Aurinkosähköjärjestelmät tarvitsevat suojaa ukkosilta

24.6.2026 08:55:01 EEST | Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry | Tiedote

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Voimakkaat ukkoset aiheuttavat vuosittain vahinkoja kiinteistöihin. Salamaniskut voivat sytyttää tulipaloja sekä vaurioittaa sähköjärjestelmiä. Esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmät, joiden määrä on kasvanut nopeasti viime vuosina, ovat alttiita ylijännitteille. Vauriot voivat aiheuttaa tuotantokatkoksia ja johtaa kalliisiin korjauksiin.

Salamoinnin synnyttämät ylijännitteet voivat kulkeutua sähkö- ja tietoliikenneverkkojen kautta kiinteistöihin kaukaakin varsinaisesta iskupaikasta.
Salamoinnin synnyttämät ylijännitteet voivat kulkeutua sähkö- ja tietoliikenneverkkojen kautta kiinteistöihin kaukaakin varsinaisesta iskupaikasta. Shutterstock

Kesämökeillä ylijänniteriski voi olla tavallista suurempi

Ukkosten aiheuttamien ylijännitteiden riski on tavallista suurempi kiinteistöissä, jotka saavat sähkönsä ilmajohtoverkosta. Tämä koskee muun muassa monia kesämökkejä. Myös maakaapeliverkkoon liitettyjen kohteiden jakeluverkoissa voi olla ilmajohtoja kauempana liittymästä.

–  Oikein toteutetulla ylijännitesuojauksella voidaan merkittävästi vähentää ukkosten aiheuttamien vahinkojen riskiä, sanoo Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n tekninen asiantuntija Jenna Kauppila.

Sähkökeskukseen asennettavat ylijännitesuojat rajoittavat ukkosten aiheuttamia jännitepiikkejä ja auttavat suojaamaan kiinteistön sähköjärjestelmiä.

– Ylijännitesuojien asentaminen sähkökeskukseen on suhteellisen pieni investointi verrattuna mahdollisiin laitevaurioihin tai laajempiin vahinkoihin. Erityisesti aurinkopaneelien yhteydessä suojaus on tärkeää, Kauppila toteaa. 

Aurinkopaneelit ovat pitkäaikaisia investointeja, joten niiden suojaus kannattaa huomioida jo järjestelmän suunnittelussa ja osana kiinteistön muuta sähköjärjestelmää.

Ylijännitesuojien tarve ja soveltuvuus tulee arvioida sähköalan ammattilaisen kanssa. Sähkökeskukseen asennettavat ylijännitesuojat saa asentaa vain sähköalan ammattilainen.

Lisäksi yksittäisiä sähkölaitteita voidaan suojata ukkoselta pistorasiaan kytkettävillä ylijännitesuojilla, jotka kuluttaja voi asentaa itse. Nämä täydentävät kiinteistöön kiinteästi asennettua ylijännitesuojausta, mutta eivät yksinään välttämättä anna riittävää suojaa.

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Yhteyshenkilöt

Jenna Kauppila
Tekninen asiantuntija
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry
041 453 4081
jenna.kauppila@sahkoinfo.fi

Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry ajaa sähköistysalan asiaa yli 90 vuoden näkemyksellä ja kokemuksella. Edistämme toiminnallamme vastuullisen sähköistysalan yritysten liiketoimintaedellytyksiä ja osaavan työvoiman saatavuutta Suomessa. Olemme alan edunvalvoja sekä luotettavin tiedontuottaja- ja kouluttajataho, ja neuvomme jäseniämme esimerkiksi omaan yritystoimintaan liittyvissä asioissa. Lisätietoja www.stul.fi

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