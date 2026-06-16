Finnveran myöntämän vienninrahoituksen määrä on ollut alkuvuonna korkealla, mikä kertoo siitä, että vientikauppoja on solmittu, ja ne tulevat näkymään suomalaisten yritysten tilauskirjoissa ja tuotannossa lähitulevaisuudessa. Finnveran nyt rahoittamat kaupat muuttuvat bruttokansantuotteeksi tulevina vuosina, sanoo toimitusjohtaja Juuso Heinilä. Monet investointiaihiot ovat odottaneet pitkään toteutumistaan, ja investointeihin kiinni pääseminen on nyt entistä tärkeämpää. Myös yksityinen kulutus on vihdoin kääntynyt Suomessa kasvuun. Luottamuksesta ja talouskasvusta puhutaan Finnveran SuomiAreena-keskustelussa torstaina 25.6. otsikolla Ei itkua markkinoilla. Mukana on monipuolinen puhujakattaus yrityksistä, yliopistoista, rahoitussektorilta ja politiikasta.