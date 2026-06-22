Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
22.6.2026 20:12:57 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 22.6.2026
Maastopalo keskisuuri, Hankosaari, Viitasaari
Viitasaarella Hankosaaressa paloi maastoa rannan tuntumassa noin 50x50m alueelta. Palo sai alkunsa roskien poltosta. Pelastuslaitos suorittaa kohteessa jälkisammutustöitä. Ei henkilövahinkoja
Pelastuslaisos muistuttaa, että vaikka maastopalovaroitus ei ole tällä hetkellä voimassa Keski-Suomessa, niin maasto on paikoin hyvin kuivaa ja palo leviää tuulisella säällä nopeasti. Avotulentekoon ryhtyvän on tarkkaan harkittava kannattaako avotulta sytyttää näissä olosuhteissa.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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