Lomalla sanotaan useammin kyllä
23.6.2026 16:29:02 EEST | Apollomatkat | Tiedote
Arjen jäädessä tauolle moni suomalainen uskaltaa heittäytyä ja kokeilla uutta. Apollon tuore tutkimus osoittaa, että jopa puolet suomalaisista kokee olevansa lomalla spontaanimpia kuin kotona.
Loma tarjoaa monelle mahdollisuuden tehdä asioita, joihin arjessa ei ole aikaa tai ehkä uskallustakaan. Lähes kolmannes vastaajista kertoo olevansa avoimempi alkoholin käytölle lomamatkalla, ja 12,4 prosenttia on valmiimpia kokeilemaan esimerkiksi henkisiä rituaaleja lomamatkalla. Jopa kuusi prosenttia myöntää, että voisi tehdä jotain laitonta ulkomaan matkalla.
– Meitä suomalaisia ei välttämättä tunneta kaikkein impulsiivisimpana kansana. Ehkä juuri siksi loma tuntuukin niin vapauttavalta, sanoo Apollomatkojen viestinnästä vastaava Satu Kontulainen.
Enemmän liikuntaa ja läheisyyttä
Ulkomaanloma tuo monille myös lisää energiaa. 15 prosenttia kertoo liikkuvansa lomalla enemmän kuin kotona, yhtä suuri osuus sanoo harrastavansa lomamatkalla seksiä useammin kuin kotona.
– Moni ajattelee loman olevan pelkkää rentoutumista, mutta arjen paineiden hellittäessä energiaa riittää yllättävän moneen – niin liikuntaan, romantiikkaan kuin muihinkin asioihin, jotka muuten helposti jäävät arjen jalkoihin, Kontulainen jatkaa.
Kaikki tavat eivät jää kotiin
Vaikka lomalla ollaan avoimempia uusille kokemuksille, aivan kaikkea ei jätetä kotimaan kamaralle.
27 prosenttia vastaajista kertoo valittavansa helteestä ulkomailla – suomalaisittain varsin tuttua. 18 prosenttia pakkaa lomalle mukaan omia elintarvikkeita ja 13,4 prosenttia myöntää käyttävänsä sukkia sandaalien kanssa.
– Olemme valmiita kokeilemaan uutta lomalla, mutta ihan kaikkea ei silti jätetä laukkuhihnalle, Kontulainen sanoo pilke silmäkulmassa.
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Yhteyshenkilöt
Satu KontulainenPR coordinatorsatu.kontulainen@apollomatkat.fi
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