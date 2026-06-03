ESP Suomi Oy on ostanut Cooling Reaction Finland Oy:n
24.6.2026 14:33:36 EEST | Habeo Group Oy | Tiedote
Talotekniikan konserni ESP on ostanut Cooling Reaction Finland Oy:n (Suomen Kylmäketju) koko osakekannan 23.6.2026. Yrityskaupan myötä Cooling Reaction Finland liittyy osaksi ESP:n Pirkanmaan alueella toimivaa organisaatiota ja jatkaa toimintaansa omalla nimellään ja henkilöstöllään kuten ennenkin.
Kangasalta lähtöisin oleva Cooling Reaction Finland työllistää seitsemän henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2025 oli hieman alle miljoona euroa. Yhteenliittymä vahvistaa ESP:n kylmätekniikan osaamista erityisesti Pirkanmaan alueella sekä parantaa ESP -konsernin palveluliiketoiminnan kyvykkyyttä. ESP on osa Habeo-konsernia.
Cooling Reaction Finlandin toimitusjohtaja Jouni Anttila näkee uudessa mallissa arvoa yhtiön asiakkaille sekä kasvun mahdollisuuksia.
“Yhdistämällä osaamisemme ja voimavaramme pystymme jatkossa palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin laajemman palvelukokonaisuuden ansiosta. Yhdessä tekeminen yhdistettynä laajempaan asiantuntemukseen ja palveluvalikoimaan luo uusia näkökulmia sekä mahdollisuuksia kasvulle ja kehitykselle”, Jouni Anttila kertoo.
Vastaavasti kylmätekniikan osaaminen täydentää ESP:n palveluvalikoimaa.
“Cooling Reaction Finlandin liittyminen osaksi ESP-konsernia on meille luonteva ja strategisesti merkittävä laajennus uuteen palvelualueeseen. Uusi palvelualue vahvistaa kasvuamme ja parantaa kykyämme vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Meille on tärkeää, että yrityksen vahva osaaminen, asiakassuhteet ja käytännönläheinen toimintatapa säilyvät ja kehittyvät edelleen osana ESP-konsernia. Näemme tässä kokonaisuudessa vahvan tulevaisuuden sekä markkinassamme selkeän tarpeen osaavalle, luotettavalle ja pitkäjänteiselle toimijalle”, Jani Matilainen, ESP Tekniikka Oy:n toimitusjohtaja sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jani MatilainentoimitusjohtajaESP Tekniikka OyPuh:+358406536510jani.matilainen@espoy.fi
Jouni AnttilatoimitusjohtajaCooling Reaction Finland OyPuh:+35845164 2711jouni.anttila@kylmaketju.com
Linkit
Cooling Reaction Finland Oy - Suomen Kylmäketju
Suomen Kylmäketju tarjoaa kylmä- ja lämpötekniikan huollot, korjaukset ja asennukset yrityksille, yhteisöille sekä kotitalouksille Pirkanmaalla ja koko eteläisen Suomen alueella. Palveluihimme kuuluvat kylmälaitteet, ammattikeittiölaitteet sekä ilmalämpöpumput - nopeasti, luotettavasti ja ammattitaidolla.
ESP-konserni
ESP on talotekniseen urakointiin, huoltoon ja kunnossapitoon keskittynyt konserni, joka toteuttaa kaikkia LVISAK-palveluja asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. ESP toimii laajasti eri alueilla, kuten Uudellamaalla, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa.
Habeo Group Oy
Habeo Group on vuonna 2022 perustettu kotimainen, nopeasti kasvava kiinteistötekniikan ja korjausrakentamisen palvelut laajasti kattava konserni. Tällä hetkellä konsernissa on 26 yhtiötä. Habeon palvelut kattavat laaja-alaisesti kiinteistötekniikan palvelut ja ratkaisut. Ydinosaamista ovat lämmitys, vesi ja viemäri, ilmanvaihto ja ilmastointi, sähkötyöt, jäähdytys ja kylmätekniikka, paloturvallisuus sekä rakennusautomaatio. Teemme myös pienempiä saneeraus- ja korjausurakoita, joissa kiinteistötekniikka on keskeisessä roolissa.
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