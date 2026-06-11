Mannerheimin patsaan muistolaatta on poistettu teoksesta Leinolassa
23.6.2026 17:02:23 EEST | Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo | Tiedote
Tampereen Leinolassa sijaitseva Evert Porilan Mannerheimin patsas (1939) on joutunut ilkivallan kohteeksi. Teokseen kuuluva muistolaatta on yritetty irrottaa veistosjalustasta. Muistolaatta on Tampereen taidemuseon hallussa, ja se palautetaan teokseen myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Mannerheimin patsashankkeen alkuunpanija oli kauppaneuvos Rafael Haarla, joka ilmeisesti lahjoitti rahaa hankkeelle. Työ tilattiin kuvanveistäjä Porilalta, joka sai patsaan valmiiksi vuonna 1939. Sotien vuoksi patsaan pystyttäminen viivästyi. Patsas pystytettiin lopulta vuonna 1956 Mannerheiminkalliolle Leinolaan, josta Mannerheimin tiedetään seuranneen Tampereen taisteluita vuonna 1918.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Suvi-Mari EteläinenkokoelmapäällikköTampereen taidemuseoPuh:044 263 0580suvi-mari.etelainen@tampere.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo
Tammerkosken väliaikaisen sillan rakentaminen katkaisi vedet viikoksi Tammerlammen kesäteoksesta11.6.2026 14:44:33 EEST | Tiedote
Taidevaltakunta ’26 -biennaaliin kuuluvasta Tammerlammen kesäteoksesta katkaistiin suihkulähteen vedentulo viikoksi. Tammerkosken yli ollaan rakentamassa väliaikaista siltaa, ja suihkulähteen vedenotto Tammerkoskesta katkaistiin työmaan takia. Suihkulähde pitäisi olla toiminnassa jälleen keskiviikkona 17.6. Tammerlammessa on vettä, vaikka suihkulähde ei toimi. Veden pinta tulee kuitenkin laskemaan viikon aikana. Tammerlammen kesäteos on tänä vuonna Ilkka Virtasen Homo Nepenthes Mangrove.
Laaja nykytaiteen biennaali Taidevaltakunta´26 avautuu Tampereella 13.6.20265.6.2026 11:33:34 EEST | Tiedote
Tampereen taidemuseo tuottaa kesäksi laajan Taidevaltakunta ’26 -biennaalin, joka esittelee nykytaidetta keskustassa Finlaysonin alueella ja kaupunkitilassa sekä Kaukajärvellä Haiharan taidekeskuksessa. Biennaalin teema on Yhdessä, ja sitä on lähestytty monipuolisesti sisältöjen, tekniikoiden ja osallistamisen kautta. Mukana on lähes 80 taiteilijaa, ja suurin osa teoksista on valmistunut tänä vuonna Taidevaltakuntaa varten.
Uusi prosenttitaideteos valmistui Ahvenisjärven koululle26.5.2026 09:01:17 EEST | Tiedote
Ahvenisjärven uuden koulun yhteyteen on valmistunut prosenttiperiaatteella toteutettu julkinen taideteos. Kaksiosaisen teoksen tekijäksi valittiin koulun taidetyöryhmän päätöksellä kuvanveistäjä Kalle Mustonen. Taiteilija mallinsi koulun pihalla olleen kivilohkareen ja toteutti siitä puuveistokset koulun aulaan ja ulkotilaan. Ulkoveistos on tiettävästi Suomen suurin julkinen puuveistos.
Tammelan tiilikoulun pronssireliefi siirretään konservoitavaksi koulun remontin alta22.5.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Kuvanveistäjä Heikki Varjan pronssireliefi Meidän neropatit (1959) poistetaan Tammelan tiilikoulun julkisivusta ja siirretään konservoitavaksi 22.5.2026 koulun purkutöiden alkaessa. Teos kuuluu Tampereen kaupungin kokoelmaan, ja se palautetaan uuden koulun julkisivuun 2028.
Sisko Petäjän vahingoitettu veistos siirretään Nekalasta Tampereen museoiden kokoelmakeskukseen12.5.2026 16:13:44 EEST | Tiedote
Nekalan lastentalon pihamaalla sijaitsevaa Sisko Petäjän veistosta on vahingoitettu, ja se siirretään Tampereen museoiden kokoelmakeskukseen. Yksi veistoksen kolmesta kalasta on viety. Teosta hallinnoiva Tampereen taidemuseo on tehnyt vahingonteosta rikosilmoituksen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme