-hittisarjasta on tekeillä myös tv-sovitus. Vuonna 2021 menehtynyt kirjailija julkaisi monipuolista tuotantoaan myös muilla kirjailijanimillä.
Suomentaneet Annukka Salama, Jussi Tuomas Kivi.
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Yhteyshenkilöt
Hanna-Leena SoisaloMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
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