Hartela valittu Turun Karhunaukion monitoimitalohankkeen kehitysvaiheeseen

Karhunaukion monitoimitalo rakennetaan Turun Skanssin alueelle, ja se muodostuu kahdesta uudisrakennuksesta. Noin 12 000 bruttoneliömetrin laajuinen kokonaisuus kokoaa saman katon alle perhetuvan, esiopetuksen, ala- ja yläkoulun, kirjaston sekä liikuntatilat. Monitoimitalo on mitoitettu noin 750 oppilaalle.

Hankkeen tilaajana toimii Kiinteistö Oy Turun monitoimitilat, ja kohteen arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy.

Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakkana, jossa Hartela vastaa kohteen suunnittelusta ja rakentamisesta. Kehitysvaihe käynnistyy välittömästi sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Kooltaan merkittävä hanke jatkaa Hartelan vahvaa koulurakentamisen ja yhteistoiminnallisen urakoinnin perinnettä.

Toteutusmallissa tilaaja, käyttäjät ja suunnittelijat ovat tiiviisti mukana hankkeen kaikissa vaiheissa kehitysvaiheen työpajoista aina luovutukseen saakka. Näin varmistetaan, että ratkaisut vastaavat aidosti käyttäjien tarpeisiin.

”Olemme iloisia kun tämä alueellisesti merkittävä kouluhanke etenee. Toiminnallisuus on yksi suunnittelun kulmakivistä mikä tarkoittaa sitä, tilat suunnitellaan tukemaan nykyaikaista pedagogiikkaa ja monimuotoista oppimista. Teknisessä mielessä rakennus suunnitellaan energiapihiksi kaupungin ilmastotavoitteita tukien ja tavoitteena on pitkä elinkaari rakennukselle”, sanoo Turun monitoimitilojen toimitusjohtaja Seppo Saaristo.

”Karhunaukion monitoimitalo on erinomainen esimerkki hankkeesta, jossa yhdessä kehittäminen on keskiössä. Yhteistoimintamallinnallinen hankemuoto varmistaa, että tilat toimivat arjessa ja tukevat lasten ja nuorten oppimista ja hyvinvointia”, kertoo Hartelan aluejohtaja Lauri Piitari.

”Karhunaukion monitoimitalo on poikkeuksellisen monipuolinen kokonaisuus, jossa eri toiminnot nivoutuvat yhteen luontevasti. Suunnittelussa on panostettu selkeisiin ja muuntojoustaviin tilaratkaisuihin sekä viihtyisään oppimis- ja kohtaamisympäristöön. Rakennus ja piha-alueet muodostavat toimivan kokonaisuuden, joka tukee arjen sujuvuutta ja kannustaa liikkumiseen ja yhdessä tekemiseen”, kertoo arkkitehti Mikko Uotila Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy:stä.

Uudisrakennus tulee korvaamaan nykyiset Lausteen alakoulun ja Vasaramäen yläkoulun tilat ja yhdistää toiminnot yhdeksi moderniksi oppimis- ja palveluympäristöksi. Samalla uusi monitoimitalo vastaa kasvavan Skanssin alueen tuleviin palvelutarpeisiin.

Laajat ja monipuoliset piha-alueet sekä liikuntatilat on suunniteltu tukemaan lasten ja nuorten aktiivista arkea myös koulupäivän ulkopuolella. Liikuntasali toteutetaan erilliselle tontille, mikä mahdollistaa poikkeuksellisen kattavat ja toimivat liikunta-alueet.

Kohteen suunnittelussa ja toteutuksessa painottuvat energiatehokkuus, vähähiilisyys sekä pitkä elinkaari. Hanke toteutetaan Turun kaupungin Green Deal -tavoitteiden sekä EU-taksonomian mukaisesti. Kohteelle tavoitellaan Rakennustiedon neljän tähden ympäristöluokitusta.

Hankkeen tavoitteena on käynnistää rakentaminen maaliskuussa 2027. Kokonaisuus valmistuu marraskuussa 2028.