Uudellemaalle viime vuotta enemmän hirvieläinten pyyntilupia
24.6.2026 10:00:00 EEST | Suomen riistakeskus – Uusimaa | Tiedote
Uudellemaalle myönnettiin ensi syksyn metsästyskaudelle viime vuotta enemmän hirvieläinten pyyntilupia. Lupamäärä kasvoi sekä hirvellä, valkohäntäpeuralla että kuusipeuralla.
Suomen riistakeskus Uusimaa on myöntänyt ensi syksyn metsästyskaudelle 1706 hirven ja 9855 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Hirvenpyyntilupien määrä on hieman suurempi kuin viime vuonna, jolloin myönnettiin 1515 hirven pyyntilupaa. Valkohäntäpeuralupien määrä kasvoi runsaalla sadalla luvalla. Yhdellä hirvieläimen pyyntiluvalla saa pääsääntöisesti kaataa yhden aikuisen eläimen tai kaksi vasaa. Kuusipeuran pyyntilupia myönnettiin 499 kappaletta eli 10 kappaletta enemmän kuin vuotta aiemmin.
Uudenmaan viidestä hirvitalousalueesta neljällä ollaan Uudenmaan alueellisen riistaneuvoston keväällä 2024 asettamassa hirvitiheystavoitteessa. Itäisen Uudenmaan rannikkoseudun hirvitalousalueella Uusimaa 3:lla kanta on tavoitetta tiheämpi. Tavoitteen toteutumista seurataan Luonnonvarakeskuksen kanta-arviolla, jonka mukaan Uudellamaalla oli viime talvena noin 4120 hirveä.
Tavoitteet valkohäntäpeuran osalta vaihtelevat
Valkohäntäpeuran kannanhoidolle asetettiin keväällä 2024 hirvitalousalueittaiset tiheystavoitteet. Läntisellä Uudellamaalla sijaitsevilla hirvitalousalueilla Uusimaa 1 ja 2 sekä keskisellä Uudellamaalla sijaitsevalla Uusimaa 4:llä tavoitellaan kannan pienentämistä. Itäisellä Uudellamaalla sijaitsevilla hirvitalousalueilla Uusimaa 3 ja Uusimaa-Etelä-Häme valkohäntäpeurakanta on tavoitehaarukan keskellä. Uudenmaan peurakanta painottuu vahvasti läntiselle Uudellemaalle, jonne myös valtaosa pyyntiluvista on myönnetty. Itä-Uudellamaalla peurakanta on paikoin harva.
Hirvieläinten metsästys luo hyvinvointia
Hirvieläinten metsästys on alueella merkittävässä asemassa. Metsästys edistää hyvinvointia kokoamalla metsästäjiä yhteen ja liikkumaan luonnossa. Se tuottaa myös arvokasta riistalihaa ja elävöittää maaseutua. Hirvieläinten kannanhoidossa pyritään pitämään kannat elinvoimaisina ja samalla hallita hirvieläinten aiheuttamia vahinkoja.
Paikallisten riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajat, yhteystiedot riistakeskuksen kotisivulta https://riista.fi/yhteystiedot/
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Yhteyshenkilöt
Visa EronenRiistapäällikkö, UusimaaPuh:029 431 2331visa.eronen@riista.fi
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