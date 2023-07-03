Hirvenmetsästykseen myönnettiin Satakunnan riistakeskusalueelle yhteensä 2191 pyyntilupaa

Hirven osalta lupamäärä nousi noin kaksi prosenttia ja peuran osalta laski noin kolme prosenttia verrattuna edelliseen metsästyskauteen. Osa myönnetyistä luvista on tarkoitettu ns. pankkiluviksi, jotka on mahdollista ottaa käyttöön, mikäli jahdin yhteydessä osoittautuu, että hirviä on arvioitua enemmän.

- Hirvikanta on pysynyt viime vuosina kokonaisuudessaan suhteellisen vakaana. Valkohäntäpeuran osalta kannan huippu osui vuoteen 2020, josta on Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan tultu alaspäin nyt noin viidennes, kertoo Satakunnan riistapäällikkö Antti Impola.

Viime metsästyskaudella alueella saatiin saaliiksi yhteensä 2 447 hirveä ja 7 026 valkohäntäpeuraa. Yhdellä hirvieläimen pyyntiluvalla saa kaataa joko yhden aikuisen hirveläimen tai kaksi vasaa.

Hirvenmetsästys kokoaa metsästäjät yhteen

Hirven ja valkohäntäpeuran metsästys on yksi alueen merkittävimmistä metsästysmuodoista. Niihin osallistuu vuosittain suuri joukko metsästäjiä. Satakunnan riistakeskusalueella on yli 200 metsästysseuraa, jotka metsästävät hirvieläimiä.

Hirvieläinten metsästys tuottaa vuosittain huomattavan määrän arvokasta riistanlihaa, edistää hyvinvointia ja elävöittää maaseutua. Hirvenmetsästys on pääasiassa seuruemetsästystä, ja myös monet poismuuttaneet palaavat syksyisin takaisin synnyinseuduilleen metsästämään yhdessä sukulaisten ja ystävien kanssa.

Pyyntiluvilla ohjataan hirvikannan hoitoa

Suomen riistakeskus mitoittaa pyyntiluvat alueellisten kannanhoitotavoitteiden mukaisesti. Kannanhoitotavoitteet on asetettu yhteistyössä alueellisten sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on pitää hirvieläinkannat elinvoimaisina ja samalla hallita niiden aiheuttamia vahinkoja.

Hirvenmetsästys alkaa täydellä teholla lauantaina 10. lokakuuta, valkohäntäpeuran metsästys lauantaina 26. syyskuuta. Vahtimalla valkohäntäpeuroja ja pelloilla tavattavia hirviä voidaan metsästää jo syyskuun alusta alkaen.