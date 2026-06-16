Vienninrahoituksen nouseva käyrä kertoo, että edessä on talouskasvua - Finnveran SuomiAreena-keskustelun aiheena yritysten ja kuluttajien luottamus torstaina 25.6. klo 15
24.6.2026 08:40:00 EEST | Finnvera Oyj | Tiedote
Finnveran myöntämän vienninrahoituksen määrä on ollut alkuvuonna korkealla, mikä kertoo siitä, että vientikauppoja on solmittu, ja ne tulevat näkymään suomalaisten yritysten tilauskirjoissa ja tuotannossa lähitulevaisuudessa. Finnveran nyt rahoittamat kaupat muuttuvat bruttokansantuotteeksi tulevina vuosina, sanoo toimitusjohtaja Juuso Heinilä. Monet investointiaihiot ovat odottaneet pitkään toteutumistaan, ja investointeihin kiinni pääseminen on nyt entistä tärkeämpää. Myös yksityinen kulutus on vihdoin kääntynyt Suomessa kasvuun. Luottamuksesta ja talouskasvusta puhutaan Finnveran SuomiAreena-keskustelussa torstaina 25.6. otsikolla Ei itkua markkinoilla. Mukana on monipuolinen puhujakattaus yrityksistä, yliopistoista, rahoitussektorilta ja politiikasta.
Taloutta on pitkään varjostanut epävarmuus ja geopoliittiset myllerrykset. Kriisit ovat kuitenkin hetkiä, jolloin markkinoita jaetaan uudelleen. Rohkeus tarttuu, kun yritykset päättävät nousta investoimalla uudelle tasolle ja kuluttajat uskaltavat alkaa toteuttaa unelmiaan. Voimmeko vain päättää, että talouden jalka siirretään nyt jarrulta kaasulle?
Finnveran lavakeskustelu järjestetään Satakunta-lavalla torstaina 25.6. kello 15–15.45. Keskustelun voi seurata suorana ja tallenteena myös MTV Katsomossa.
Lavalla ovat keskustelemassa:
💎 toimitusjohtaja Taina Susiluoto, Teknologiateollisuus
💎 professori Terhi-Anna Wilska, Jyväskylän yliopisto
💎 promoottori Harri Vilkuna, Porispere
💎 kansanedustaja Sofia Vikman
💎 toimitusjohtaja Juuso Heinilä, Finnvera
💎 pääekonomisti Mauri Kotamäki, Finnvera
💎Juontajana toimittaja, työelämäprofessori Sami Sykkö.
− Kansainvälinen talous on kasvussa, ja Suomen talous on kääntynyt positiiviseen suuntaan. Meidän on saatava kotimaisten investointien padot murtumaan. Olemme omalla toiminnallamme valmiit kääntämään kaikki kivet, jotta saamme investointeja liikkeelle, sanoo Juuso Heinilä.
Finnvera ilmoitti äskettäin käynnistävänsä miljardin euron investointiohjelman vauhdittamaan pk- ja midcap-yritysten kotimaisia investointeja pienimmistä suurimpiin hankkeisiin kaikkialla Suomessa.
Toiveet Lähi-idän konfliktin ratkeamisesta odotettu uutinen Suomen talouden kannalta
Kuluttajille Lähi-idän konflikti on näkynyt ennen muuta korkeina polttoaineen pumppuhintoina. Finnveran pääekonomistin Mauri Kotamäen mukaan konfliktin aiheuttama talousvaikutus jää nyt kauhuskenaarioita vähäisemmäksi.
− Suomen talouden yllättävänkin vahva kasvu ja siirtymä puhtaisiin teknologioihin on jo tähän mennessä luonut puskuria konfliktin vaikutuksille, ja jos konflikti nyt päättyy, kasvu pääsee jatkumaan.
−Euroopan keskuspankin korkojen nosto sekä inflaation kiihtyminen tänä vuonna tulee rokottamaan suomalaisten ostovoimaa. Toisaalta yksityinen kulutus on myös vihdoin kääntynyt Suomessa kasvuun, mikä kertoo siitä, että suomalaisten ostovoima on kohtalaisella tasolla, ja toukokuussa kuluttajien luottamus vahvistui edelliseen kuukauteen verrattuna, Kotamäki jatkaa.
Lisää arvioita talouden ja yritysten näkymistä, kuluttajien tunnelmista ja kasvun edellytyksistä SuomiAreena-keskustelussa.
Ei itkua markkinoilla! – Siirretään talouden jalka kaasulle. To 25.6. klo 15.00-15.45 Satakunta-lava, Gallen-Kallelankatu 7, Pori. Keskustelun voi seurata suorana ja tallenteena myös MTV Katsomossa tästä linkistä.
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Yhteyshenkilöt
Lisätiedot ja mahdolliset haastattelupyynnöt:
Tiina Riippa, viestintäpäällikkö Finnvera, puh. 040 4811165.
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Tietoja julkaisijasta
Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi
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