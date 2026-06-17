THL: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa tulee keskittyä nyt palveluihin ja luottamuksen rakentamiseen

THL on julkaissut kymmenen ehdotusta sote-järjestelmän kehittämiseksi tulevalla hallituskaudella.

”On selvää, että julkisen talouden tilanne jatkuu vaikeana, ja tämä näkyy myös sosiaali- ja terveydenhuollossa. Taloudellisten reunaehtojen sisällä olisi kuitenkin pystyttävä kehittämään myös sote-palvelujen sisältöä eli sitä, millaiset palvelut tuovat eniten terveyshyötyä ja kuinka laajasti julkinen puoli tarjoaa erilaisia palveluita”, sanoo THL:n ylijohtaja Piia Aarnisalo.

Aarnisalo korostaa, että palveluvalikoiman määrittelyssä on kyse arvovalinnoista, jotka kuuluvat poliitikoille. Palvelujen ja hoitojen priorisointi ei voi perustua yksinomaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten arvioihin ja päätöksiin.

”Päätöksenteon tueksi tarvitaan tutkimustietoa palveluiden vaikuttavuudesta. Tulevalla hallituskaudella olisi tärkeää kehittää palveluiden ja hoitojen kustannusvaikuttavuuden arvioinnin osaamista ja mittareita.”

THL ehdottaa, että Suomeen perustetaan vahva kansallinen toimija, joka kykenee linjaamaan poliittisesti määriteltyjen periaatteiden mukaisesti, mitkä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kuuluvat julkiseen palveluvalikoimaan.

”Tätä varten voitaisiin perustaa täysin uusi toimija tai vaihtoehtoisesti vahvistaa olemassa olevia”, Aarnisalo sanoo.

Toimiva sote-järjestelmä vahvistaa yhteiskunnallista luottamusta

Väestökyselyiden perusteella suomalaisten luottamus sosiaali- ja terveydenhuoltoon on laskenut 2020-luvulla.

Vaikka palveluiden laatu ja asiakaskokemus eivät ole heikentyneet, luottamuksen lasku on vakava merkki sote-järjestelmän legitimiteetin eli oikeutuksen heikkenemisestä.

”Sosiaali- ja terveyspalvelujen rooli yhteiskunnassa on hyvin merkittävä, ja luottamuksen puute sote-järjestelmään voi heikentää ylipäänsä osallisuuden kokemusta ja luottamusta yhteiskuntaan”, sanoo THL:n johtava tutkija Liina-Kaisa Tynkkynen.

Suomessa aloitti keväällä parlamentaarinen ryhmä, jonka tehtävänä on soten uudistaminen. THL katsoo, että ryhmän tulisi jatkaa koko seuraavan hallituskauden ajan.

”Parlamentaarinen työ on mahdollisuus vahvistaa kansalaisten luottamusta. Sote-järjestelmän oikeutuksen kannalta on olennaista, että sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään yhdessä, pitkäjänteisesti ja avoimesti”, Tynkkynen sanoo.

Parlamentaarisen ryhmän työlistalla on useita suuren mittaluokan kysymyksiä, kuten rahoitusmallin uudistaminen, kansallisen ohjauksen käytännöt, mahdolliset aluejakoon liittyvät kysymykset sekä julkisen palveluvalikoiman määrittäminen.

”Näitä valintoja on vaikea tehdä ennen kuin koko järjestelemän suunnasta on päätetty. Vahvistetaanko hyvinvointialueiden itsehallintoa vai siirrytäänkö kohti kansallista sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kokonaisuutta”? Tynkkynen toteaa.

”Päättäjien on tehtävä sote-järjestelmän suunnasta ensi hallituskaudella selkeä valinta.”

Lisätietoa:

Muistio: Toimiva sosiaali- ja terveydenhuolto rakentaa luottamusta ja osallisuutta yhteiskuntaan Kymmenen ehdotusta luottamuksen ja sote-järjestelmän kestävyyden vahvistamiseksi

THL:n hallitusohjelmaratkaisut 2027

THL:n ehdotuksia sote-rahoitusmallin kehittämiseksi

Piia Aarnisalo

ylijohtaja

THL

p. 029 524 7048

Liina-Kaisa Tynkkynen

johtava tutkija

THL

p. 029 524 8517

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