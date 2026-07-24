Työelämägallup: Työelämässä lähes puolet kannattaa yleistä ansioturvaa – nuoret erityisen myönteisiä
27.7.2026 07:15:00 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Työelämässä olevista 45 prosenttia pitää hyvänä ajatusta yleisestä ansioturvasta, joka tarjoaisi ansiosidonnaisen turvan myös niille, jotka eivät kuulu työttömyyskassoihin. ”Nykyinen malli kohtelee erityisen huonosti hauraimmassa työmarkkina-asemassa olevia, jotka ovat usein nuoria. Moni myös luulee, että liiton jäsenyys tuo ansioturvan, eikä tätä väärää käsitystä välttämättä haluta laajalti edes oikoa”, johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä sanoo.
Yrittäjät esittää, että työttömyysturvassa siirrytään yleiseen eli universaaliin turvaan ja yhden etuudenmaksajan malliin. Oikeus ansioetuuteen pitää olla jokaisella vakuutetulla, ei ainoastaan kassan jäsenmaksua maksavilla henkilöillä.
”Nykyinen malli on vinoutunut. Sosiaalivakuutusjärjestelmän pitää kohdella yksilöitä tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Yhteiskunnan pitää kaikissa tilanteissa mahdollistaa osallistuminen lakisääteiseen järjestelmään ja pääsy sosiaaliturvan piiriin”, Rytkönen-Sandberg sanoo.
Hallintojen pyörittämisessä karsittavaa
”Ei ole tehokasta eikä järkevää pyörittää yli kahtakymmentä erillistä, itsenäistä työttömyyskassaa erillisine hallintoineen ja maksuineen. Työttömän ihmisen näkökulmasta on sama, mistä hänen työttömyysetuutensa tulee”, Sandberg jatkaa.
Alle kolmannes (31 %) suhtautuu ehdotukseen kielteisesti ja hieman alle neljännes (24 %) ei osaa arvioida sitä. Tilanne on pysynyt lähes ennallaan aiempiin vuosiin verrattuna, mutta epätietoisten osuus on hieman pienentynyt viime kesästä.
Yleinen ansioturva saa eniten kannatusta yrittäjiltä (68 %), ammattiliittoon kuulumattomilta (58 %), 18–44-vuotiailta (47 %) ja miehiltä (49 %). Vähiten tukea se saa naisilta (41 %), alemmilta toimihenkilöiltä (38 %), työttömiltä (38 %) ja ammattiliittoon kuuluvilta (32 %).
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Näin kysyttiin:
Kyselyn toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 8.–18.5.2026. Vastaajia oli 1 098 työelämässä mukana olevaa (palkansaajat, yrittäjät, työttömät). Vastaajat olivat 18–69-vuotiaita suomalaisia. Aineisto edustaa työelämässä mukana olevia suomalaisia. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3,0 prosenttiyksikköä 50 prosentin tulostasolla.
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Yhteyshenkilöt
Atte Rytkönen-SandbergjohtajaPuh:040 359 1986atte.rytkonen@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
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