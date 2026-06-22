Elon Pettersson: YEL-uudistus lisää yrittäjän valinnanvapautta, mutta työ ei ole vielä valmis
23.6.2026 17:48:42 EEST | Työeläkeyhtiö Elo | Blogi
Yrittäjien eläkejärjestelmä ottaa askeleen eteenpäin, kun YEL:iin lisätään joustavuutta ja valinnanvapautta. Jatkossa yrittäjä voi valita vakuutuksensa perusteeksi niin sanotun ansiomallin tai kokonaisarviomallin. Käytännössä yrittäjä päättää jatkossa itse, haluaako hän pohjata eläkemaksunsa verotettaviin ansioihin vai nykyisen kaltaiseen työtuloon.
Olemme eläkealalla pitkään toivoneet, että yritystoiminnan vaihtelut näkyisivät paremmin eläkemaksujen tasossa ja yrittäjien eläketurva määräytyisi mahdollisimman pitkälle julkisista rekistereistä löytyvien tietojen pohjalta, kirjoittaa Elon toimitusjohtaja Carl Pettersson blogissaan.
Minkälainen vaikutus uudella YEL-mallilla on? Uuden lainsäännön ennakoidaan alentavan eläkemaksuja jopa 40 prosentilla yrittäjistä. Olennaista on huomata muutoksen aikataulu. Eläkemaksujen alentuminen tapahtuu vasta lain voimaantulon jälkeen, mutta sitä ennen maksut nousevat nykyisen lainsäädännön mukaisten työtulotarkistusten myötä.
YEL on vakuutus ja sosiaaliturvan perusta
YEL-keskustelussa on viime vuosina keskitytty puhumaan maksujen tasosta. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, mitä YEL yrittäjälle tarjoaa. YEL ei ole vain yrittäjän pakkopullaa, vaan se on vakuutus ja koko yrittäjän sosiaaliturvan perusta. Se vaikuttaa tulevan eläkkeen lisäksi esimerkiksi sairaus- ja vanhempainpäivärahoihin sekä turvaan työuran aikana. Esimerkiksi perheellistymisestä haaveilevalle nuorelle yrittäjälle tulee usein yllätyksenä, että YEL-työtulon taso määrittää vanhempainvapaan aikaista toimeentuloa. Toivon, että YEL-keskustelun tuoksinnassa muistetaan perehtyä myös vakuutusturvan merkitykseen. Eläkemaksujen alenemisen myötä laskee myös eläketurvan taso.
Rahastointi ei saa kadota agendalta
Onko YEL nyt valmis? Ei suinkaan, vaikka nyt otetaankin tärkeitä askelia eteenpäin. Tällä uudistuskierroksella – aivan kuin ei edellisilläkään kerroilla, päästy eteenpäin YEL:in rahastoinnissa. Se ei ole helppo rasti eikä siihen tunnu koskaan olevan varoja. Itse ajattelen, että meidän pitäisi selvittää eri vaihtoehtoja rahastoinnin käynnistämiseen ja olla valmiita tutkimaan ennakkoluulottomasti erilaisia ratkaisuja. Se lienee selvää, että rahastointi käynnistyisi pienillä summilla ja varsin hitaasti, mutta olennaista olisi päästä alkuun. Uskon, että tällä olisi merkitystä myös siihen, miten yrittäjät luottavat omaan eläkejärjestelmäänsä.
Petterssonin blogi löytyy kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme: https://www.elo.fi/fi-fi/elomedia/yeluudistus-lisaa-yrittajan-valinnanvapautta
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Yhteyshenkilöt
Sara SalomaaSenior Communications ManagerPuh:044 550 5450sara.salomaa@elo.fi
Tietoja julkaisijasta
Olemme Elo, suuri suomalainen työeläkevakuuttaja. Huolehdimme, että asiakkaamme saavat ansaitsemansa eläkkeet. Autamme asiakasyrityksiämme menestymään ja vastaamaan muuttuvan työelämän haasteisiin. Hoidamme asiakkaidemme eläkevaroja tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. Sijoitusvarat on hyvin hajautettu kansainvälisesti ja eri omaisuusluokkiin. Ne turvaavat eläkkeet ja luovat pohjaa kestäville tuotoille vuosikymmeniksi eteenpäin.
Suomalaisista yrityksistä joka kolmas ja yrittäjistä noin 40 prosenttia on valinnut Elon työeläkekumppanikseen. Vastaamme noin puolen miljoonan työntekijän ja yrittäjän tulevista eläkkeistä, huolehdimme noin 250 000 eläkkeensaajasta ja noin 30 miljardin euron sijoitusomaisuudesta.
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