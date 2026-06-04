Marimekko-näyttely aloittaa kiertueen Japanissa – Arkkitehtuuri- ja designmuseon kokoelma merkittävässä roolissa
25.6.2026 08:34:08 EEST | Arkkitehtuuri- ja designmuseo | Tiedote
Marimekon painokangastaidetta esittelevä Marimekko: Art of Printmaking – Beauty, Dream, Love -näyttely aloittaa Japanin kiertonsa Kiotosta 4. heinäkuuta 2026. Näyttelyn esineistöstä valtaosa, noin seitsemänkymmentä teosta ja valokuvaa, tulee Arkkitehtuuri- ja designmuseon kokoelmista.
Japanilaisten museoiden yhdessä Marimekon kanssa kuratoima näyttely keskittyy Marimekon painokangastaiteeseen ja perustaja Armi Ratian ajatuksiin väreistä, kauneudesta ja ilosta osana arkea. Näyttely esittelee Arkkitehtuuri- ja designmuseon kokoelmien valokuvia, historiallisia lehtiartikkeleita, ikonisia kuoseja sekä vaatteita eri vuosikymmeniltä.
Esillä oleva kokonaisuus kuljettaa kävijän Marimekon varhaisista vuosista ja ensimmäisistä muotinäytöksistä 1960- ja 1970-lukujen värikylläiseen maailmaan ja nykypäivään asti. Se kutsuu tutustumaan suunnittelijoiden luovaan työhön, joka muodostaa yrityksen identiteetin perustan. Esillä on esimerkiksi Armi Ratian ja Maija Isolan suunnittelemia painokankaita sekä Annika Rimalan, Pentti Rintan ja Katsuji Wakisakan suunnittelemia vaatteita ja kuoseja.
“Arkkitehtuuri- ja designmuseon kokoelmat avaavat näköalan Marimekon historiaan, mutta myös yksittäisten suunnittelijoiden erottuvaan kädenjälkeen ja elämäntyöhön. Monet suomalaisen suunnittelun tärkeät nimet ovat suunnitelleet ainakin jossakin vaiheessa Marimekolle. On hienoa, että Marimekon painokangastaidetta esitellään Japanissa, missä kiinnostus Marimekkoa ja suomalaista muotoilua kohtaan on suurta”, toteaa kuraattori Harry Kivilinna Arkkitehtuuri- ja designmuseosta.
Näyttely kertoo Marimekon kasvusta suomalaisesta tekstiilitalosta kansainvälisesti tunnetuksi designbrändiksi. Mukana on muun muassa vuonna 1960 julkaistu Sports Illustrated -lehden kuuluisa kansijuttu, jossa Jackie Kennedyn yllä nähty Marimekon mekko toi yritykselle kansainvälistä näkyvyyttä. Japanissa Marimekon tuotteet tulivat myyntiin 1970-luvun alussa, ja ne ovat säilyttäneet suosionsa vuosikymmenten ajan.
Museon kokoelma-aineistojen lisäksi näyttely esittelee muun muassa japanilaisen taiteilijaryhmän plaplaxin toteuttaman teoksen, joka vie kävijät Marimekon Helsingin painotalon luovaan maailmaan, sekä suunnittelija Akira Minagawan näyttelyyn luoman installaation.
Maailman merkittävin Marimekko-kokoelma
Arkkitehtuuri- ja designmuseon Marimekko-kokoelma kattaa yrityksen historian Marimekon syntyä edeltäneen Printexin ajoista ensimmäisiin muotinäytöksiin ja nykypäivään saakka. Kokoelmassa on noin 4 000 vaatetta, tekstiiliä ja kangasnäytettä sekä noin 10 000 valokuvaa. Se dokumentoi Marimekon keskeisten suunnittelijoiden työtä eri vuosikymmeniltä. Edustettuina ovat muun muassa Maija Isola, Vuokko Nurmesniemi, Annika Rimala, Fujiwo Ishimoto, Katsuji Wakisaka ja Pentti Rinta.
Marimekko on lahjoittanut kokoelman Taideteollisuusmuseolle (ent. Designmuseo, nyk. Arkkitehtuuri- ja designmuseo) vuonna 1986, ja se on täydentynyt uusilla hankinnoilla ja valmistajan lahjoituksilla 40 viimeisen vuosikymmenen aikana. Kokoelmaa on esitelty aikaisemmin muun muassa Australiassa (2017–2018), Japanissa (2016–2017), Hollannissa (2014) ja Pohjoismaissa (2006).
Näyttely kiertää Japanissa
The Museum of Kyoto, Kioto, 4.7.–6.9.2026
Tokyo Metropolitan Teien Art Museum, Tokio
Hiroshima Museum of Art, Hiroshima
Muut kiertokohteet vahvistetaan myöhemmin.
Arkkitehtuuri- ja designmuseon kokoelmat saavat tällä hetkellä huomattavaa näkyvyyttä Japanissa kahdessa kiertonäyttelyssä. Japanissa kiertää myös Asahi Shimbunin yhdessä Arkkitehtuuri- ja designmuseon kanssa tuottama Kaj Franck – Timeless Finland Design. Näyttely aloitti kiertueensa Oitasta huhtikuussa ja avautuu seuraavaksi Shimanen prefektuurin Iwami-taidemuseossa 27. heinäkuuta 2026.
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Saara SuojokiCCO, viestintä- ja brändijohtajaPuh:+358 40 841 2621saara.suojoki@admuseo.fi
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Tietoja julkaisijasta
Arkkitehtuuri- ja designmuseo
Korkeavuorenkatu 23
00130 Helsinki
Museo on avoinna heinäkuussa
ma-su klo 11–18
Arkkitehtuuri- ja designmuseo esittelee kotimaisen arkkitehtuurin ja muotoilun klassikot ja kiinnostavimmat nykytekijät. Elämykselliset näyttelyt ja tapahtumat sekä museokauppa ja kahvila kutsuvat kokemaan, oppimaan, ja viihtymään. Arkkitehtuuri- ja designmuseo toimii Helsingissä Korkeavuorenkatu 23:ssa. Museon uusi koti nousee osaksi Eteläsataman merellistä kansallismaisemaa vuonna 2030.
Museo ylläpitää ja hoitaa kansallista arkkitehtuurin ja muotoilun kokoelmaa, joka ulottuu historiallisesta taidekäsityöstä jugendin ja modernismin kultakausien kautta nykysuunnittelun innovaatioihin. Kokoelmassa on noin 75 000 esinettä, 550 000 piirustusta, 280 000 valokuvaa ja 850 pienoismallia. Teoksia noin 5500 suunnittelijalta ja suunnittelijaryhmältä.
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