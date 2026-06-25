Senaatti-kiinteistöt tarjoaa opastettuja kierroksia Oulun vanhassa lääninvankilassa

Entisen Oulun lääninvankilan alue Myllytullissa on ollut osa kaupungin historiaa 1700-luvulta lähtien. Vankilatoimintoja alueella on ollut vuodesta 1778, kun Oxenstiernan talo valmistui kruununvankilaksi. Alueen näyttävin rakennus on vuonna 1885 valmistunut punatiilinen lääninvankila, joka rakennettiin lääninarkkitehti L.I. Lindqvistin suunnitelmien mukaan.

Punatiiliset seinät, korkea muuri ja karut ihmiskohtalot kertovat suomalaisen vankeinhoidon historiasta. Kohdekäynnin aikana tutustutaan vankila-alueen rakennuksiin sekä elämään kiven sisällä entisinä aikoina. Opastuksesta vastaavat Oulun seudun oppaat ry:n auktorisoidut matkaoppaat.

”Olemme päässeet sukeltamaan vankilan kiehtovaan historiaan kierrosta valmistellessamme ja odotamme innolla ovien raottamista kiinnostuneille kansalaisille. Kerrottavaa riittää: Miten pitkää kakkua lusiva häkkilintu lennähti rundipihan sijasta rookihäkkiin sisiliskoksi? Oliko linnanherra terävän pään kingi? Miten tutkintovankeudessa lusinut vaimoihminen vietti hopeahääpäiväänsä? Entä miltä ruoka maistui, kuka karkasi ja miten, ja kuka vankilassa kummittelee?”, alustaa opastuksia vetävän Oulun seudun oppaat ry:n Tiina Mikkola.

Oulun vankilan kohdekäyntejä on tarjolla 24. ja 25.7. yhteensä kuusi kappaletta. Tunnin mittainen, historiapainotteinen kohdekäynti on maksuton, mutta ilmoittautuminen vaaditaan. Paikkoja on rajoitetusti lähtöä kohden. Vankilaan ei pääse omatoimisesti ilman opasta.

Oulun vanha lääninvankila on tyhjentynyt vangeista ja Senaatti-kiinteistöt hakee kiinteistölle parhaillaan ostajaa. Väljästi rakennetulla, lähes kolmen hehtaarin kiinteistöllä on yhteensä 14 rakennusta. Kokonaisuuteen kuuluvat mm. punatiilinen lääninvankila laajennusosineen ja Oxenstiernan talo. Tarjouksia on mahdollista jättää myös osasta kiinteistöä.

Ilmoittautuminen opastettuihin kierroksiin: https://www.senaatti.fi/ajankohtaista/tapahtumat/opastetut-kierrokset-oulun-laaninvankilassa