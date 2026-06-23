Kokoomuksen Autto: Eduskunta hyväksyi lisätalousarvion – 50 miljoonaa droonien torjuntaan
23.6.2026 16:07:20 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Eduskunta hyväksyi tänään lisätalousarvion, jolla myönnetään kohdennettua lisärahoitusta ajankohtaisiin tarpeisiin. Vuoden toisessa lisätalousarviossa painottuvat turvallisuus, puolustus ja Ukrainan tuki. Viranomaisten droonitorjuntakyvyn vahvistamiseen myönnettiin 50 miljoonaa euroa, josta 44 miljoonaa euroa kohdennetaan Rajavartiolaitokselle ja 6,2 miljoonaa euroa poliisille.
”Lisätalousarvion välittämä viesti on selvä: Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta huolehditaan kaikissa tilanteissa. Droonitorjuntaan panostetaan 50 miljoonaa euroa ja Puolustusvoimien materiaalin kunnossapitoon ja varustamiseen 25 miljoonaa euroa. Päätökset vahvistavat Suomen puolustuskykyä muuttuneessa turvallisuustilanteesta”, kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto toteaa.
Rajavartiolaitokselle myönnetään lisäksi erikseen 170 000 euroa UXV30-droonihankkeen käynnistämiseksi. Hanke tuo Suomelle moderneja miehittämättömiä ilma- ja pinta-aluksia sekä kehittyneitä valvontajärjestelmiä.
”Panostukset myös rauhanaikaiseen droonitorjuntaan parantavat entisestään Suomen kykyä valvoa rajojaan ja luoda tarkkaa tilannekuvaa. Lisätalousarvion satsaukset puolustukseen ovat tuorein esimerkki toimista, joilla vahvistamme viranomaisten kykyä vastata uusiin uhkiin”, Autto sanoo.
Lisätalousarviossa tuetaan myös kotimaista teollisuutta. Puolustusteollisuuden tukemiseen kohdennetaan 18,3 miljoonaa euroa, ja kotimaisilta yrityksiltä tehtäviin Ukrainaa tukeviin hankintoihin myönnetään lisäksi 50 miljoonaa euroa.
”Kotimaisilta yrityksiltä tehtävät hankinnat vahvistavat suomalaista puolustusteollisuutta ja vauhdittavat Suomen talouskasvua, joka on ollut alkuvuoden ajan EU-alueen vahvinta. Vaikka talous on kääntynyt kasvuun, julkisen talouden reunaehdot pysyvät tiukkoina. Siksi rahat kohdennetaan tarkasti harkittuihin ajankohtaisiin puolustustarpeisiin”, Autto toteaa.
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Yhteyshenkilöt
Heikki AuttoKansanedustaja
Lapin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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