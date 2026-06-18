Pikakommentti: Taas odotuksia huonompia lukuja työmarkkinoilta
24.6.2026 09:15:59 EEST | Pellervon taloustutkimus PTT | Tiedote
Työmarkkinoiden tilanne näyttää edelleen synkältä, eikä korkea työttömyys hellitä, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk tuoreita tilastoja. Talouden vire ei vielä riitä suunnan kääntämiseen.
”Työmarkkinaluvut näyttävät toukokuussa jälleen odotettuakin huonommilta. Työllisyys on laskenut ja työttömyysasteen trendi nousi uuteen huippuunsa. Suomen taloudessa on alkuvuonna nähty häilyvää kasvua, mutta se ei vielä riitä kääntämään työttömyyttä laskuun. Lisäksi sosiaaliturvan uudistukset nostavat työttömien määrää tilastoissa, kun aiemmin toimeentulotukea saaneita siirtyy työttömiksi työnhakijoiksi”, sanoo Busk.
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työllisiä oli vuoden 2026 toukokuussa 32 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Saman ikäisiä työttömiä oli 68 000 enemmän. 15–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 70,5 %. 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli 10,8 %. Erityisesti naisten työllisyys on laskenut.
Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa edelleen, joskin hieman hidastuen. Pitkäaikaistyöttömiä on jo yli 140 000.
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Yhteyshenkilöt
Henna Buskvanhempi ekonomistiPellervon taloustutkimus PTT ryPuh:040 164 8136henna.busk@ptt.fi
Tietoja julkaisijasta
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
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