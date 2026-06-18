Pirkanmaa on TKI-toiminnan mahtimaakunta
24.6.2026 13:50:31 EEST | Pirkanmaan liitto | Tiedote
Pirkanmaa on yksi Suomen vahvimmista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan keskittymistä, ja sen painoarvon on näyttävä myös valtion päätöksissä. Tampereen seudulla toimii 15 kansainvälisen yrityksen TKI-yksikköä, jotka tuovat alueelle osaamista, investointeja ja korkeatasoisia työpaikkoja. Pirkanmaan viesti seuraavalle hallituskaudelle on selvä: TKI-rahoitusta, investointikannusteita ja kansallisia kasvuvälineitä on kohdennettava nykyistä vahvemmin niille alueille, joilla syntyy vaikuttavinta tutkimusta, uusia yrityksiä ja vientikelpoisia innovaatioita.
Pirkanmaan kasvupohja rakentuu korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, kansainvälisten yritysten ja ketterien pk-yritysten yhteistyölle. Alueella on valmius vauhdittaa sekä teollisuuden uudistumista että luovan talouden kasvua, mutta se edellyttää valtiolta nykyistä määrätietoisempia ratkaisuja TKI-rahoituksen, investointitukien, kaupallistamisen ja viennin edistämiseen.
TKI-investoinneilla teollisuutta, osaamista ja kasvua
Pirkanmaan vahvuus rakentuu yritysten, korkeakoulujen ja julkisten toimijoiden tiiviille yhteistyölle. Kun valtion TKI-panostuksia kohdennetaan alueille, joilla yritykset tekevät jo merkittäviä tutkimus- ja kehitysinvestointeja, syntyy vaikuttavia innovaatioympäristöjä, jotka nopeuttavat osaamisen siirtymistä tutkimuksesta tuotteiksi, palveluiksi ja vientituloiksi. Siksi Pirkanmaa vaatii, että korkeakoulujen TKI-rahoituksessa painotetaan aiempaa vahvemmin alueellista vaikuttavuutta ja yritysyhteistyötä.
Valmistavan teollisuuden kilpailukyky Suomessa edellyttää, että investointituet tukevat nykyistä vahvemmin uusien teknologioiden käyttöönottoa, tuotannon uudistumista ja arvoketjujen kehittämistä. Pirkanmaalla katsotaan, että TKI-panostukset eivät ole menoeriä vaan ratkaisevia tulevaisuusinvestointeja. Ilman vahvempia kannusteita Suomi menettää liian helposti investointeja maille, jotka tarjoavat ennakoitavamman toimintaympäristön ja selkeämmät kasvupolut teollisuudelle.
Erityisen tärkeää on vahvistaa tutkimusympäristöjä, joissa teollisuuden uudistuminen, digitalisaatio, tekoäly, siruteknologiat ja kestävän tuotannon ratkaisut kohtaavat. Pirkanmaalla on poikkeuksellisen hyvät edellytykset rakentaa näistä aloista kansallisia vahvuuksia, sillä alue yhdistää korkeatasoisen tutkimuksen, soveltavan osaamisen ja yritysten käytännön kehittämistarpeet. Valtion tehtävänä on varmistaa, että nämä ekosysteemit saavat riittävän pitkäjänteisen rahoituspohjan ja että yrityksillä on kannusteet sijoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaansa Suomeen.
– Jos Suomi haluaa nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta, rahoituksen on näyttävä niillä alueilla, joilla syntyy kansainvälisesti kiinnostavia investointeja, osaamista ja kasvuyrityksiä. Pirkanmaalla tämä perusta on jo olemassa, ja siksi myös valtion päätösten on tunnistettava alueen painoarvo, sanoo vararehtori Jarmo Takala Tampereen yliopistosta.
Vaikuttavampi TKI-järjestelmä vauhdittaa kaupallistamista
Pirkanmaan tavoitteena on tehostaa julkisten tukien ja palveluiden vaikuttavuutta suuntaamalla rahoitusta ja neuvontaa entistä voimakkaammin teolliseen toimintaan sekä teknologia- ja palveluinnovaatioiden kaupallistamiseen. Seuraavan hallituksen on huolehdittava siitä, että investointien edistämisessä, yritystukien vaikuttavuudessa ja vientiä tukevissa palveluissa painotetaan kasvua, skaalausta ja kansainvälistä kilpailukykyä.
Yksityisen sektorin TKI-panoksen kasvattaminen edellyttää myös pitkäjänteisiä kansallisia välineitä, kuten veturiohjelmarahoituksen jatkamista ja kehittämistä. Pirkanmaalla on valmiudet toimia koko Suomen TKI-kasvun moottorina, mutta se vaatii hallitukselta rohkeutta kohdentaa rahoitusta sinne, missä syntyy vaikuttavuutta, investointeja ja uutta vientiä.
Viesti on selvä: jos Suomi tavoittelee kasvua, sen kannattaa rakentaa sitä Pirkanmaan vahvuuksien varaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarmo Takala
Tampereen yliopisto
Vararehtori
+358 40 541 6897
jarmo.takala@tuni.fi
Pauli Kuosmanen
Tampereen yliopisto
Johtaja
pauli.kuosmanen@tuni.fi
+358 50 304 5934
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Tietoja julkaisijasta
Pirkanmaan yhteiseen edunvalvontaryhmään kuuluvat Tampereen kaupunki, Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunkiseutu, Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan Yrittäjät, Business Tampere, Tampereen korkeakouluyhteisö ja Pirkanmaan hyvinvointialue. Pirkanmaan yhteisten hallitusohjelmatavoitteiden tarkoituksena on tuoda esiin valtakunnallisesti päätettäviä asioita, joilla voidaan varmistaa kasvua koko Suomelle.
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