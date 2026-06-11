Mannerheimin patsaan muistolaatta on poistettu teoksesta Leinolassa

Laaja nykytaiteen biennaali Taidevaltakunta´26 avautuu Tampereella 13.6.2026 5.6.2026 11:33:34 EEST | Tiedote

Tampereen taidemuseo tuottaa kesäksi laajan Taidevaltakunta ’26 -biennaalin, joka esittelee nykytaidetta keskustassa Finlaysonin alueella ja kaupunkitilassa sekä Kaukajärvellä Haiharan taidekeskuksessa. Biennaalin teema on Yhdessä, ja sitä on lähestytty monipuolisesti sisältöjen, tekniikoiden ja osallistamisen kautta. Mukana on lähes 80 taiteilijaa, ja suurin osa teoksista on valmistunut tänä vuonna Taidevaltakuntaa varten.