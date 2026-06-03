ESP Suomi Oy on ostanut Cooling Reaction Finland Oy:n

Kangasalta lähtöisin oleva Cooling Reaction Finland työllistää seitsemän henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2025 oli hieman alle miljoona euroa. Yhteenliittymä vahvistaa ESP:n kylmätekniikan osaamista erityisesti Pirkanmaan alueella sekä parantaa ESP -konsernin palveluliiketoiminnan kyvykkyyttä. ESP on osa Habeo-konsernia.



Cooling Reaction Finlandin toimitusjohtaja Jouni Anttila näkee uudessa mallissa arvoa yhtiön asiakkaille sekä kasvun mahdollisuuksia.



“Yhdistämällä osaamisemme ja voimavaramme pystymme jatkossa palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin laajemman palvelukokonaisuuden ansiosta. Yhdessä tekeminen yhdistettynä laajempaan asiantuntemukseen ja palveluvalikoimaan luo uusia näkökulmia sekä mahdollisuuksia kasvulle ja kehitykselle”, Jouni Anttila kertoo.



Vastaavasti kylmätekniikan osaaminen täydentää ESP:n palveluvalikoimaa.



“Cooling Reaction Finlandin liittyminen osaksi ESP-konsernia on meille luonteva ja strategisesti merkittävä laajennus uuteen palvelualueeseen. Uusi palvelualue vahvistaa kasvuamme ja parantaa kykyämme vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Meille on tärkeää, että yrityksen vahva osaaminen, asiakassuhteet ja käytännönläheinen toimintatapa säilyvät ja kehittyvät edelleen osana ESP-konsernia. Näemme tässä kokonaisuudessa vahvan tulevaisuuden sekä markkinassamme selkeän tarpeen osaavalle, luotettavalle ja pitkäjänteiselle toimijalle”, Jani Matilainen, ESP Tekniikka Oy:n toimitusjohtaja sanoo.