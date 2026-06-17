THL: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa tulee keskittyä nyt palveluihin ja luottamuksen rakentamiseen
25.6.2026 00:01:00 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä on nyt tarpeen painottaa palveluita ja niiden vaikuttavuuden parantamista, katsoo THL. Tämä tarkoittaa muiden muassa sen määrittelyä, minkä laajuisia palveluita julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto ylipäänsä tarjoaa. Tähän asti sote-järjestelmän kehittämisessä ja ohjaamisessa ovat korostuneet säästöt ja valtiontalouden näkökulmat.
THL on julkaissut kymmenen ehdotusta sote-järjestelmän kehittämiseksi tulevalla hallituskaudella.
”On selvää, että julkisen talouden tilanne jatkuu vaikeana, ja tämä näkyy myös sosiaali- ja terveydenhuollossa. Taloudellisten reunaehtojen sisällä olisi kuitenkin pystyttävä kehittämään myös sote-palvelujen sisältöä eli sitä, millaiset palvelut tuovat eniten terveyshyötyä ja kuinka laajasti julkinen puoli tarjoaa erilaisia palveluita”, sanoo THL:n ylijohtaja Piia Aarnisalo.
Aarnisalo korostaa, että palveluvalikoiman määrittelyssä on kyse arvovalinnoista, jotka kuuluvat poliitikoille. Palvelujen ja hoitojen priorisointi ei voi perustua yksinomaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten arvioihin ja päätöksiin.
”Päätöksenteon tueksi tarvitaan tutkimustietoa palveluiden vaikuttavuudesta. Tulevalla hallituskaudella olisi tärkeää kehittää palveluiden ja hoitojen kustannusvaikuttavuuden arvioinnin osaamista ja mittareita.”
THL ehdottaa, että Suomeen perustetaan vahva kansallinen toimija, joka kykenee linjaamaan poliittisesti määriteltyjen periaatteiden mukaisesti, mitkä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kuuluvat julkiseen palveluvalikoimaan.
”Tätä varten voitaisiin perustaa täysin uusi toimija tai vaihtoehtoisesti vahvistaa olemassa olevia”, Aarnisalo sanoo.
Toimiva sote-järjestelmä vahvistaa yhteiskunnallista luottamusta
Väestökyselyiden perusteella suomalaisten luottamus sosiaali- ja terveydenhuoltoon on laskenut 2020-luvulla.
Vaikka palveluiden laatu ja asiakaskokemus eivät ole heikentyneet, luottamuksen lasku on vakava merkki sote-järjestelmän legitimiteetin eli oikeutuksen heikkenemisestä.
”Sosiaali- ja terveyspalvelujen rooli yhteiskunnassa on hyvin merkittävä, ja luottamuksen puute sote-järjestelmään voi heikentää ylipäänsä osallisuuden kokemusta ja luottamusta yhteiskuntaan”, sanoo THL:n johtava tutkija Liina-Kaisa Tynkkynen.
Suomessa aloitti keväällä parlamentaarinen ryhmä, jonka tehtävänä on soten uudistaminen. THL katsoo, että ryhmän tulisi jatkaa koko seuraavan hallituskauden ajan.
”Parlamentaarinen työ on mahdollisuus vahvistaa kansalaisten luottamusta. Sote-järjestelmän oikeutuksen kannalta on olennaista, että sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään yhdessä, pitkäjänteisesti ja avoimesti”, Tynkkynen sanoo.
Parlamentaarisen ryhmän työlistalla on useita suuren mittaluokan kysymyksiä, kuten rahoitusmallin uudistaminen, kansallisen ohjauksen käytännöt, mahdolliset aluejakoon liittyvät kysymykset sekä julkisen palveluvalikoiman määrittäminen.
”Näitä valintoja on vaikea tehdä ennen kuin koko järjestelemän suunnasta on päätetty. Vahvistetaanko hyvinvointialueiden itsehallintoa vai siirrytäänkö kohti kansallista sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kokonaisuutta”? Tynkkynen toteaa.
”Päättäjien on tehtävä sote-järjestelmän suunnasta ensi hallituskaudella selkeä valinta.”
Lisätietoa:
Muistio: Toimiva sosiaali- ja terveydenhuolto rakentaa luottamusta ja osallisuutta yhteiskuntaan Kymmenen ehdotusta luottamuksen ja sote-järjestelmän kestävyyden vahvistamiseksi
THL:n hallitusohjelmaratkaisut 2027
THL:n ehdotuksia sote-rahoitusmallin kehittämiseksi
Piia Aarnisalo
ylijohtaja
THL
p. 029 524 7048
Liina-Kaisa Tynkkynen
johtava tutkija
THL
p. 029 524 8517
etunimi.sukunimi@thl.fi
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
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