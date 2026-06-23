Kokoomuksen Autto: Eduskunta hyväksyi lisätalousarvion – 50 miljoonaa droonien torjuntaan

Kokoomuksen Hemmilä: Nuorten tulevaisuususko syntyy työn ja osallisuuden kautta 16.6.2026 15:46:38 EEST | Tiedote

Kokoomuksen kansanedustaja, poliisitaustainen Pertti Hemmilä korostaa, että nuorisotyöttömyyden ja lapsiperheköyhyyden torjuminen edellyttää ennen kaikkea huolehtimista työn ja yrittäjyyden edellytyksistä, vastuullista talouspolitiikkaa ja perheiden hyvinvoinnin vahvistamista. Eduskunnan täysistunnossa käydään tänään keskustelua opposition välikysymyksestä, joka koskee nuorisotyöttömyyttä ja lapsiperheköyhyyttä.