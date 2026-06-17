Fingo: Luotamme siihen, ettei Rydmanin linjauksia käytetä STEAn avustuskriteereissä

Kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo kiittää hallitusta siitä, ettei se hyväksynyt ministeri Wille Rydmanin (ps.) laatimia kriteerejä STEAn järjestöavustuksille.

Fingo luottaa siihen, ettei Rydmanin esittämiä kyseenalaisia linjauksia käytetä lopullisissa avustuskriteereissä ensi vuodelle.

”Ministeri Rydman yritti tehdä aidosti isoa, periaatteellista muutosta kansalaisyhteiskunnan asemaan. Sen torppaaminen oli koko suomalaisen yhteiskunnan kannalta erittäin tärkeää”, sanoo Fingon globaalin oikeudenmukaisuuden asiantuntija Outi Hakkarainen.

Rydmanin esittämien kriteerien mukaan STEA-avustusta ei olisi ensi vuonna lainkaan myönnetty järjestöille, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön. Myös kattojärjestöt ja keskusliitot olisivat pääosin jääneet rahoituksen ulkopuolelle.

”Avoin, kriittinen ja rakentava vuoropuhelu on oikeusvaltion ja demokratian edellytys. Järjestöt välittävät tietoa niiden ihmisten kokemusten pohjalta, joiden viestit jäisivät muuten katveeseen. Lisäksi järjestöt tuovat tarkkanäköisiä huomioita ja innovatiivisia aloitteita julkiseen päätöksentekoon”, Hakkarainen sanoo.

Rydmanin määrittelemissä kriteereissä STEA-järjestöavustuksia ei olisi myönnetty myöskään järjestöille, joiden toiminta keskittyy ”yhteen ei terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään”. Näin ollen kriteerit olisivat sulkeneet avustusten piiristä esimerkiksi vähemmistöaseman tai etnisin perustein järjestyvät yhdistykset. Tällainen syrjivä linjaus olisi uhannut muun muassa Setan ja Suomen Pakolaisavun rahoitusta.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) totesi medialle, että hallituspuolueiden eripura on ollut enemmän poliittista ja proseduraalista kuin sisällöllistä. Toisaalta Orpo kertoi, että sisällöistäkin on ollut erimielisyyksiä.

”Toivomme, että hallituksessa käydään asiasta perinpohjainen keskustelu. Kansalaisyhteiskunnan moninaisuus ja yhdenvertaisuus ovat perustavia arvoja yhteiskunnassamme. Yhdenvertaisuus on kirjattu myös perustuslakiin. Yhdenvertaisuuden kunnioitus on perustavaa suomalaisuutta”, muistuttaa Fingon vaikuttamistyön johtaja Ilmari Nalbantoglu.

Lisätietoja:

SOSTEn tiedote: https://www.soste.fi/uutiset/stea-avustuskriteereja-on-muutettava-ja-avustusleikkauksia-kohtuullistettava/