Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo

Mannerheimin patsaan muistolaatta on poistettu teoksesta Leinolassa

23.6.2026 17:02:23 EEST | Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo | Tiedote

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Tampereen Leinolassa sijaitseva Evert Porilan Mannerheimin patsas (1939) on joutunut ilkivallan kohteeksi. Teokseen kuuluva muistolaatta on yritetty irrottaa veistosjalustasta. Muistolaatta on Tampereen taidemuseon hallussa, ja se palautetaan teokseen myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Miestä esittävä korkea patsas graniittijalustalla.
Mannerheimin patsas Leinolassa. Mirja Kurri / Tampereen taidemuseo.

Mannerheimin patsashankkeen alkuunpanija oli kauppaneuvos Rafael Haarla, joka ilmeisesti lahjoitti rahaa hankkeelle. Työ tilattiin kuvanveistäjä Porilalta, joka sai patsaan valmiiksi vuonna 1939. Sotien vuoksi patsaan pystyttäminen viivästyi. Patsas pystytettiin lopulta vuonna 1956 Mannerheiminkalliolle Leinolaan, josta Mannerheimin tiedetään seuranneen Tampereen taisteluita vuonna 1918.

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Miestä esittävä korkea patsas graniittijalustalla.
Mannerheimin patsas Leinolassa.
Mirja Kurri / Tampereen taidemuseo.
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