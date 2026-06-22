Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 22.6.2026

Maastopalo keskisuuri, Hankosaari, Viitasaari

Viitasaarella Hankosaaressa paloi maastoa rannan tuntumassa noin 50x50m alueelta. Palo sai alkunsa roskien poltosta. Pelastuslaitos suorittaa kohteessa jälkisammutustöitä. Ei henkilövahinkoja

Pelastuslaisos muistuttaa, että vaikka maastopalovaroitus ei ole tällä hetkellä voimassa Keski-Suomessa, niin maasto on paikoin hyvin kuivaa ja palo leviää tuulisella säällä nopeasti. Avotulentekoon ryhtyvän on tarkkaan harkittava kannattaako avotulta sytyttää näissä olosuhteissa.